1/ Hàng xóm, thân tộc họ hàng gần xa đều khen nức nở rằng nó hiền lành và biết lo cho cha mẹ lắm! Mới đi làm được hơn một năm mà nó đã thay căn nhà ngói âm dương lụp xụp, cột kèo mối mọt ăn gần hết không biết sập lúc nào của anh chị Tư bằng ngôi nhà tường ba căn rộng, mái ngói đỏ tươi. Đồ trang trí nội thất toàn bằng gỗ Cẩm lai, Gỏ đỏ, các phương tiện sinh hoạt, giải trí… thứ nào cũng đắt tiền sang trọng. Đã vậy chiều thứ bảy nào nó cũng chạy xe về quê thăm anh chị. Dư luận đây đó đồn ầm lên rằng đó là do anh chị khéo dạy con, có người còn thêm mắm dậm muối rằng anh chị chịu khó uốn nó hồi còn nhỏ lận. Hồi đó mỗi khi đi học về chị Tư bắt nó khoanh tay tròn vo, cuối đầu sát đất nói: “ Dạ thưa ba, thưa mẹ con đi học mới về”, làm không vừa ý chị bắt phải làm lại. Bây giờ lớn rồi nó vẫn quen cái nề nếp như hồi còn lên năm lên bảy.

Những người có tuổi lại đem luật nhân quả nhà phật ra lý giải: anh chị dạy con tốt như vậy là nhờ vào tấm gương tốt của chính mình đối với ông bà nội nó. Hồi ông bà nội nó còn sống, anh là phó chủ tịch huyện, cho dù có chút danh phận nhưng cứ rảnh giờ nào là anh ra vườn cuốc đất trồng rau cải để tăng thu nhập cho gia đình, phụ vợ nuôi cha mẹ và hai con. Chị là là giáo viên mẫu giáo, ngoài giờ trên lớp ngày nào chị phải đi bộ hàng bốn năm cây số để may gia công một tổ hợp may ở chợ. Có khi chị về tới nhà bảy tám giờ tối. Nhà chỉ có hai chiếc xe đạp, một để anh đi làm và một để nó đi học; còn chị vừa đi dạy vừa đi may ngày bốn lượt đi về hơn hai mươi cây số. Tính đi tính lại anh chị quyết định mua trả góp qua ngân hàng chiếc xe đạp hiệu Martin 107 trên tám trăm ngàn cho chị. Nhưng chỉ mới được một năm ông bà nội nó lâm bệnh. Anh chị lại phải tính tới nước thứ hai là một trong hai người phải nghỉ để về chăm sóc ông bà.

Thật là một quyết định không dễ chút nào cho anh chị nhưng rồi cuối cùng chính anh chứ không phải chị phải nghỉ ở nhà chăm sóc cho ông bà nội nó cho tới ngày mãn phần. Từ ngày “từ quan” về nuôi cha mẹ, anh làm đủ mọi công việc để kiếm tiền, ai mướn việc gì anh cũng không từ chối. Cũng có khi vì không thạo cách tính toán công việc đồng áng mà khi nhớ lại anh phải cười ra nước mắt. Thông thường trong việc vần công đổi công, cứ nhổ một công mạ đất “biền” thì được trả lại công hai ngày cấy ở đất “đồng”, ấy vậy mà anh chỉ được trả lại một ngày công thôi. Trong thời gian dài cũng chẳng có ai phát hiện ra những chuyện không hay như vậy mà nói với anh. Mấy lúc sau này nghe bà con chòm xóm bàn ra tán vào chuyện nhân quả của gia đình mình anh Tư lấy chuyện đổi công “ thiệt thòi” đó làm vui.