Tâm sự đàn bà hy sinh: Thanh xuân đã qua mới giật mình tiếc nuối

Tâm sự gia đình 07/10/2019 11:04

Thời gian chính là điều tàn nhẫn nhất với phụ nữ. Bây giờ ở tuổi trung niên, tôi chợt nhận ra mình là người đàn bà hy sinh, sống vì người khác quá nhiều.

Người ta thường nói rằng thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ và thanh xuân đàn bà chẳng mấy chốc mà lụi tàn. Nhưng bản thân tôi vốn dĩ đã sống mà chẳng hề có ý niệm về việc yêu thương bản thân mình. Bây giờ, khi thanh xuân đã qua đi mới giật mình nhận ra mình đã hy sinh, sống vì người khác quá nhiều. Nhìn lại, người đàn bà hy sinh như tôi chẳng có gì ngoài những nếp nhăn trên gò má.

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Thanh xuân đàn bà chẳng mấy chốc mà lụi tàn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi lấy chồng năm 20 tuổi, bây giờ tôi đã là người đàn bà ở tuổi trung niên. Cuộc sống gia đình không giàu có nhưng yên bình, hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi chính là gia đình, là chồng con. Với tôi, chẳng có điều gì quan trọng bằng việc đem lại niềm vui cho chồng và 2 đứa con của mình.

Mọi người vẫn thường khen tôi là người đàn bà đảm đang, giỏi vun vén nhà cửa. Tôi có thể thức dậy vào buổi sáng trời lạnh căm căm để đi chợ sớm mua những nguyên liệu tươi ngon nhất về nấu ăn. Tôi có thể đứng trong căn bếp hàng giờ để nướng bánh, kì công nấu nướng món mà chồng con thích. Ngoài công việc ở công ty, thời gian chủ yếu của tôi là để dọn dẹp, vun vén nhà cửa.

Tôi rất ít khi gặp gỡ bạn bè và luôn từ chối những bữa tiệc tùng, gặp gỡ ở công ty. Bởi mỗi lần ra khỏi nhà, tôi luôn lo lắng việc nhà cửa. Cứ nhấp nhổm lo con đi học về đói, chồng về nhà chẳng có gì ăn. Tôi là người phụ nữ cầu toàn, phải chính tay tôi nấu nướng, dọn dẹp mới có thể yên tâm được. Chồng con ra ngoài ăn lại sợ mất vệ sinh. Cuộc sống tôi bó hẹp, quanh quẩn từ nhà đến công ty.

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Soi mình trong gương, tôi chẳng còn gì ngoài những nếp nhăn trên gò má - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có tính tiết kiệm, ít khi mua sắm cho bản thân mình. Cũng hiếm khi mua cho mình mỹ phẩm, đồ trang điểm, thỏi son hay chiếc váy… Tôi nghĩ rằng mình đã có chồng, làm mẹ của 2 đứa con thì làm đẹp để làm gì nữa. Với chồng con tôi luôn lựa chọn những thứ tốt nhất. Đến lượt bản thân mình thì tôi lại phân vân cầm lên đặt xuống. Chẳng phải tôi không có tiền mà tôi tiếc: “Cũng chẳng mấy khi đi đâu, thôi thì để dành tiền ấy mua cái gì ngon cho cả nhà cùng ăn”.

Bạn bè, đồng nghiệp cũng thường khuyên tôi phải biết chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn, đừng làm người phụ nữ hy sinh. Họ bảo tôi nên đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, việc gì cứ chôn mình trong căn bếp dầu mỡ cả ngày. Họ bảo tôi già, xấu, da dẻ thì có dấu hiệu của tuổi tác rồi. Nhưng công việc bận bịu, chăm sóc nhà cửa khiến tôi chẳng có thời gian rảnh nào để mà nghỉ ngơi chứ nói gì chuyện làm đẹp. Vả lại tôi nghĩ mai mốt con vào đại học hết, kinh tế ổn định xíu thì mình nghỉ ngơi, đi du lịch cũng không muộn.

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Phụ nữ à, hãy hiểu rằng thời gian không chờ đợi một ai cả - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian chính là điều tàn nhẫn nhất với phụ nữ. Bây giờ ở tuổi trung niên, tôi chợt nhận ra mình đã sống hy sinh quá nhiều. Đôi giày cao gót, chiếc váy bao nhiêu lần muốn mua bây giờ mình mặc lên đã chẳng còn phù hợp. Những điều mình luôn tự nhủ đợi con lớn lên sẽ làm đã không còn có cơ hội làm nữa. Phụ nữ à, hãy yêu thương bản thân và sống vì mình nhiều hơn. Đừng để thanh xuân qua đi mới tiếc nuối như tôi thì đã quá muộn màng.

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