Phụ nữ độc thân, rạng ngời hơn sau những đổ vỡ

Tâm sự gia đình 20/08/2017 11:07

Là phụ nữ phải luôn đẹp, quyến rũ mọi lúc mọi nơi nhé chứ đừng nghĩ rằng phải có người yêu mới cần đẹp.

Phụ nữ sinh ra đã được mệnh danh là “phái đẹp”. Thế nên việc làm đẹp và quyền làm đẹp luôn ở chính bạn. Ngay khi còn độc thân bạn hãy tận dụng thời gian để chăm chút, làm đẹp cho mình. Bởi độc thân là quãng thời gian tuyệt vời đấy chứ!

Khi độc thân bạn thích làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, thậm chí ở nhà thì mặc thế nào chả được. Do đó thời gian của bạn lúc này là vô giá đấy! Hãy biết trân trọng để yêu chính mình, phụ nữ nhé. Bởi đơn giản nếu bản thân phụ nữ không yêu chính mình, không làm đẹp thì làm gì có chàng trai nào chạy theo. Huống chi nhan sắc, sự xinh đẹp, tuổi trẻ và cuộc sống luôn nằm trong chính tầm tay bạn. Ai mà chả thích được nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người khen ngợi về vẻ đẹp của mình. Thế nhưng nếu sắc đẹp mà không biết gìn giữ, không biết bảo vệ và trân trọng thì nó cũng như cỏ cây sẽ già cỗi mà thôi!

Phụ nữ độc thân, rạng ngời hơn sau những đổ vỡ - Ảnh 1
Nếu sắc đẹp mà không biết gìn giữ, không biết bảo vệ và trân trọng thì nó cũng như cỏ cây sẽ già cỗi mà thôi! - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng phụ nữ à! Hãy luôn nhớ rằng nhan sắc, sự xinh đẹp không phải ở những nơi tán tụng, những bằng khen của người khác bạn tặng mà ở chính cảm nhận của bạn. Chỉ cần bạn thấy thỏa mãn, hạnh phúc, bằng lòng với bản thân thì đó mới là điều tuyệt vời nhất để bạn luôn tự tin xinh đẹp, rạng ngời mọi lúc mọi nơi.

Hãy tự mình làm đẹp bản thân, làm đẹp cuộc đời bằng những việc làm ý nghĩa và thiết thực. Không cần vướng bận vào một ai, không cần dành thời gian nhắn tin, chia sẻ thời gian cho ai đó nên phụ nữ độc thân càng có nhiều thời gian để chăm chút mình hơn. Dành thời gian để đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống sẽ cho bạn thêm nhiều hành trang mới để vững tin bước vào cuộc sống hôn nhân sau này và để đến lúc có gia đình sẽ không phải hối tiếc vì những điều “giá như”.

Tụ tập bạn bè, đi mua sắm, học hỏi kinh nghiệm của nhau chẳng phải sẽ thật thích thú đó sao. Hay dành thời gian nhiều hơn cho bố mẹ, những người thân yêu. Bởi tận sâu thẳm trong lòng bố mẹ luôn mong ước con gái luôn xinh đẹp, hồn nhiên và vui vẻ, hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của bố mẹ chẳng phải là sự đền đáp tuyệt vời nhất của con cái hay sao! Thế nên hãy làm đẹp bản thân, làm đẹp đời bằng cách mang niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho người khác nhé!

Phụ nữ độc thân, rạng ngời hơn sau những đổ vỡ - Ảnh 2
Hãy làm đẹp bản thân, làm đẹp đời bằng cách mang niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho người khác nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Độc thân là lúc phụ nữ chẳng cần buồn bã, chẳng cần khóc lóc, giận hờn vu vơ vì những thứ đâu đâu. Hãy nhớ rằng độc thân giúp phụ nữ luôn tươi cười, tràn đầy sức sống. Mỗi khi bước ra khỏi nhà phụ nữ sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, nở nụ cười rạng rỡ để đón nhận một ngày mới đầy điều tươi đẹp và hạnh phúc đang chờ chúng ta khám phá.

Là phụ nữ hiện đại hãy cứ tự tin và yêu bản thân, làm đẹp mỗi ngày khi còn độc thân. Bởi chính bạn tạo và mang đến hạnh phúc cho mình chứ không phải ai khác.

Phụ nữ độc thân càng phải quyến rũ bởi đó chính là khoảng lặng, là cơ hội để tìm kiếm một người đàn ông đích thực!

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