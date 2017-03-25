Phụ nữ đọc đi, đọc để biết cách làm chồng vừa nề vừa thương và chẳng dám ngoại tình nữa

Tâm sự gia đình 25/03/2017 07:11

Phụ nữ hãy nhớ mình sống cho mình và cho các con, cuộc sống này ở ngoài đời chứ không phải trong thơ văn, tiểu thuyết. Cái sĩ diện vớ vẩn, gạt gọn hết sang bên, suy nghĩ thực tế một chút. Nếu có thể vị tha bỏ qua một lần để cứu vớt tình hình, tránh được cái kết xấu nhất là gia đình đổ vỡ, vậy thì tại sao lại không làm?

Chị gái tôi lấy chồng được 2 năm thì chị hạ sinh em bé. Nhan sắc giảm đi, thân hình cũng không còn nuột nà nóng bỏng như xưa; dẫn đến việc chồng chị bắt đầu chán ngán, đâm ra tư tưởng ngoại tình. Khi chị mang bầu và nuôi con nhỏ thì anh ta cặp kè với cô thư kí ở công ty. Chồng ngoại tình thì khó mà tha thứ, đầy rẫy tai tiếng, dư luận... Thế nhưng chị vẫn phải lặng lẽ xử lý khéo léo mà anh chồng chị không hề biết tại sao cô “bồ nhí” lại xin chuyển nơi làm việc, mọi việc êm thấm không ai biết, hai bên nội bên ngoại không ai hay.

Đến khi mọi người trong gia đình đều biết chuyện, thì họ lại yêu thương chị hơn, nể nhau và đã hạnh phúc vì có một người phụ nữ đã biết tha thứ, đã cho qua không bao giờ nhắc lại như chị. Bản thân chị thì không bao giờ trách chồng vì với chị “chồng ngoại tình - không phải hoàn toàn do anh ta kia sai phạm... mà ở chị, một người phụ nữ chưa đủ thông minh để giữu chồng”. Cuộc sống gia đình gặp lúc hoạn nạn đã đành, còn rất nhiều lý do hoàn cảnh đưa đến hoặc chỉ là vấn đề rất tế nhị lúc đang xây dựng cái móng cho hạnh phúc gia đình thì buộc người vợ người chồng phải thông cảm, hiểu nhau và sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho nhau.

 - Sao chị lại có thể tha thứ cho người đàn ông đã phản bội chị thế? - Tôi bỡ ngỡ hỏi.

 - Em à! Nếu những chuyện qua đường của đàn ông mà ta không cho qua được thì anh ta sẵn sàng bỏ vợ bỏ con để đến với một người đàn bà khác đấy! Và tự nhiên lúc đó, từ bồ lại biến thành vợ, mà vợ thì người dưng. Không biết em có những suy nghĩ thế nào khi đứng ở vị trí một người vợ gia đình? Và liệu hạnh phúc đó sẽ tồn tại bao lâu, nếu em không có lòng vị tha của một người phụ nữ gia đình. - Một câu trả lời choáng váng trong tiếng nói nhẹ nhàng của chị.

Phụ nữ đọc đi, đọc để biết cách làm chồng vừa nề vừa thương và chẳng dám ngoại tình nữa - Ảnh 1
Ảnh minh họa internet

Một người đàn ông đã từng sẵn sàng bỏ hết vợ con vì một cô gái, điều gì đảm bảo anh ta sẽ không làm vậy nếu gặp một cô gái khác trẻ đẹp và "cao tay" hơn? Đó là điều mà bất kì người phụ nữ thông minh nào cũng có thể nhìn ra được ở một người đàn ông đã từng có "bồ nhí". Vậy là rõ ràng nếu chị tôi không tha thứ thì đã cho cô “bồ nhí” có cơ hội, nhưng chính chị biết nắm giữ hạnh phúc gia đình bằng lòng vị tha của một người phụ nữ.

Hạnh phúc vô lường lắm! Có rồi không hẳn đã là có mãi, nếu không biết giữ, nó sẽ lại bỏ ta mà đi, tìm đến với những ai thực sự trân trọng nó. Còn phụ nữ, khi lấy phải một người chồng phản bội, đương nhiên ta sẽ rất đau buồn và chán nản chứ. Nhưng là một người vợ, đứng trước bờ vực đổ vỡ, thì giữ chồng là việc làm đúng đắn. Đừng nghĩ như thế là qụy lụy, là yếu mềm, là hạ thấp mình, hay là nhục nhã... Đó là những suy nghĩ của kẻ ấu trĩ! Đành rằng, người chồng phản bội nhìn là khó ưa, nhưng đứa ta ghét hơn cả là cô "bồ nhí". Vậy nếu chị để chồng ta quay về thay vì đẩy anh ta đến bên họ thì cuối cùng ai sẽ cười còn kẻ nào phải mếu. Và nếu như người chồng đã thực lòng ân hận, thì một cơ hội cho anh ta cũng không phải quá nhiều. Vừa là cách để ta cho gã chồng thấy được "bồ" với vợ, đâu mới là bến đỗ vững chắc cuối cùng....

Đó là cách giữ chồng của những chị tôi, dù có người tán đồng hay phản bác, thì chị vẫn cứ làm theo trái tim mách bảo. Không vì một điều gì quá xa vời hay cao thượng, chị gái tôi làm những điều mà một người vợ cần làm - lòng vị tha của một người phụ nữ gia đình.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn phối đồ tập thể dục

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 31 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 31 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới