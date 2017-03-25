Phụ nữ hãy nhớ mình sống cho mình và cho các con, cuộc sống này ở ngoài đời chứ không phải trong thơ văn, tiểu thuyết. Cái sĩ diện vớ vẩn, gạt gọn hết sang bên, suy nghĩ thực tế một chút. Nếu có thể vị tha bỏ qua một lần để cứu vớt tình hình, tránh được cái kết xấu nhất là gia đình đổ vỡ, vậy thì tại sao lại không làm?

Chị gái tôi lấy chồng được 2 năm thì chị hạ sinh em bé. Nhan sắc giảm đi, thân hình cũng không còn nuột nà nóng bỏng như xưa; dẫn đến việc chồng chị bắt đầu chán ngán, đâm ra tư tưởng ngoại tình. Khi chị mang bầu và nuôi con nhỏ thì anh ta cặp kè với cô thư kí ở công ty. Chồng ngoại tình thì khó mà tha thứ, đầy rẫy tai tiếng, dư luận... Thế nhưng chị vẫn phải lặng lẽ xử lý khéo léo mà anh chồng chị không hề biết tại sao cô “bồ nhí” lại xin chuyển nơi làm việc, mọi việc êm thấm không ai biết, hai bên nội bên ngoại không ai hay. Đến khi mọi người trong gia đình đều biết chuyện, thì họ lại yêu thương chị hơn, nể nhau và đã hạnh phúc vì có một người phụ nữ đã biết tha thứ, đã cho qua không bao giờ nhắc lại như chị. Bản thân chị thì không bao giờ trách chồng vì với chị “chồng ngoại tình - không phải hoàn toàn do anh ta kia sai phạm... mà ở chị, một người phụ nữ chưa đủ thông minh để giữu chồng”. Cuộc sống gia đình gặp lúc hoạn nạn đã đành, còn rất nhiều lý do hoàn cảnh đưa đến hoặc chỉ là vấn đề rất tế nhị lúc đang xây dựng cái móng cho hạnh phúc gia đình thì buộc người vợ người chồng phải thông cảm, hiểu nhau và sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho nhau.

- Sao chị lại có thể tha thứ cho người đàn ông đã phản bội chị thế? - Tôi bỡ ngỡ hỏi. - Em à! Nếu những chuyện qua đường của đàn ông mà ta không cho qua được thì anh ta sẵn sàng bỏ vợ bỏ con để đến với một người đàn bà khác đấy! Và tự nhiên lúc đó, từ bồ lại biến thành vợ, mà vợ thì người dưng. Không biết em có những suy nghĩ thế nào khi đứng ở vị trí một người vợ gia đình? Và liệu hạnh phúc đó sẽ tồn tại bao lâu, nếu em không có lòng vị tha của một người phụ nữ gia đình. - Một câu trả lời choáng váng trong tiếng nói nhẹ nhàng của chị.

Một người đàn ông đã từng sẵn sàng bỏ hết vợ con vì một cô gái, điều gì đảm bảo anh ta sẽ không làm vậy nếu gặp một cô gái khác trẻ đẹp và "cao tay" hơn? Đó là điều mà bất kì người phụ nữ thông minh nào cũng có thể nhìn ra được ở một người đàn ông đã từng có "bồ nhí". Vậy là rõ ràng nếu chị tôi không tha thứ thì đã cho cô “bồ nhí” có cơ hội, nhưng chính chị biết nắm giữ hạnh phúc gia đình bằng lòng vị tha của một người phụ nữ. Hạnh phúc vô lường lắm! Có rồi không hẳn đã là có mãi, nếu không biết giữ, nó sẽ lại bỏ ta mà đi, tìm đến với những ai thực sự trân trọng nó. Còn phụ nữ, khi lấy phải một người chồng phản bội, đương nhiên ta sẽ rất đau buồn và chán nản chứ. Nhưng là một người vợ, đứng trước bờ vực đổ vỡ, thì giữ chồng là việc làm đúng đắn. Đừng nghĩ như thế là qụy lụy, là yếu mềm, là hạ thấp mình, hay là nhục nhã... Đó là những suy nghĩ của kẻ ấu trĩ! Đành rằng, người chồng phản bội nhìn là khó ưa, nhưng đứa ta ghét hơn cả là cô "bồ nhí". Vậy nếu chị để chồng ta quay về thay vì đẩy anh ta đến bên họ thì cuối cùng ai sẽ cười còn kẻ nào phải mếu. Và nếu như người chồng đã thực lòng ân hận, thì một cơ hội cho anh ta cũng không phải quá nhiều. Vừa là cách để ta cho gã chồng thấy được "bồ" với vợ, đâu mới là bến đỗ vững chắc cuối cùng....



Đó là cách giữ chồng của những chị tôi, dù có người tán đồng hay phản bác, thì chị vẫn cứ làm theo trái tim mách bảo. Không vì một điều gì quá xa vời hay cao thượng, chị gái tôi làm những điều mà một người vợ cần làm - lòng vị tha của một người phụ nữ gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-doc-di-doc-de-biet-cach-lam-chong-vua-ne-vua-thuong-va-chang-dam-ngoai-tinh-nua-188163.html