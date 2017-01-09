Phụ nữ có làm được những điều này thì mới mong cả đời không bi lụy, khổ đau vì đàn ông

Phụ nữ nên nhớ cuộc đời này luôn có nhân quả, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu may mắn thì bạn có thể ngồi nhăm nhi tách trà chiều mà chứng kiến những điều người tổn thương bạn phải trả giá. Còn không thì cũng hãy tin họ rồi sẽ phải gặp điều phải nhận. Ai phụ ta cứ mặc, chỉ cần ta không phụ mình là được. Đàn bà, hãy thương mình trước đã!

Người ta có thể yêu bao nhiêu cũng được, thế nào cũng không sao. Nhưng cưới thì chỉ mong cưới và ở bên duy nhất một người đến cả đời. Chính sự khác nhau này cũng đem đến những điều không giống nhau trong tình yêu và hôn nhân . Yêu đương là chuyện của hai người, kết hôn lại là hai gia đình, hai cuộc sống. Tình yêu là ngọt ngào, là nồng nàn, còn hôn nhân là bền vững, là trưởng thành. Phụ nữ đừng mong chồng mình có thể yêu thương mình như thuở yêu nhau. Họ có thương, có thủy chung với ta cả đời đã là may mắn lắm rồi. Đừng vì vậy mà khiến mình sa vào cám dỗ. Có chăng là chồng đã dùng hết những đắm say ấy mà bươn chải lo cho ta một mái ấm gia đình đủ đầy. Có nghĩ được vậy thì phụ nữ mới có thể tìm thấy hạnh phúc cho mình trong hôn nhân.

Đừng thay đổi mình chỉ vì một người đàn ông

Đã là phụ nữ thì luôn đẹp. Không mắt đẹp thì mũi đẹp. Không miệng đẹp thì tóc đẹp. Không có hình thể đẹp thì tâm hồn đẹp. Chỉ cần là phụ nữ thì luôn đẹp. Hãy nhớ kỹ điều đó mà tự tin là chính mình. Đừng vì bất kì một người đàn ông nào mà thay đổi hết thảy bản thân. Nếu họ yêu bạn, cái gì của bạn cũng khiến họ say đắm. Một khi đã không yêu thì họ luôn muốn bạn đổi thay vì họ. Như thế thì có đáng không. Hãy cứ là chính mình, chân thật và tự tin nhất. Rồi sẽ có người yêu hết mọi điều của bạn. Chẳng cần phải đổi thay hay bất cứ điều gì, chỉ cần tốt nhất của chính mình đã là hoàn hảo rồi, phụ nữ nhé!

Có được tình yêu thì dễ, chứ giữ nó bền vững cả đời khó lắm

Cái khó giữ nhất trong đời, chính là tình yêu. Vì nó không hữu hình, không nắm hay ôm giữ chặt được. Nó tồn tại bằng hành động yêu thương, những cử chỉ ngọt ngào và lòng chung thủy sắc son dành cho nhau. Vì vậy có được tình yêu rồi, phụ nữ hãy cố gắng giữ nó bền vững bằng những yêu thương của bản thân. Không gì tình yêu nào tồn tại mãi mãi nếu không biết chăm chút mỗi ngày. Nhưng đừng chỉ cố gắng một mình bạn. Tình yêu là phải vun đắp từ hai phía, cùng nhau vun trồng thì mới khỏe mạnh tươi tắn. Nếu chỉ có bạn là người gìn giữ tình yêu thì sớm muộn gì cũng thành tàn tro mà thôi. Những mối duyên như thế sớm kết thúc vẫn là tốt hơn. Hãy tìm người có thể cùng bạn yêu thương đến cuối đời, thế thì mới hạnh phúc dài lâu được

Dù có đắm say mấy, cũng hãy yêu bằng lý trí

Đàn bà luôn cảm tính hơn đàn ông. Cũng vì họ dành nhiều tình cảm và yêu thương, lại mỏng manh. Một khi đã yêu, họ sẵn sàng hy sinh hết thảy những gì mà họ có. Một khi tổn thương là đau đến tận cùng. Vì vậy, phụ nữ một khi yêu hãy yêu bằng lý trí, chứ đừng để hết thảy con tim quyết định. Có nghĩ suy, có lý trí thì mới biết cái nào tốt cho mình, cái nào là đúng đắn. Biết là khó đó, nhưng phụ nữ hãy học cách yêu như thế để giảm bớt những tổn thương trong đời. Đàn bà sinh ra đã lắm khổ sở, đừng khiến mình thêm đau lòng nữa!

Khi nào nắm, lúc nào buông, hãy dứt khoát!

Điều đau lòng nhất mà những phụ nữ bất hạnh hay mắc sai lầm, chính là nắm mãi không buông một điều không còn thuộc về mình. Ngay cả trong hôn nhân, điều này vẫn xảy ra. Dù trong tình yêu hay hôn nhân, một khi đã không còn thuộc về nhau thì kết thúc và buông tay là điều nên làm. Hãy biết khi nào nên nắm chặt hơn và khi nào nên buông. Có giữ điều xứng đáng thì bạn mới có thể hạnh phúc được. Lúc nào nên tha thứ, lúc nào nên từ bỏ, cũng hãy thật dứt khoát. Có chấm dứt đau lòng thì bạn mới tìm được hạnh phúc mới. Có đủ thứ tha thì bạn mới mong hạnh phúc dài lâu. Suy cho cùng, hãy cân nhắc thật kỹ, điều gì xứng đáng và điều gì không. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, hãy thật vẹn tròn nhất có thể!

Ai đã từng tổn thương mình, thì tuyệt đối đừng nắm tay một lần nữa!

Đàn ông làm tổn thương phụ nữ một lần, rồi sẽ có hàng dài những lần thứ hai, thứ ba, thứ n sau đó nữa. Tha thứ là cần thiết, nhưng nó cũng chỉ có giá trị một hai lần. Nếu bạn cứ mãi bao dung cho một người không ngần ngại làm bạn tổn thương, thì người bất hạnh nhất chính là bạn. Đã là phụ nữ, hãy chọn điều có thể mang đến cho mình hạnh phúc. Chẳng có cái kết nào tốt đẹp từ những điều đau lòng và tổn thương cả. Hãy mạnh dạn buông bỏ và đi thẳng về phía trước, hạnh phúc luôn đợi chờ những người xứng đáng. Đừng mãi trầm mình vào một quá khứ cũ kỹ, đàn bà à!