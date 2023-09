Phụ nữ 30, xin cứ an yên, đích đến cuối cùng là hạnh phúc, chứ nào chỉ là có chồng

- Mặt mũi cái gì nữa! Danh dự còn quan trọng hả? Về nhà nhanh! Hay mày muốn để tới khi nó đánh chết rồi mẹ phải đến khiêng xác mày về thì mới chịu về hả con?

Giờ phút đó, ba mẹ tôi đã hiểu thị phi ngoài kia, lời ra tiếng vào chả còn ý nghĩa gì nữa. Quan trọng nhất là hạnh phúc và cuộc sống của chị tôi. Tôi đã mong phải chi ba mẹ hiểu điều đó sớm hơn, đừng hối thúc chị lấy chồng thì có phải mọi chuyện đã khác? 30 tuổi, chị tôi lỡ một đời chồng liệu có còn khổ đau hơn không? Tôi không trách ba mẹ, có chăng là ông bà cũng chỉ muốn tốt cho chị, bảo vệ chị bằng cách của riêng mình. Tôi thương chị hơn, vì chị đã không đủ niềm tin và hy vọng thêm nữa để đợi chờ một cái kết tốt đẹp khác cho mình.

Chị tôi 31 tuổi, một năm sau ngày ly hôn đầy tủi hờn và tổn thương ấy. Chị vẫn đi đi về về một mình lẻ bóng. Ba tôi đêm nào cũng đợi chị về rồi lại thở dài thườn thượt khi nhìn bóng chị quạnh hiu đi vào phòng. Tôi biết ba mẹ cũng đang tự trách mình, ông bà giờ chỉ mong chị có thể hạnh phúc để thôi đau lòng hằng đêm. Cũng không phải không có ai theo đuổi, chị tôi vẫn còn nét xuân thì tươi tắn lắm. Nhưng bao nhiêu người đến cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của chị. 31 tuổi, đã qua một lần dở dang, chị tôi như không còn dám bước thêm bước nào về phía trước nữa.

35 tuổi, 5 năm sau ngày ly hôn, chị tôi dẫn một anh chàng về nhà. Ba mẹ tôi im lìm chẳng nói lời nào, cũng vì người đó thua chị tôi những 4 tuổi, chưa một lần lấy vợ. Tôi hiểu ba mẹ tôi đang lo cho chị. Đàn bà lớn tuổi hơn chồng đã thua thiệt, đằng này chị tôi lại từng ly hôn lại càng khó khăn. Ba mẹ tôi không phản đối,cũng không ủng hộ. Tôi biết ba mẹ nghĩ suy nhiều lắm, hằng đêm vẫn trông chị về nhưng rồi lại không nói gì. Chị bảo với tôi rằng chị không muốn cưới, chị sợ hôn nhân.

38 tuổi, chị quen người đó đã gần 4 năm dài. Lần đầu tiên, tôi nghe chị nói rằng chị muốn lấy chồng. Rằng chị muốn chung sống với anh ấy suốt quãng đời còn lại. Mặc lời nói khó nghe của ông bà nội ngoại, họ hàng hai bên, mẹ tôi gật đầu đồng ý cho hôn nhân của chị. Chúng tôi điều hiểu, tất cả bây giờ đều không còn quan trọng bằng hạnh phúc của chị tôi. 38 tuổi lấy chồng sau khi đã ly hôn thì đã làm sao? Chẳng phải đàn bà đến cuối cùng cũng chỉ mong có một hạnh phúc giản đơn cả đời?

Chị tôi kết hôn lần hai cũng đã được 4 năm dài. Anh vẫn yêu thương chị như ngày đầu đó, dù chị đã già hơn anh rất nhiều. Hạnh phúc của chị giờ đây khiến tôi không thể không vui mừng. Như đã trải qua cả chẵng đường dài đằng đẵng những xót xa mới co thể có được cái kết như thế. Cái kết mà chị tự lựa chọn cho chính mình...

...

Tôi 33 tuổi, vẫn một mình đi về. Nhưng lần này ba mẹ tôi đã không còn thúc giục tôi điều gì nữa. Họ hiểu hạnh phúc của tôi phải do tôi quyết định. Cho dù là một mình hay lấy chồng thì đó cũng là sự lựa chọn hạnh phúc do chính tôi lựa chọn. Không phải ở tuổi 30, cứ phải lấy chồng mới là đúng, càng không phải cứ một mình ở tuổi này là không hạnh phúc. Hạnh phúc của đàn bà không phụ thuộc vào thị phi, càng không nhất thiết phải cần một người đàn ông chưa chắc chắn. Muộn một chút để an yên cả đời vẫn vội vội vàng vàng mà đứt gánh giữa đường phụ nữ ơi. Vì vậy, đàn bà 30 à, cứ an yên đi, đích đến cuối cùng là hạnh phúc, chứ nào có phải chỉ là có chồng đâu!