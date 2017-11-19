Những người đàn bà 'hư' chứ không 'hỏng'

Tâm sự gia đình 19/11/2017 06:30

Sao phụ nữ cứ tự xây dựng cho mình một vỏ bọc ngoan hiền, hoàn hảo để mãi chịu những tổn thương do người khác mang lại? Sao bạn không thử "hư" một lần để biết bản thân mình xứng đáng được hưởng tự do và hạnh phúc?

Trong xã hội ngày nay, đàn bà "công, dung, ngôn, hạnh", cần cù, cam chịu luôn phải chịu đựng những tổn thương. Bởi từ khi lọt lòng đến khi đi học, tất cả chúng ta đều nhận từ thầy cô những bài học làm sao để ngoan hơn. Ngồi trong lớp phải im lặng, nhất nhất nghe lời thầy cô, dù giáo viên có nói điều gì sai cũng phải cho là đúng và tuyệt nhiên không được cãi lời.

Trong gia đình cũng vậy, ba mẹ luôn thương những đứa trẻ ngoan, học hành giỏi giang chứ chẳng ai thích đứa trẻ dạy mãi cũng cứng đầu, không nghe lời. Bên cạnh đó, chẳng ai dạy cho chúng ta làm sao để "hư" một cách chân chính và đàng hoàng.

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Người đàn bà nên biết cách "hư" nhưng đừng "hỏng" - Ảnh minh họa: Internet

Thời đại học, tôi có một nhóm bạn toàn con gái. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, có khi 12 giờ đêm còn cao hứng xách balo lên phượt một hành trình dài lên tận Đà Lạt rồi vòng về Sài Gòn hoa lệ. Khi đó, chúng tôi chẳng có mối lo toan nào cả nên tự do, thoải mái làm điều mình thích. Cuộc đời sinh viên không phải lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Tôi còn nhớ những ngày buồn phiền hay bực dọc trong người, lại cùng nhau lao vào những cuộc nhậu đến tận sáng.

Có khi lúc chán nản lại kéo nhau trốn tiết, cúp học. Nhiều người nhìn vào cứ nghĩ chúng tôi là lũ con gái chẳng ra gì. Nhưng chỉ cần chúng tôi vui và hạnh phúc với những điều đó thì chẳng bận tâm đến những lời bàn ra tán vào nữa. Đến khi mỗi người lần lượt đi lấy chồng, chúng tôi vẫn giữ thói quen như vậy. Vẫn cứ tùy hứng muốn đi đâu, làm gì là bất chấp mọi thứ. Bất kể con léo nhéo, chồng than phiền vì không có cơm. Nhưng sau khi càm ràm, anh ấy lại tự thân xuống bếp nấu ăn cho cả nhà.

Chúng tôi là những người đàn bà "hư" nhưng không cho phép bản thân mình "hỏng". Không để bản thân sa vào những cám dỗ của xã hội. Tất nhiên, chúng tôi chẳng làm xấu mặt ai cả. Tôi vẫn lo cho chồng, chăm con, vẫn làm tròn trách nhiệm của người phụ nữ chỉ là cách sống của tôi có hơi khác biệt so với những người khác mà thôi.

Có nhiều người nghĩ, "hư" và "hỏng" thường đi đôi với nhau. Nhưng trên thực tế, chúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đàn bà có thể "hư" như thoải mái làm những điều mình thích, như thích uống rượu nhưng biết chừng mực. Thích hút thuốc, trang điểm nhưng không bao giờ để mình trở thành con nghiện. Dám tán tỉnh một người đàn ông lăng nhăng nhưng phải biết buông bỏ.

Thậm chí còn dám tát thẳng vào mặt những ai làm chúng tôi tổn thương chứ không khóc lóc tự mình cam chịu. Cuộc sống của những người đàn bà "hư" như chúng tôi là vậy đó. Yêu, ghét, giận hờn đều rõ ràng, không lụy tình, không phụ thuộc vào ai cả. Có nhiều người lên án tôi rằng phụ nữ đã có chồng rồi mà sao suốt ngày ăn chơi, tụ tập rồi ăn mặc, trang điểm lòe loẹt. 

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Đàn bà "hư" để hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng những điều đó chẳng làm tôi buồn phiền. Vì tôi nghĩ miệng của họ cứ để họ nói, nói mỏi miệng rồi cũng im thôi, hà cớ gì phải nghe để tim đau tâm phiền. Đàn bà hư chưa chắc đã bỏ bê chồng con, gia đình. Họ yêu thương người bạn đời của họ theo cách này hay cách khác nhưng vẫn biết dùng lý trí để giữ lại một chút gì đó cho bản thân. Phụ nữ muốn hạnh phúc thì phải biết hư đúng cách và không bao giờ để bản thân sa vào những cám dỗ tầm thường.

Phụ nữ sao cứ tự xây dựng cho mình một vỏ bọc ngoan hiền, hoàn hảo để mãi chịu những tổn thương do người khác mang lại? Sao bạn không thử "hư" một lần để biết bản thân mình xứng đáng được hưởng tự do và hạnh phúc? Xã hội ngày nay, càng ép mình vào khuôn khổ và nguyên tắc của ngày xưa thì muôn đời sống trong đau khổ. Đàn ông có quyền hư hỏng, ngoại tình, đàn bà cũng có quyền được làm những điều đó như một sự chứng minh cho câu phái yếu không phải là phái luôn chịu đựng.

Đàn bà à! Cứ việc hư đi, cứ cho bản thân sống cuộc đời tự do, thoải mái nhất, đừng vướng bận chuyện chồng con nữa. Có nhiều người cứ nghĩ nhìn chồng con hạnh phúc thì bản thân cũng thấy vui. Điều đó dại lắm, chỉ khi bản thân mình hạnh phúc thì chúng ta mới thật sự có được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nếu muốn uống bia khi buồn, cứ uống đi. Nếu muốn đi du lịch với bạn bè, cứ đi đi. Đừng tự trói mình căn nhà giam mang tên “hôn nhân” nữa.

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