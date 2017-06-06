Phụ nữ thường hứa rất nhiều nhưng lại không thể thực hiện được những lời hứa đó.

Phụ nữ khi thích một thứ gì đó thường mua không tiếc tay nhưng khi mua về đến nhà lại cảm thấy không thích lắm. Lúc này chúng ta sẽ tự nói với bản thân rằng “sẽ không mua sắm bừa bãi nữa”.

Sẽ không bao giờ tiêu tiền hoang phí nữa

Khi phụ nữ thấy một món đồ gì đó ưng ý sẽ quyết tâm mua bằng được. Thực tế, có nhiều người khi mua xong về nhà xem lại món đồ đó lại thấy không còn thích nữa. Lúc này, chúng ta thường tự nói với bản thân mình rằng: “Sau này nhất định không được mua sắm bừa bãi nữa”. Hứa với lòng là như vậy nhưng phụ nữ vẫn không thể kiềm chế được với cơn khát mua sắm.

Tôi muốn giảm cân, ăn ít thôi

Phụ nữ khi nhìn vào gương hoặc thấy những bộ cánh ôm sát cơ thể họ thường nói mình quá béo, mình phải giảm cân thôi. Nhưng khi thấy đồ ăn ngon, phụ nữ không thể kiềm chế được và ăn rất nhiều. Phụ nữ chính là người vừa mâu thuẫn vừa đáng yêu vậy đó.

Để rèn luyện sức khỏe mình phải đến phòng tập

Khi nhìn thấy những cô gái khác có thân hình đẹp, phụ nữ thường nhắc bản thân: “Mình phải đến phòng tập, nhất định phải khiến những chỗ thịt thừa biến mất”. Nhưng khi đã lên kế hoạch và đi được một vài buổi bạn lại không muốn đi nữa.

Sẽ không nhớ nhung người đàn ông không tốt với mình nữa

Phụ nữ một khi đã yêu một ai đó thường vứt bỏ tất cả, yêu đối phương còn hơn yêu bản thân mình. Chính vì vậy, chúng ta thường dễ nhận đau thương khi gặp phải những chuyện không vui trong tình cảm. Những lúc này, phụ nữ thường hứa: “Mình sẽ không nhớ đến người đàn ông không tốt với mình nữa”. Nhưng khi người đàn ông hối hận xin lỗi, phụ nữ thường lại không nhẫn tâm, họ rất dễ mềm lòng và tha thứ mọi lỗi lầm của đàn ông.

Phụ nữ là vậy, họ thường mâu thuẫn với những lời hứa nhưng lại vô cùng đáng yêu và dễ dàng tha thứ. Đã là phụ nữ, chắc chắn chúng ta sẽ không thể "cai" được một trong những điều trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-loi-noi-doi-ma-phu-nu-khong-the-cai-duoc-205362.html