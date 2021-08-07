Nghe em dâu khóc lóc vì osin dính bầu, tôi sang an ủi thì tá hỏa phát hiện vật trong góc phòng

Tâm sự gia đình 07/08/2021 04:15

Lúc em dâu thuê người giúp việc trẻ tuổi thì tôi đã can ngăn, nhắc nhở. Em ấy không nghe lời mới dẫn đến cớ sự thế nào. Nhưng tôi không ngờ sau đó tôi mới là người suy sụp vì sốc.

Một hôm, đang ở nhà thì tôi nhận được cuộc gọi của Linh, cô em dâu. Linh nức nở trong điện thoại nói rằng em ấy phát hiện người giúp việc có thai. Linh tình cờ thấy que thử thai mới mua của cô ta trong phòng. Nhưng cô ta vốn không có bạn trai, hầu hết thời gian đều ở nhà làm việc. Linh nghĩ ngay đến việc người giúp việc ăn nằm với chồng của mình.

Linh bắt người giúp việc phải thử thai ngay, kết quả đúng là cô ta đang mang thai. Dù Linh tra hỏi chồng và người giúp việc cỡ nào thì họ vẫn chối đây đẩy, cô ta cũng không hé một lời là đang qua lại với ai. Thấy tình hình trước mặt rõ mồn một, Linh chắc chắn rằng chồng và người giúp việc có quan hệ mờ ám với nhau.

Nghe em dâu khóc lóc vì osin dính bầu, tôi sang an ủi thì tá hỏa phát hiện vật trong góc phòng - Ảnh 1
Linh nghĩ ngay đến việc người giúp việc ăn nằm với chồng của mình - Ảnh minh họa: Internet 

Linh mới sinh con được một năm, người giúp việc khá trẻ làm cho nhà em ấy cũng hơn nửa năm nay. Không ngờ chuyện động trời này có thể xảy ra. Trước khi thuê người giúp việc, tôi từng nhắc Linh phải cẩn thận. Nhưng em ấy cứ tin tưởng bạn bè giới thiệu thì không phải lo.

Thấy em dâu gặp cảnh chồng ngoại tình thì tôi thương lắm. Tôi tranh thủ thời gian ghé nhà tìm cách an ủi em ấy. Linh cho kẻ thứ ba kia qua nhà bạn mình ở, để cô có thời gian tra hỏi chồng, tìm ra chứng cứ rõ ràng. Linh không dám đuổi cô ả kia đi, vì sợ chồng sẽ làm gì sau lưng mình.

Tôi nói chuyện với em dâu một lúc thì định đi ra ngoài coi qua nhà cửa. Tôi mở cửa phòng của cô giúp việc kia. Căn phòng hầu như đã không còn đồ đạc gì, nhưng mắt tôi chợt chú ý tới một vật trong góc phòng. Là một khuyên tai, chắc là đồ bị cô nàng kia đánh rơi.

Nghe em dâu khóc lóc vì osin dính bầu, tôi sang an ủi thì tá hỏa phát hiện vật trong góc phòng - Ảnh 2
Nhưng điều làm tôi tá hỏa là chiếc khuyên tai này giống hệt cái tôi từng đánh mất trong nhà - Ảnh minh họa: Internet  

Nhưng điều làm tôi tá hỏa là chiếc khuyên tai này giống hệt cái tôi từng đánh mất trong nhà. Đây là một trong những món trang sức đắt tiền nhất mà tôi từng mua. Một cô giúp việc bình thường làm sao có được nó? Tôi rợn người khi nghĩ đến khả năng có một người tặng cho cô ta.

Khi phát hiện bị mất bông tai, tôi tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà nhưng đều không thấy. Tôi ở nhà làm nội trợ chẳng đi đâu, người lạ cũng không đến chơi nhà trong thời gian đó, tôi còn cất bông tai cẩn thận trong bàn trang điểm. Khả năng trộm vào nhà hay tôi đánh mất bên ngoài là không thể. Càng nghĩ tôi lại càng run sợ.

Tôi đem chiếc bông tai kia về nhà, đưa ra trước mặt chồng tồi nói mình tìm được trong phòng ngủ của người giúp việc nhà em dâu. Chồng tôi thấy thế thì tái mặt không trả lời. Sau một hồi bị tra hỏi, anh không giấu giếm tôi được nữa, khai nhận mình là cha của đứa trẻ trong bụng cô ta. Qua vài lần đến chơi nhà em trai thì hai người họ bám dính lấy nhau rồi gây họa.

Nghe em dâu khóc lóc vì osin dính bầu, tôi sang an ủi thì tá hỏa phát hiện vật trong góc phòng - Ảnh 3
Nếu em dâu không tâm sự với tôi về người giúp việc nhà mình thì có phải tôi sẽ còn bị chồng lừa dối dài dài nữa không? - Ảnh minh họa: Internet  

Sau thời gian đau khổ, tôi kiên quyết ly hôn với chồng. Tôi không thể ngờ được lại phát hiện chồng ngoại tình trong hoàn cảnh trớ trêu như thế. Nếu em dâu không tâm sự với tôi về người giúp việc nhà mình thì có phải tôi sẽ còn bị chồng lừa dối dài dài nữa không?

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