Nếu một ngày nhìn thấy chồng đi vào nhà nghỉ với nhân tình, em sẽ làm gì?

Tâm sự gia đình 11/09/2017 16:07

Ngày đó em nghĩ rằng câu hỏi kia là một giả thiết không có thật bởi anh yêu em, chiều chuộng em hết mực và tình yêu của anh sẽ không phai tàn, thay đổi theo năm tháng. Nhưng em đã lầm.

Năm năm trước. Anh là mối tình đầu của em. Em còn nhớ ngày đó khi còn là sinh viên, chúng mình đang lúc tình cảm mặn nồng nhất. Trong một lần tụ tập đám bạn chơi trò “nếu như”, em bốc được câu hỏi: “Nếu có một ngày có người nói với bạn người yêu hoặc chồng của bạn đi vào nhà nghỉ với bồ, bạn sẽ làm gì?”. Lúc đó em chỉ cười và bảo rằng: “Không thể nào có chuyện đó vì bạn trai tôi rất yêu tôi. Tôi tin tưởng anh ấy sẽ không làm chuyện khuất tất sau lưng tôi”. Rồi anh nắm lấy tay em gật đầu ra điều che chở và yêu thương. Em cười rạng rỡ tựa vào vai anh đầy hạnh phúc và tin tưởng. Khi đó anh là cả thế giới của em.

Ngày đó, em nghĩ rằng đây chỉ là một trò vui. Ngày đó, em nghĩ rằng câu hỏi kia là một giả thiết không có thật bởi anh yêu em, chiều chuộng em hết mực và tình yêu của anh sẽ không phai tàn, thay đổi theo năm tháng. Nhưng em đã lầm.

Năm năm sau. Giờ anh đã là chồng em. Em tất bật lo toan với bao bộn bề của cuộc sống. Em không còn là cô gái ngập tràn sức xuân, căng tràn nhựa sống. Em đã là mẹ của hai đứa con. Một đứa năm tuổi và một đứa ba tuổi. Trên gương mặt em đã xuất hiện một vài nếp nhăn, dáng người cũng không còn thắt đáy lưng ong, gọn gàng hấp dẫn. Ánh mắt anh nhìn em cũng không còn tha thiết trọn vẹn. Em nhiều lần thấy anh vụng trộm ngắm nhìn những cô gái khác. Thậm chí có lần em biết anh mải ngoái đầu nhìn một cô gái đẹp trong lúc chở em, anh chút nữa đã đâm phải người đi phía trước. Em âm thầm ra sức chau chuốt cho bản thân, muốn mình trở nên xinh đẹp hơn để trói chặt tim anh, giữ lại anh cho các con có một mái ấm đủ đầy, một tình yêu thương trọn vẹn.

Nếu một ngày nhìn thấy chồng đi vào nhà nghỉ với nhân tình, em sẽ làm gì? - Ảnh 1
Bạn sẽ làm gì khi thấy chồng vào nhà nghỉ với nhân tình? Ảnh minh họa: Internet

Lúc ấy, có ai đó hỏi em: “Nếu nhìn thấy chồng em đi vào nhà nghỉ với bồ, em sẽ làm gì?” thì câu trả lời của em sẽ là: Em chỉ đau lòng thôi chứ không hề ngạc nhiên bởi trái tim anh đã đổi thay. Em sẽ không chạy tới đánh ghen với người phụ nữ đang quấn quýt lấy chồng mình làm trò “trai trên gái dưới” bởi em nghĩ rằng nếu trong trái tim anh có em thì anh sẽ không bao giờ phản bội. Anh sẽ không bao giờ để em phải đau lòng bởi anh từng nói: “Đối với một người phụ nữ, một người vợ sẽ không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau bị chồng phản bội. Anh sẽ không bao giờ làm em đau lòng”. Em đã ôm một lòng tin như thế và một lần khờ dại tha thứ cho anh, vì lần đó anh nói rằng anh say không làm chủ được mình, vì cô gái kia chủ động... Nhưng lần thứ hai, thứ ba anh vẫn ngã vào vòng tay của các cô gái khác trẻ đẹp hơn-mà chẳng cần lý do gì cả-chỉ bởi vì anh muốn được trải nghiệm cảm giác lạ. Thế giới của em đã sụp đổ hoàn toàn. Thế giới mà giờ đây thực sự không còn hình bóng của anh. Trái tim của em giờ đây cũng đã không còn khoảng trống để yêu và tha thứ cho anh lần nữa.

Và ngẫu nhiên, sau tám năm kết hôn khi có ai đó hỏi em: “Nếu nhìn thấy chồng em đi vào nhà nghỉ với bồ, em sẽ làm gì?” Câu trả lời của em sẽ là: Em đã không còn đau lòng, cũng không còn ngạc nhiên, hụt hẫng và cũng sẽ không níu kéo mà em quyết định buông tay. Em đã từng tha thứ nhưng em sẽ không thể tha thứ và sống chung với người chồng phạm cùng một lỗi nhiều lần. Trái tim em có niềm kiêu hãnh riêng và hơn cả niềm tin, tình yêu của em sẽ chỉ dành cho người đàn ông xứng đáng. Chỉ có như vậy, tình yêu mới thực sự là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, đáng trân trọng, gìn giữ nhất.

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