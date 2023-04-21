Muốn biết càng có 'thăng hoa' khi làm chuyện ấy, kiểm tra ngay 5 dấu hiệu có trong bài viết này

Dấu hiệu cho thấy bạn đã thành công trong việc giúp chàng hạnh phúc trên giường

Có thể nói dấu hiệu lên đỉnh ở nam rõ nhất là hiện tượng xuất tinh. Khi đạt đến cao trào, tinh dịch sẽ được giải phóng ra ngoài. Dù vậy, cũng có trường hợp chàng đã ở mức cao trào nhưng lại không xuất tinh hoặc nam giới xuất tinh ngay cả khi chưa đạt điểm thăng hoa. Khi gặp phải tình trạng này, nam giới nên đến gặp bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân và có cách khắc phục.

Giai đoạn cực khoái là lúc nhịp thở, nhịp tim và huyết áp tăng cao nhất trong 4 giai đoạn. Bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp đập và nhịp thở rất rõ của chàng khi hai người ân ái.

''Đưa đẩy'' với tốc độ nhanh và đều

Khi sự cực khoái càng đến gần, tốc độ giao hợp và cường độ tác động của chàng tăng đáng kể. “Cậu nhỏ” cũng có xu hướng thâm nhập sâu hơn trong cô bé. Dù hoạt động liên tục nhưng nam giới không hề thấy mệt mỏi mà ngược lại còn rất thỏa mãn.

Mắt nhắm mắt mở mơ màng tận hưởng

Dấu hiệu thăng hoa của chàng cũng dễ nhận thấy khi chàng ở trạng thái mơ màng, tận hưởng sự dồn dập bên cạnh hơi thở gấp gáp. Nếu để ý, bạn hoàn toàn có thể thấy chàng như đang trong cơn mê cùng sự thỏa mãn tối đa trong việc tận hưởng cảm giác khi ''về đích'' của đàn ông cả về thể xác và tinh thần.

Chàng đê mê mắt nhắm mắt mở. Ảnh minh họa: Internet

Rên rỉ nhẹ hoặc đôi khi thốt ra thành lời

Khi đạt cực khoái, đàn ông có thể rên rỉ, kêu la, thậm chí là khóc hoặc chửi thề. Bạn không cần quá lo lắng khi thấy anh ấy phát ra những âm thanh lạ khi cao trào, những điều này cho thấy anh ấy đang rất thõa mãn và hạnh phúc.

Hy vọng bạn đã hiểu rõ cách làm chàng thăng hoa và hạnh phúc khi ''yêu''. Nắm được các biểu hiện con trai khi lên đỉnh và các giai đoạn trong cuộc yêu. Bạn có thể giúp họ tận hưởng nhiều hơn, và chính bạn cũng hiểu rõ cơ thể của mình như thế nào. Hãy tham khảo nhiều “kỹ năng ân ái” để luôn làm mới đời sống gối chăn của mình.