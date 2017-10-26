Mẹ nghèo cầm bọc tiền lẻ đi mua vàng tặng con gái ngày cưới nhưng bị lừa mua vàng giả và cái kết xé lòng khi bị bà thông gia đuổi ra khỏi cửa

Tâm sự gia đình 26/10/2017 18:15

Gia đình tôi biết bà nghèo nên cũng không đòi hỏi gì...bà không có tiền thì thôi...cớ sao bà lại mua vàng giả tặng cho con gái mình hả? Bà làm cho nhà tôi mất mặt lắm....

- Mẹ ơi, cuối tuần này con đưa bạn trai về chào hỏi mẹ rồi bàn chuyện cưới xin luôn mẹ nhé.

- Hả? Thật không con?

- Thật mẹ ạ. Mẹ cứ chuẩn bị đi nhé, con đảm bảo chàng rể này sẽ khiến mẹ hạnh phúc. Mẹ chờ con về nhé.

Nghe con gái gọi điện về báo tin vui đó mà bà Hoa vui sướng, cuối cùng bà cũng sống được đến lúc con gái mình đi lấy chồng. Bà Hoa chỉ có mình Thảo là con, chồng bà Hoa chết sớm một mình bà vất vả nuôi con khôn lớn. Dù nghèo nhưng bà vẫn cố cho con ăn học thành người vì chỉ có con đường học hành mới thoát được cái nghèo. Làm mẹ thì ai cũng chỉ mong con gái của mình gặp và lấy được người đàn ông tử tế thì không còn gì mãn nguyện hơn.

Ngày con gái đưa con rể tương lai về thì bà Hoa ưng ý lắm, con rể của bà Hoa là người thành phố sinh ra trong gia đình giàu có. Thú thật thì có con rể tương lai giàu có bà Hoa vừa mừng vừa lo. Mừng vì từ nay con gái của bà sẽ không phải vất vả nữa, nhưng cái bà lo đó là bà quá nghèo sợ ngày cưới khiến gia đình thông gia xấu hổ. Không để con gái phải mất mặt nên tối hôm đó bà Hoa kéo tay Thảo lại nói chuyện.

- Nhà chồng con giàu vậy...thì có chê nhà mình nghèo không con?

Dù vậy nhưng ít ra con gái đi lấy chồng thì mẹ dù nghèo cũng phải có quà làm của hồi môn - Ảnh minh họa: Internet
Dù vậy nhưng ít ra con gái đi lấy chồng thì mẹ dù nghèo cũng phải có quà làm của hồi môn - Ảnh minh họa: Internet 

- Không có đâu mẹ ạ. Bố mẹ chồng con tốt lắm, chồng con cũng bảo là ngày cưới nhà mình chuẩn bị đơn giản thôi. Còn lại cứ để bên nhà anh ấy lo. Con nghĩ như vậy cũng được...mẹ đừng quá lo lắng. Mọi chuyện con đã tính hết cả rồi.

- Dù vậy nhưng ít ra con gái đi lấy chồng thì mẹ dù nghèo cũng phải có quà làm của hồi môn.

- Mẹ vất vả 26 năm nuôi con đã là món quà quý giá nhất rồi.

Mặc con gái nói vậy nhưng bà Hoa vẫn quyết định tặng con gái mấy chỉ vàng làm của hồi môn để gia đình bên chồng không khinh con gái mình. Hơn 20 năm nay dù nghèo nhưng bà Hoa vẫn tích góp tiền để đợi ngày con cưới thì mua vàng tặng con. Ngay hôm sau bà Hoa một mình bắt xe lên thành phố ra tiệm mua vàng cho con gái. Vậy nhưng thấy bà Hoa già rồi nên người ta lừa bán vàng giả cho mà bà không hề hay biết.

Ngày cưới con gái của bà diễn ra vô cùng long trọng và hoàng tráng, khách mời toàn là những người giàu có bên nhà trai. Lúc MC giới thiệu mẹ cô dâu lên phát biểu thì bà Hoa rớm nước mắt cầm tay con gái trao cho con rể rồi nhờ cậy gia đình chồng chăm sóc cho con gái nhỏ của mình. Vậy nhưng cái lúc bà trao vàng cho con gái thì phía dưới khách khứa cứ xì xào là mẹ cô dâu trao vàng giả.

Mẹ chồng Thảo điên tiết lắm vội kéo tay bà Hoa xuống rồi đuổi ra khỏi cửa..

- Bà thông gia...xin đợi đã...Sao bà lại đuổi tôi ra đây. Tại vì tôi tặng của hồi môn cho con gái ít quá sao?- Bà Hoa nói.

- Bà còn hỏi được sao? Gia đình tôi biết bà nghèo nên cũng không đòi hỏi gì...bà không có tiền thì thôi...cớ sao bà lại mua vàng giả tặng cho con gái mình hả? Bà làm cho nhà tôi mất mặt lắm....thế này thì tôi còn mặt mũi nào gặp mọi người chứ?

Mẹ nghèo cầm bọc tiền lẻ đi mua vàng tặng con gái ngày cưới nhưng bị lừa mua vàng giả và cái kết xé lòng khi bị bà thông gia đuổi ra khỏi cửa - Ảnh 2
Vàng giả ư? Bà đang nói gì vậy? Tôi nghèo thật...nhưng cũng không đến mức phải mua vàng giả tặng cho con gái tôi. Ảnh minh họa: Internet

- Vàng giả ư? Bà đang nói gì vậy? Tôi nghèo thật...nhưng cũng không đến mức phải mua vàng giả tặng cho con gái tôi. 3 chỉ vàng này là số tiền lẻ tôi tích góp hơn 20 năm nay. Số vàng này là do tôi dành dụm...tôi đã ra tiệm vàng mua...sao có thể là vàng giả được chứ?

- Nhưng số vàng này là giả! Nhìn qua là ai cũng biết rồi...sao bà không biết chứ?

Nghe bà thông gia nói như vậy mà bà Hoa chết lặng, bà thật sự không ngờ mình lại bị người ta lừa bán cho vàng giả. Bà vùng dậy đòi đến tiệm vàng để nói lý lẽ đến cùng. Vậy nhưng lúc đó Thảo chạy đến ôm lấy mẹ...

- Có phải con cũng nghĩ mẹ tặng con vàng giả không Thảo? Mẹ thật sự không mua vàng giả...mẹ sẽ đến đòi lũ lừa đảo đó?

Nói rồi bà Hoa lao ra đường nhưng không may bị xe tông, Thảo hoảng hốt chạy đến ôm lấy mẹ mình khóc nức nở.

- Đưa mẹ đến tiệm vàng....mẹ phải mua được vàng thật cho con

- Không cần đâu mẹ…Mọi người trên đời có thể không tin mẹ nhưng con thì dù mẹ có làm gì con cũng tin. Mẹ nuôi con hơn 20 năm trời con biết hết...Vàng thật hay giả đâu có quan trọng gì, con không cần vàng..con chỉ cần mẹ thôi. Giờ chúng ta đến viện nhé mẹ…sẽ không sao đâu.

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