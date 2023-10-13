Lấy chồng 7 năm, nhưng cứ mỗi lần muốn có con trai chồng phải quỳ xin vợ đi ngủ với tình cũ và hạnh phúc liệu có thật

Tâm sự gia đình 13/10/2023 13:36

Câu nói của chồng làm Thủy chết lặng, suốt 3 ngày cả hai vợ chồng Thủy và Lâm không nói với nhau câu gì. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại Thủy biết rõ lý do vì sao chồng không nói, vì Lâm quá yêu cô và sợ mất cô.

Yêu 3 năm Thủy và Lâm được đền đáp bằng một đám cưới đẹp như mơ, suốt thời gian yêu nhau vì muốn bảo vệ trinh tiết nên cô chỉ cho Lâm ôm hôn ở mức trong sáng. Chính vì vậy mà ngay đêm tân hôn cô nóng chờ để được cùng chồng, cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp. Nhưng khi có giọt máu đỏ dính trên ga giường, Thủy bàn chồng sẽ sinh con sớm thì Lâm nhìn cô rồi cúi gầm mặt xuống.

- Anh xin lỗi...nhưng anh không thể sinh con.

 

- Như vậy là sao, em không hiểu. Có phải anh muốn vợ chồng mình 'kế hoạch" thêm một thời gian nữa không? Như vậy cũng được, dù gì 3 năm em cấm vận anh khổ cực quá rồi.

- Không phải...sự thật thì anh không thể sinh con vì anh bị vô sinh lâu rồi em à? Anh xin lỗi...đáng nhẽ ra anh phải nói với em sớm hơn. 

Câu nói của chồng làm Thủy chết lặng, suốt 3 ngày cả hai vợ chồng Thủy và Lâm không nói với nhau câu gì. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại Thủy biết rõ lý do vì sao chồng không nói, vì Lâm quá yêu cô và sợ mất cô. Trước đây khi Thủy tan vỡ mối tình đầu cũng may có Lâm ở bên quan tâm giúp cô vượt qua, chính vì vậy dù không có con thì Thủy vẫn thấy ổn miễn hai vợ chồng cô hạnh phúc là được.

Thế nhưng sau 2 năm kết hôn mãi không có bầu thì bố mẹ chồng Thủy giục cô nhanh có con, đến lúc đó thì cô mới ngớ người hóa ra chuyện chồng vô sinh chỉ có mình Thủy biết. Đang định bàn chồng nói rõ cho bố mẹ rồi nhận con nuôi thì Lâm quỳ xuống van xin Thủy.

- Đừng, mẹ anh sẽ chết mất nếu biết anh bị vô sinh. Em cũng biết gia đình anh thì anh là con một..anh phải có trách nhiệm nối dõi tông đường.

- Nhưng anh không thể sinh con mà...vậy chúng ta làm sao được chứ?

- Anh không thể....nhưng em hoàn toàn có thể. Xin em hãy ra ngoài ngủ với người khác, khi em mang thai anh sẽ thương đứa bé như con của mình.

- Không...không đời nào...sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy chứ?

 - Anh cũng có nỗi khổ riêng mà em...xin em.

Lấy chồng 7 năm, nhưng cứ mỗi lần muốn có con trai chồng phải quỳ xin vợ đi ngủ với tình cũ và hạnh phúc liệu có thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm nào Lâm cũng quỳ xin Thủy giúp đỡ mình và rồi cô gật đầu đồng ý. Nhưng Thủy không ngủ với gã đàn ông mà chồng đã sắp xếp mà cô đến xin gã tình cũ đứa con vì dù sao cô và tình cũng từng có thời gian bên nhau nên Thủy đỡ sợ hơn. Tất nhiên là Thủy giấu chồng việc đó, và rồi cô có bầu nhanh chóng sau đó. Khỏi phải nói lúc đó Lâm hạnh phúc như nào, thế nhưng đứa con đầu lòng Thủy sinh là con gái nên khi bé gái được 6 tuổi bố mẹ chồng lại giục cô mang thai lần 2.

Lâm lại một lần nữa quỳ xin Thủy giúp mình...

- Anh lại muốn em ngủ với người đàn ông khác ư? 

- Nốt lần này thôi...chỉ cần em sinh được đứa con trai mọi thứ sẽ ổn. Chỉ có anh và em biết chuyện này..anh vẫn sẽ yêu thương em.

Cứ vậy trong suốt 7 năm kết hôn dù người ngoài nghĩ cuộc hôn nhân của Thủy hạnh phúc lắm, thế nhưng chẳng ai biết rằng cứ mỗi lần "sản xuất em bé" là Thủy lại đến xin tình cũ của mình 1 đêm để mang thai. Dù được chồng quan tâm chăm sóc, đứa con Thủy sinh ra Lâm còn yêu thương hơn cả mạng sống của mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao Thủy vẫn thấy đau đớn…cô sợ rằng mình không thể tiếp tục hơn nữa. 7 năm hôn nhân nhưng Thủy cứ qua lại với hai người đàn ông. Liệu rồi bí mật này có được giữ kín hay rồi có ngày sẽ bị lật tẩy.

Cả ngày phụ tiếp khách đám cưới chị gái, tôi về phòng nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì điếng người khi có 1 bàn tay lạnh ngắt sờ mình và cái kết nhớ đời cho anh rể

Cả ngày phụ tiếp khách đám cưới chị gái, tôi về phòng nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì điếng người khi có 1 bàn tay lạnh ngắt sờ mình và cái kết nhớ đời cho anh rể

Men rượu đưa lối, không hiểu sao anh lại vào nhầm phòng em vợ - là Mai. Thấy có người sờ mình, Mai giật mình hét lớn: “Sao anh vào đây! Phòng của anh chị ở đối diện cơ mà”.

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