Không nhất thiết phải xinh đẹp hay nổi bật, chỉ cần là phụ nữ khôn ngoan là đủ!

Tâm sự gia đình 11/02/2017 19:05

Vì thật ra, đàn bà không nhất thiết cứ phải xinh đẹp hay nổi bật mới có thể hạnh phúc. Là đàn bà, chỉ cần khôn ngoan là đủ!

Tôi không nói những bất hạnh của đàn bà đều bắt nguồn từ sự dại khờ của họ. Vì cuộc cuộc sống này luôn tồn tại những đau lòng và phũ phàng mà ta khó mà tránh được. Nhưng tôi muốn đàn bà hiểu rằng, bất hạnh của họ không bắt nguồn từt? việc họ không xinh đẹp, không quyến rũ hay nổi bật. Vì thật ra, đàn bà không nhất thiết cứ phải xinh đẹp hay nổi bật mới có thể hạnh phúc. Là đàn bà, chỉ cần khôn ngoan là đủ!

Là biết thương mình nhiều hơn là thương người

Không nhất thiết phải xinh đẹp hay nổi bật, chỉ cần là phụ nữ khôn ngoan là đủ! - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Đàn bà sinh ra đã lắm hy sinh, cũng vì yêu thương và thứ tha chẳng khi nào ngơi nghỉ. Đức tính ấy dù ít hay nhiều vẫn tồn tại trong mỗi người phụ nữ. Như thể đó là điều không thể thiếu, là hiển nhiên vậy. Và tôi tôn trọng và thương đàn bà cũng vì đức hy sinh cao đẹp ấy. Nhưng tôi lại mong họ hãy nghĩ cho mình nhiều hơn, trước khi bất chấp mọi điều mà cho đi hết thảy. Là hãy học yêu bản thân họ nhiều hơn. Đừng biến những hy sinh kia thành con dao đâm nát cõi lòng mình.

Trong tình yêu hay hôn nhân cũng vậy. Bạn thương chồng con, bằng lòng đánh đổi nhiều thứ để chăm chút gia đình cũng không sai. Nhưng hãy biết cách thương mình hơn, cho mình cơ hội được tận hưởng cuộc sống, được chồng con yêu thương ngược lại. Mãi miết hy sinh mà không màng nhận lại chưa chắc sẽ viên mãn hạnh phúc. Thương vừa đủ, hy sinh xứng đáng thì đàn bà mới có thể mong an yên một đời

Là biết khi nào nên buông bỏ, lúc nào nên nắm giữ.

Đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ nắm lấy thứ đã không thuộc về mình. Họ cũng sẽ đau khổ, sẽ tủi hờn đó, nhưng chắc chắn sẽ buông tay. Vì họ hiểu đàn ông cũng chỉ là sự lựa chọn. Là thiếu sẽ buồn chứ không thể chết được. Họ có quyền lựa chọn buông tay để nắm lấy điều tốt đẹp hơn là cứ giữ mãi những đau lòng

Một khi đã xác định là phải nắm thật chặt thì họ cũng sẽ không để ai có thể cướp lấy của mình. Tình yêu hay duyên phận đến cuối cùng cũng sẽ có hạn định. Không ai có thể yêu ai cả đời, cũng chẳng ai đủ đậm đà suốt kiếp. Nhưng đàn bà khôn ngoan sẽ hiểu những giới hạn đủ cho một tình yêu hay hôn nhân có thể bền vững dài lâu. Không nhất thiết là đậm sâu nồng nàn mãi mãi, nhưng chắc chắn phải là duy nhất của nhau một đời.

Là đặt đam mê và khao khát vào chính mình, hơn là cậy dựa vào đàn ông

Không nhất thiết phải xinh đẹp hay nổi bật, chỉ cần là phụ nữ khôn ngoan là đủ! - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Đàn bà sai, chính là vì hy vọng đàn ông sẽ thực hiện giúp họ những ước mơ hay đam mê của mình. Chẳng ai có thể thực hiện thay ai ước vọng cả. Là danh phận hay tiền tài đều như thế. Đàn ông có thể cho ta tình yêu, cho ta danh phận hay tiền tài mà ta mong muốn. Nhưng đừng đặt kỳ vọng như thế vào họ. Vì đàn ông vẫn luôn sẵn sàng ra đi, và kéo theo cả một vùng những ước vọng của ta. Đừng phụ thuộc và dựa dẫm vào họ như thế. Hãy đặt những ước mơ ấy vào chính mình. Giấc mơ lớn hay nhỏ, danh vọng hay chức quyền lắm lúc cũng không quan trọng. Chỉ cần phụ nữ có đam mê theo đuổi thứ họ muốn, đã là tốt rồi.

Là đừng bao giờ quay lại điều đã làm mình tổn thương.

Đàn bà bất hạnh, chính là vì cứ nắm lấy những thứ đã từng khiến mình tổn thương. Đàn bà khôn ngoan tuyệt đối sẽ không quay lại nhặt lên những mảnh vỡ đã từng làm họ xước tay, đau lòng. Đơn giản vì nếu người đã từng làm ta đau thì cả đời vẫn không thể khiến ta hạnh phúc được. Những thứ đã không xứng đáng thì suốt kiếp vẫn chẳng đủ giá trị để ta giữ lại. Huống hồ thanh xuân của đàn  bà có mấy bận mà cứ lãng phí vì những điều đã cũ kỹ hư hao? Bước về phía trước đi, đàn bà à. Hạnh phúc sẽ nằm nơi mặt trời mọc trước mặt, hơn là bóng tối sau lưng...

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