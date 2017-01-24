Đừng đợi anh nữa, anh phải về với vợ con...

Tâm sự gia đình 24/01/2017 23:06

Vì vậy, xin em đừng đợi anh nữa. Xin em đừng hy vọng hay yêu thương nữa. Đừng gắn kết mình với một người đã có quá nhiều tội lỗi như anh.

Xin lỗi vì đã để em phải đợi

Anh thường không muốn kể em nghe bất cứ điều gì về mẹ con cố ấy, vì anh biết em không thích. Nhưng lần cuối cùng này, anh muốn em nghe một câu chuyện đau lòng này. Xin em hãy đọc hết cho đến cùng, như những lời sau cuối anh còn có thể nói cùng em.

Anh lấy Hồng khi chỉ mới 23 tuổi. Lúc đó cả hai cũng mới ra trường, vừa có được côngt? việc làm ổn định. Anh vẫn chưa có ý định lấy cô ấy làm vợ. Không phải vì anh không yêu mà vì anh muốn có sự nghiệp vững vàng trước đã. Nhưng ngay thời điểm đó thì ba anh lâm bệnh nặng, thời gian của ông không còn nhiều. Ba anh lại rất quý Hồng, yêu nhau chỉ 3 năm mà ba anh đã xem cô ấy như con gái ruột của mình. Ông muốn nhìn thấy anh thành gia lập thất cùng Hồng trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Cưới sớm và gấp rút như vậy Hồng không khỏi dính lời dị nghị từ bên nhà ngoại. Nhưng Hồng cũng chẳng để tâm, vẫn rạng ngời trong ngày cưới. Sau ngày đó, Hồng là người luôn túc trực bên giường bệnh của ba anh cả ngày lẫn đêm. Một tuần sau ngày cưới, ba anh qua đời. Một năm sau đó, mẹ anh cũng qua đời, lại một tay Hồng chăm sóc mẹ suốt mấy tháng dài, dù lúc đó Hồng đang mang thai.

Đừng đợi anh nữa, anh phải về với vợ con... - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Khi con chào đời, công việc của anh dần trở nên khó khăn. Anh hầu như đã chẳng còn chút hy vọng, sẵn sàng bỏ cái nghề mà suốt bao năm theo đuổi. Nhưng Hồng không cho anh làm điều đó. Cô ấy sẵn sàng  bươn chải thêm đủ nghề để dành dụm tiền cho anh theo học thạc sĩ mà một mình vất vả nuôi con. Cũng may là hai năm sau đó anh cũng có được cái bằng mà xin một công việc ổn định hơn. Ngày anh nhận bằng thạc sĩ danh giá, cô ấy đã chuẩn bị một bộ váy thật tinh tươm để đến chúc mừng. Nhưng Hồng không thể đến kịp, cô ấy gặp tai nạn nghiêm trọng, mất luôn khả năng đi lại từ đó.

Hồng đã từng rất tuyệt vọng, cô ấy muốn ly hôn. Tờ giấy ly hôn đó đã luôn hiện hữu trong nhà anh suốt hơn 5 năm nay, chỉ duy nhất có chữ ký của cô ấy. Những tháng ngày xa cách giữa anh và cô ấy cứ dài ra không dứt…

Đừng đợi anh nữa, anh phải về với vợ con... - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Anh gặp em sau 3 năm ngày Hồng quyết định ly hôn. Tình yêu của anh dành cho em là thật. Nhưng anh xin lỗi, tình cảm ấy vẫn đứng sau những gì anh dành cho Hồng. Cả cuộc đời anh đã nợ cô ấy quá nhiều. Anh thương em là thật, nhưng anh thương mẹ con cô ấy nhiều hơn. Đó cũng là lý do anh không muốn đi xa hơn trong mối quan hệ của chúng ta.

Anh biết em đã liên lạc để gặp Hồng. Anh cũng biết em đã ngỡ ngàng ra sao khi thấy người vợ hờ hững của anh trên chiếc xe lăn. Có phải cô ấy lại mong em có thể cướp anh đi phải không? Đó cũng là lý do em vội vã nhắn tin cho anh, hỏi anh rằng liệu em có đủ tư cách gì để cướp đi thứ quan trọng của người đàn bà tội nghiệp kia? Nhưng em đừng thấy có lỗi. Tất cả những sai trái này đều là do anh gây ra. Là anh tham lam, là anh không biết hậu quả mình gây ra. Tội lỗi này cả đời anh phải trả.

Vì vậy, xin em đừng đợi anh nữa. Xin em đừng hy vọng hay yêu thương nữa. Đừng gắn kết mình với một người đã có quá nhiều tội lỗi như anh. Rồi em sẽ gặp người xứng đáng để bảo bọc cho em cả đời Đừng bao giờ mong người đó là anh. Vì đến cuối cùng, điều anh có thể cho em cũng chỉ là những tạm bờ không dài lâu mà thôi…

Đừng đợi anh nữa, anh phải về với vợ con rồi…

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