Đêm nào chồng cũng làm việc này cho vợ mang bầu – Bài học dành cho tất cả đàn ông

Tâm sự gia đình 28/07/2017 16:37

Vợ chồng nào cũng có những hạnh phúc nho nhỏ riêng của mình. Cũng giống như vợ chồng anh chị, chị luôn cảm thấy mình may mắn đến vô cùng khi trở thành vợ của anh.

Đừng thắc mắc tại sao người phụ nữ như chị lại thấy mình may mắn khi có một người chồng như anh ở bên. Đọc đi rồi bạn sẽ hiểu một điều rằng phụ nữ bản thân họ không cần quá nhiều điều lớn lao. Chỉ những việc nho nhỏ thôi cũng đủ khiến cho phụ nữ cảm động đến vô cùng.

Anh chị kết hôn cách đây gần 3 năm, cuộc sống vợ chồng dĩ nhiên không thể nào tránh khỏi những cãi vã thường nhật. Thế nhưng lúc nào anh cũng ở bên cạnh chị và yêu thương vợ mình. Mỗi lần cãi nhau lúc nào anh cũng nhường nhịn chị. Anh yêu thương vợ mình nên bất cứ lúc nào cũng cố gắng làm việc thật tốt để kiếm thật nhiều tiền để lo cho tương lai của vợ con sau này.

Kết hôn 2 năm anh chị kế hoạch để có được một cuộc sống ổn định hơn. Sau đó chị mang bầu, anh đã sung sướng đến độ chạy 1 vòng công ty khoe rằng mình được làm bố. Anh của chị thành đạt, nhưng vẫn trẻ con đến thế. Vừa chạy đến chỗ chị anh liền bế bổng chị lên hạnh phúc.

Từ ngày vợ có bầu, dù đứa bé trong bụng còn nhỏ. Thế nhưng đêm nào anh cũng ôm bụng bầu của vợ xoa tròn rồi trò chuyện với con. Đêm nào cũng thế, đến khi con lớn dần trong bụng mẹ. Mỗi lần anh xoa bụng chị, con lại vui vẻ đạp đạp và ngọ nguậy ở trong đó. Anh cười hạnh phúc xoa bụng chị rồi hỏi:

Đêm nào chồng cũng làm việc này cho vợ mang bầu – Bài học dành cho tất cả đàn ông - Ảnh 1
Thế nhưng đêm nào anh cũng ôm bụng bầu của vợ xoa tròn rồi trò chuyện với con - Ảnh minh họa: Internet

- Con đạp thế có đau không em?

- Em chỉ hơi đau 1 chút thôi.

- Con nhé, con ở trong bụng mẹ phải thật ngoan biết chưa? Không được quấy, không được đạp mẹ nhiều mẹ đau là hư đấy. - Nghe thế con tự dưng ngừng đạp. Anh cười hớn hở:

- Đấy, con ngừng đạp rồi kìa, con ngoan vợ nhỉ.

- Con ngoan giống mẹ nó mà.

- Con ngoan và xinh đẹp giống em, nếu là con gái. Còn con trai thì cũng ngoan và đẹp trai như anh ý.

- Anh mơ đấy à, anh mà đẹp trai?

- Vợ này, nói thế con tưởng anh xấu trai lại không thèm chui ra thì sao? Con nhỉ, bố đẹp trai nhất, còn mẹ xinh đẹp nhất.

- Gớm ông cứ nịnh. Giờ bụng thì to, mặt thì mụn xinh đẹp gì nữa?

- Vợ yên tâm, với chồng thì vợ vẫn là người phụ nữ đẹp nhất.

Chị không nói chỉ ôm lấy anh cười vui vẻ và hạnh phúc. Thế rồi 9 tháng 10 ngày con cũng chào đời. Đêm nào chồng cũng xoa bụng vợ, nắn bóp chân tay cho vợ khiến cơ thể vợ thoải mái và dễ ngủ hơn.

Đêm nào chồng cũng làm việc này cho vợ mang bầu – Bài học dành cho tất cả đàn ông - Ảnh 2
 Đêm nào chồng cũng xoa bụng vợ, nắn bóp chân tay cho vợ khiến cơ thể vợ thoải mái và dễ ngủ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chồng đêm nào cũng tất bật vì chăm sóc mình sợ mình mỏi lưng rồi sợ mình đau khiến chị vô cùng hạnh phúc. Ngày sinh, chị đau trong phòng đẻ nhưng nhìn ra thấy chồng vẫn đứng ở khe cửa sổ ngó vào động viên. Anh rơi nước mắt khi thấy vợ mình đau đớn. Sinh cho anh 1 cậu con trai kháu khỉnh, anh nhìn con xong rồi chạy sang chỗ vợ rơm rớm nước mắt mà chỉ khiến chị đang đau cũng phải cười:

- Vợ đau lắm đúng không? Lần sau không đẻ nữa vợ nhé, 1 đứa cũng được.

- Vợ không sao mà.

- Còn nói không sao nữa. Không sao mà hét toáng lên thế kia, chồng không cho vợ đẻ thêm đứa nào nữa đâu. Nhìn vợ đau chồng xót lắm.

- Đồ ngốc, làm bố rồi mà vẫn còn trẻ con quá. Chồng xem con đi, vợ đi chắc phải ngủ 1 lúc đã.

- Vợ nghỉ ngơi đi để chồng chăm con cho.

Chị thiếp đi nhanh chóng. Anh tất bật chăm vợ, chăm con. Ai nấy nhìn vào cũng đều thấy chị là người con gái may mắn và hạnh phúc khi có được một người chồng yêu thương mình đến thế. Người phụ nữ bản thân đâu có đòi hỏi gì nhiểu. Chỉ là một hành động nhỏ mỗi đêm của chồng, xoa bụng bầu cho vợ, nắn bóp chân tay cho vợ dễ chịu. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến cho người phụ nữ bên cạnh mình được hạnh phúc. Bởi thế mà đàn ông đã làm chồng hãy biết trân trọng và yêu thương người phụ nữ ở bên đời mình, vì cô gái ấy xứng đáng có được điều đó.

Đàn bà từng nếm trải chia ly, xin đừng ngại yêu thêm lần nữa…

Đàn bà từng nếm trải chia ly, xin đừng ngại yêu thêm lần nữa…

Đó là lần đầu tiên tôi biết, cái giá của hạnh phúc mà đàn bà lỡ làng phải trả, chính là dũng khí mưu cầu hạnh phúc một lần nữa

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