Đàn bà nếu không thể chịu khổ thì đừng nghĩ đến chuyện lấy chồng sớm

Đàn bà lấy chồng sớm, khổ sở trăm bề, nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng đừng chọn cuộc sống hôn nhân đầy ràng buộc.

Tôi có bà chị họ lấy chồng rồi lại than khổ đủ đường. Hồi đó có thời gian rảnh thì tụ tập bạn bè, mua sắm, đi đây đi đó. Giờ muốn đi đâu cũng không được, mới bước ra khỏi nhà chồng đã réo, con đã gọi. Chưa kể đến chuyện làm dâu, nhà chồng thương thì còn đỡ. Gặp phải mẹ chồng “hắc ám”, phải đi nhẹ nói khẽ, cười duyên. Khi độc thân ở nhà với ba mẹ, muốn ăn gì đã có mẹ lo, mệt thì nằm ườn ra đó, mẹ dọn dẹp, mẹ làm tất cả. Về nhà chồng, mệt cũng không dám than. Cuộc sống thời độc thân nhàn hạ, còn khi có gia đình, trách nhiệm càng nặng nề, mệt mỏi. Hết chuyện chồng con, chuyện nhà cửa rồi các mối quan hệ của chồng, gia đình chồng. Phụ nữ có ba đầu sáu tay cũng không thể cáng đáng nổi. Đàn bà muốn thoải mái và tự do thì đừng vội lấy chồng sớm - Ảnh minh họa: Internet Nếu không thể chịu đựng hết những điều này, đừng nghĩ đến việc lấy chồng sớm. Bởi vì lấy chồng có nhiều áp lực và mệt mỏi. Muốn hạnh phúc, muốn có một mái ấm đàng hoàng, ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn. Không tự dưng mà có được một người chồng biết lo nghĩ, một đứa con ngoan ngoãn nghe lời. Đó là những việc mà một người phụ nữ phải tự vun vén cho cuộc đời của chính mình.

Nếu không thể chịu khổ, sống cuộc đời thức khuya dậy sớm, chăm chồng lo con thì hãy chọn cuộc sống độc thân. Không ai bắt ép bạn phải lấy chồng, không ai có thể áp đặt cuộc đời của bạn được. Mỗi người đều có quan điểm về cuộc sống khác nhau. Có người biết khổ nhưng vẫn muốn thử, vì họ nghĩ đó là trách nhiệm của một con người. Một khi đã kết hôn phải tạm gác những thú vui của bản thân sang một bên - Ảnh minh họa: Internet Trở lại câu chuyện của chị tôi, chị ấy kết hôn hơn 3 năm nhưng vợ chồng chị vẫn chưa có đủ tiền để ra sống riêng. Suốt ngần ấy năm, chị vẫn luôn sống nhờ “sắc mặt” của các thành viên trong gia đình chồng. Từ ngày sinh xong, chị không còn đi làm như trước. Chị chuyển sang kinh doanh online như những bà mẹ bỉm sữa khác. Công việc chỉ chủ yếu ở nhà nên chị vừa làm vừa dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho cả nhà. Công việc mỗi ngày đều bận rộn, sáng mở mắt ra loay hoay một hồi đã đến chiều tối. Mỗi ngày đều như thế, đã lâu rồi chị bỏ quên luôn việc chăm sóc bản thân mình. Mới có 26 tuổi đầu nhìn chị không khác gì phụ nữ trung niên. Chưa nói đến việc bị chị chồng, em chồng nói xấu đủ điều, chị biết nhưng vẫn phải nín nhịn cho êm xuôi mọi chuyện.

Đàn bà lấy chồng, có mái ấm riêng của mình, có người hủ hỉ sớm hôm. Sau này về già có người bầu bạn, có con lo. Nhưng phải trải qua rất nhiều giai đoạn mới chạm đến thời điểm sung sướng, an nhàn đó. Giai đoạn đầu tiên, bạn sẽ gặp phải khủng hoảng trong hôn nhân, chồng ngoại tình, kinh tế thiếu hụt, đời sống vợ chồng không mặn nồng. Giai đoạn thứ hai, sinh con, thân hình bắt đầu sồ sề, xuất hiện nhiều vết rạn nứt, cô gái đôi mươi ngày xưa bỗng chốc biến thành một người đàn bà. Giai đoạn cuối cùng là thời kỳ mãn kinh, tuổi già, bệnh tật có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nếu không thể chịu khổ, đừng lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet Nếu thuận lợi vượt qua hết những giai đoạn đó, bạn có thể sống cuộc đời hạnh phúc hơn. Bởi vậy, con đường để chạm đến hạnh phúc không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, mà phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu. Không phải tự dưng sinh ra con người đã có được hạnh phúc đích thực. Bạn phải trải qua quá trình đấu tranh đến sứt đầu mẻ trán để có những thứ thuộc về mình trong cuộc đời này. Nếu bạn chưa đủ sẵn sàng để đón nhận những đau khổ đó, hãy khoan lấy chồng. Đừng theo phong trào, đừng bị áp lực dư luận mà vội chọn cho mình cuộc sống hôn nhân ràng buộc.

Đàn bà khôn ngoan không bao giờ chọn cuộc đời như Lọ Lem mà sẽ sống như công chúa Muốn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, phụ nữ phải nắm vững quân cờ hạnh phúc trong tay để biết tiến và lui một cách phù hợp, đừng mãi ù lì như Lọ Lem.

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