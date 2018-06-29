Đàn bà đáng thương khi mãi loay hoay trong mối tình vốn dĩ đã ‘chật chội’

Tâm sự gia đình 29/06/2018 11:23

Yêu đàn ông có vợ như chọn một đôi giày cao gót không đúng kích cỡ, cố gắng chen chân vào thì đau thấu ruột gan. Nhưng bạn lại không đành lòng bỏ vì vẻ ngoài quá đẹp đẽ và bóng bẩy.

Kẻ thứ ba thật đáng thương khi cứ mãi loay hoay trong mối tình vốn dĩ đã chẳng còn chỗ. Tôi không tán thành những việc làm của kẻ thứ ba, nhưng tôi lại cảm thấy họ thật sự rất tội nghiệp. Chỉ là cái bóng bên cạnh người khác, lui cũng không được mà tiến cũng chẳng xong.

Đàn bà đáng thương khi mãi loay hoay trong mối tình vốn dĩ đã ‘chật chội’ - Ảnh 1
Đàn bà đáng thương nhất khi trở thành kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Hồi còn học đại học, có lần Dung đến ký túc xá tìm tôi. Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, Dung mới thú nhận và tâm sự với tôi rằng cô ấy đang vướng phải chuyện tình tay ba và người kia đã có gia đình. Trước khi quen nhau, anh che đậy rất khéo nên cô không biết anh đã có vợ. Đến khi tình cảm cô dành cho anh đạt đến mức chín muồi, anh mới nói hết sự thật. Khi đó Dung như buộc vào thế đã rồi, tiến thoái lưỡng nan. Mỗi lần nghĩ đến việc sẽ buông bỏ anh, lòng cô đau như có ai đó bóp nghẹt, không thể thở nổi. Có lẽ anh đã trở thành một phần không thiếu trong cuộc đời của cô rồi.

Từ xưa đến nay, tôi luôn có những định kiến và suy nghĩ không tốt về người thứ ba. Nhưng nào ngờ chính bạn mình lại mắc vào tình cảnh éo le như thế này. Tôi từng nghĩ sao không chọn cho mình một tình yêu “lành lặn”. Lành lặn ở đây trước tiên phải là hai người chưa có mối quan hệ gì ràng buộc, chưa thề non hẹn biển với bất cứ ai. Lành lặn ở đây là mối quan hệ công khai, chẳng phải lén lút hay sợ ai phát hiện. Dù có nghèo hèn hay giàu sang chỉ cần chân thành, không toan tính là đủ. 

Đàn bà đáng thương khi mãi loay hoay trong mối tình vốn dĩ đã ‘chật chội’ - Ảnh 2
Làm kẻ thứ ba hạnh phúc cũng chẳng dám lên tiếng công khai - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng từ khi nghe được câu chuyện của cô bạn thân, tôi mới nhận ra một điều, không ai có thể tự chọn cho mình cuộc sống như thế nào. Là phụ nữ ai lại không muốn bản thân có cuộc tình như cổ tích, đẹp đẽ thơ mộng? Ai lại muốn sa vào bụi rậm rồi đau khổ cả đời? Thế nhưng, có những chuyện bạn không thể nào tự mình làm chủ.

Dung kể với tôi yêu đàn ông có vợ, mỗi đêm ngủ cũng chẳng yên giấc. Nhắm mắt lại đã thấy những đổ vỡ, thấy vợ người kia đến tận nhà đòi đánh, đòi mắng. Nhìn những cô gái khác khoe hình của người yêu lên mạng xã hội hay véo von mỗi ngày về “người yêu mình như thế này, thế kia” mà ấm ức. Là phụ nữ ai cũng có những ham muốn tầm thường, nhỏ nhoi. Thậm chí chỉ là những buổi hẹn hò lãng mạn rồi chụp vài tấm hình đăng Facebook để bạn bè chúc phúc. Vậy là an yên, vậy là đủ đầy.

Nhưng yêu đàn ông có vợ thì không thể làm được những việc như vậy. Có hạnh phúc cũng không thể khoe khoang, có buồn đau cũng tự mình chịu đựng. Yêu đàn ông có vợ như chọn một đôi giày cao gót không đúng kích cỡ, cố gắng chen chân vào thì đau thấu ruột gan. Nhưng bạn lại không nỡ đành lòng bỏ đi vì vẻ ngoài quá đẹp đẽ và bóng bẩy. Yêu đàn ông có vợ, tương lai cũng mờ mịt và u tối hơn, chỉ biết nắm tay nhau vượt qua hôm nay thôi đã vui lắm rồi, chẳng mơ mộng đến ngày mai.

Đàn bà đáng thương khi mãi loay hoay trong mối tình vốn dĩ đã ‘chật chội’ - Ảnh 3
Yêu đàn ông có vợ chẳng dám mong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Làm kẻ thứ ba khổ đau trăm ngã nhưng lại không thể buông bỏ, biết đau nhưng vẫn muốn một lần được đau trọn vẹn. Nhưng suy cho cùng, kẻ chen vào một cuộc tình vốn dĩ đã chật, dù có lý do chính đáng đến mấy cũng khó lòng mà tha thứ. Bởi vậy phụ nữ hãy tự kiếm cho mình một mối tình đủ đầy và trọn vẹn, đừng chia sớt với bất cứ ai. Thà đau vì một người phản bội, còn hơn đau vì những lời phỉ báng, bài xích của thiên hạ.

Thà đau nhưng là người đến trước còn hơn làm kẻ đến sau trong tuyệt vọng, đau cũng chẳng biết khóc than cùng ai. Thà đau nhưng dù gì bạn cũng đã chọn được cho mình con đường đúng đắn, chứ không phải bụi rậm đầy gai nhọn. Thà đau nhưng vẫn tự hào rằng mình đã từng yêu một người chẳng bị ai ràng buộc. Thà đau nhưng không mang danh là người phá hoại hạnh phúc của người khác. Thà đau nhưng bạn sở hữu một mối tình độc lập, không dựa dẫm vào bất cứ ai. Có thể cùng nhau khóc cười, nắm tay đi trên phố, gặp mặt bạn bè và công khai về những hạnh phúc mà bản thân đang trải qua.

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"Chiếc áo này cũ quá rồi, chị không mặc nữa, nhường cho em, nếu muốn cứ đến lấy", đó là những lời đanh thép chị gửi cho ả nhân tình của chồng.

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Từ khóa:   kẻ thứ ba yêu hôn nhân phụ nữ yêu tâm sự gia đình

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