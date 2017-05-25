Đàn bà dại, đàn bà đau, nào có ai khổ thay cho mình chứ?

Tâm sự gia đình 25/05/2017 06:32

Đàn bà lắm lúc cần tình yêu hơn cả hạnh phúc cũng vì thế. Yêu đến quên hết thảy, quên luôn rằng bản thân cũng cần được hạnh phúc.

Đàn bà có thông minh, xinh đẹp hay sắc sảo thế nào cũng có khi vì chữ tình mà lận đận long đong. Có người cứ lao mình theo say tình, chẳng màng ngày mai thế nào. Cũng có người rõ ràng đã thấy cái kết đau lòng trước mắt, vẫn khăng khăng đi con đường ấy cho bằng được. Trăm ngàn đàn bà trên thế gian này là trăm ngàn nỗi đau chẳng đếm xuể.

Dại, là vì yêu thương quá nhiều đến mức chẳng còn biết bảo vệ bản thân, mang tiếng không chồng lại có con trước ngày cưới. Cuộc đời về sau khổ sở với gia đình chồng. Dại, là biết người đó không yêu mình, mà vẫn một mực không buông. Đắm say đến không điểm dừng. Dại, chính là biết rõ người chồng đầu áp tay gối hằng đêm ăn vụng không chùi mép ở ngoài, mà vẫn chấp nhận cho qua. Dại, là nhận hết khổ đau và tổn thương về mình. Chẳng thể nào kể hết những cái ‘dại’ như thế trong kiếp đàn bà. Đàn bà dại, khờ khạo là vậy, cũng vì lòng dạ chỉ có ngần ấy yêu thương và hy sinh. Rút cho hết, cho cạn rồi lại trống không những muộn phiền

Đàn bà dại, đàn bà đau, nào có ai khổ thay cho mình chứ? - Ảnh 1

Người ta nói họ dại, người ta khinh họ khờ, còn tôi lại chỉ tôn trọng những vết thương mà họ đang mang. Vì đã là đau lòng, là thương tổn họ tự gánh lấy, ta hiểu được bao nhiêu mà dị nghị dèm pha? Ta gánh giúp họ được mấy phần mà lên án chỉ trích. Đã là nỗi đau, là nước mắt thì đều đáng để sẻ chia và cảm thông. Dù là điều gì, là như thế nào, phận đàn bà vốn đã mong manh, yêu thương và trân trọng họ hơn một chút cũng là đáng. Tôi thương những quá khứ đổ vỡ yêu thương, những lần hôn nhân tan vỡ của đàn bà, cũng chính là vì vậy

Nhưng đàn bà à, bạn dại, bạn đau vì ai, người đó liệu có vì thế mà trân trọng bạn hơn không? Nếu những hy sinh của bạn được đền  đáp đủ đầy và vẹn tròn thì chẳng có gì đáng phải nói. Chỉ là, bạn cứ mải miết hy sinh, người lại không ngừng tổn thương, thì liệu có đáng không? Những hy sinh chỉ có giá trị khi nó vun vén cho một cái kết viên mãn. Còn đằng này, hy sinh đến cùng vẫn là hy sinh thì để làm gì? Đàn bà lắm lúc cần tình yêu hơn cả hạnh phúc cũng vì thế. Yêu đến quên hết thảy, quên luôn rằng bản thân cũng cần được hạnh phúc.

Đàn bà dại, đàn bà đau, nào có ai khổ thay cho mình chứ? - Ảnh 2

Hãy hiểu rằng tổn thương bạn mang, đến cuối cùng cũng chỉ mình bạn gánh vác. Chẳng có người đàn ông nào gánh thay cho bạn cả. Dù bạn có từng vì họ mà làm bao nhiêu điều đi chăng nữa, một khi đã là một người không đáng, thì kết cục vẫn chỉ có thế. Họ mãi mãi không hiểu những tổn thương bạn vì họ mà ôm lấy. Chưa kể, bạn quên rằng bạn đau buồn thì những người yêu thương bạn cũng sẽ không vui. Là ba mẹ, bạn bè, người thân. Vì một người không đáng, vì một quá khứ đã chẳng còn ý nghĩa, khiến họ cũng buồn lòng thì có đáng không? Hãy nhớ rằng những điều làm bạn đau lòng trong qua khứ, không bao giờ có thể cho bạn một tương lai hạnh phúc hơn được cả.

Hãy học yêu thương bản thân mình, đừng mải miết hy sinh và tổn thương thêm nữa. Vì đến cuối cùng, chỉ có bạn đau mà thôi. Bạn không thương mình, thì không một ai đủ sức làm điều đó. Bạn không biết bảo vệ mình thì cũng chả ai có thể đứng ra che chở cho bạn. Bạn phải mạnh mẽ và bản lĩnh, dù là kiếp đàn bà mỏng manh ra sao. Tất cả cũng chỉ để bớt những tổn thương mà thôi. Và cái kết hạnh phúc phía trước chẳng phụ thuộc vào ai, hay điều gì, nó nằm ở chính bạn. Bạn muốn hạnh phúc, thì hãy lựa chọn hạnh phúc, thay vì những khổ đau đã qua, đàn bà nhé!

 

Xem thêm:  những câu chúc tết hay ngắn gon và hài hước nhất hiện naylời chúc năm mới 2017 độc đáo, những câu nói chúc mừng năm mới hay độc lạ nhất

Từ khóa:   đàn bà

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 24 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới