Đàn bà có chết cũng tuyệt đối không làm những điều này nếu không muốn cả đời bất hạnh, khổ sở

Tâm sự gia đình 29/09/2017 21:12

Đàn bà muốn hạnh phúc cả đời, tuyệt đối đừng dại làm những điều sau

Không biết yêu thương bản thân

Đàn bà có chết cũng tuyệt đối không làm những điều này nếu không muốn cả đời bất hạnh, khổ sở - Ảnh 1

Sinh ra là phận phụ nữ vốn đã thua thiệt trăm bề, khổ thẹn cũng chẳng thiếu. Bạn không thương lấy mình thì ai sẽ thương lấy bạn đây? Trước khi muốn yêu thương, chăm sóc cho người khác, hãy học cách yêu thương mình trước đã. Đừng vì ai khác mà tổn thương bản thân. Nếu họ nghĩ cho bạn, thì đã không khiến bạn đau lòng. Điều gì đã từng làm bạn tổn thương, thì đừng bao giờ quay lại. Đã là phụ nữ, hãy học cách bảo vệ và xem trọng bản thân mình hơn.

Không biết hạnh phúc với những gì mình đang có

Hạnh phúc vốn rất đơn giản, không cao sang, xa xôi lắm đâu. Bạn hãy học cách hạnh phúc với những điều đang thuộc về bạn. Như việc bạn có công việc mình yêu thích, có một gia đình để quay về, vẫn còn có thể nghe tiếng ba mẹ gọi bạn, vậy đã là hạnh phúc rồi. Đừng tìm kiếm xa xôi, đừng vọng tưởng những điều xa xỉ. Vì bản chất của hạnh phúc đã gần gũi. Chính là chỉ cần bạn có thể thỏa mãn với những gì bạn đang có, chính là hạnh phúc. Hãy tự tìm lấy những bình yên thật nhỏ mỗi ngày, hạnh phúc từ đó sẽ được góp nhặt thật đủ đầy

Sống cuộc đời của một người khác

Đàn bà có chết cũng tuyệt đối không làm những điều này nếu không muốn cả đời bất hạnh, khổ sở - Ảnh 2

Bạn là bạn, không nên và cũng không cần phải giống bất cứ một ai khác ngoài kia. Và bạn phải sống cuộc đời của mình, chứ không phải của người khác. Vì mỗi người sinh ra trong cuộc sống này đều có vị trí và ý nghĩa rất riêng. Hãy là chính bạn, trọn vẹn và tốt nhất có thể. Có thể không được như người này, hay nổi bật như người khác, nhưng có thể sống là chính mình, ý nghĩa nhất có thể đã là việc không phải ai cũng có thể làm được. Vì vậy, đừng từ bỏ bản thân để sống theo bất cứ một ai khác. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, hãy khiến nó trở thành điều tuyệt vời nhất.

Mù quáng trong tình yêu

Hãy yêu, dù lòng đã từng tổn thương nhiều ra sao, nhưng hãy dùng lí trí để yêu đắm say. Đã là phụ nữ, thì càng phải lí trí khi yêu, để không khiến mình phải tổn thương. Vì đôi khi điều ta muốn, điều ta khao khát, chưa chắc là điều tốt với mình. Đừng để tình cảm làm lu mờ đi lí trí của bản thân. Có như thế thì ta mới có thể có một tình yêu đúng nghĩa nhất. Có như vậy mới có thể có một cái kết viên mãn cho mình.

Không có đam mê trong bất cứ điều gì

Đàn bà có chết cũng tuyệt đối không làm những điều này nếu không muốn cả đời bất hạnh, khổ sở - Ảnh 3

Chính là hãy có một ước mơ, một điều thôi thúc bản thân mỗi ngày phải có được. Ước mơ không chỉ giúp ta tốt hơn mỗi ngày, mà còn cho ta một cuộc đời ý nghĩa hơn. Vì một khi có đam mê, bạn sẽ không ngừng học hỏi và phấn đấu mỗi ngày để tốt hơn. Một khi làm điều mình yêu thích, bạn sẽ thấy mỗi ngày trải qua ý nghĩa và hữu ích hơn. Nhưng hãy thực tế với ước mơ của bản thân, đừng để mộng tưởng đánh lừa thực tế. Và đừng bao giờ từ bỏ đam mê của mình dù có thế nào. Vì bạn chỉ có thể sống một lần, từ bỏ ước mơ chỉ trong phút chốc nhưng hối hận thì có thể là cả đời đấy.

Không biết làm đẹp cho bản thân

Đã là phụ nữ thì phải đẹp. Đừng nghĩ rằng đẹp là phải quý phái, sắc xảo như hot girl hay hoa hậu ngoài kia. Nét đẹp của phụ nữ đâu phải chỉ ở khuôn mặt, hình thể. Vẻ đẹp còn được thể hiện ở khối óc, tâm hồn và cách ứng xử. Hãy học cách trau chuốt chúng mỗi ngày, để mình đẹp hơn từng chút. Dù có bận rộn hay đau buồn thế nào cũng đừng quên điều đó. Vì phụ nữ đẹp sẽ luôn có quà, nhớ đấy!

Níu giữ tình yêu đã qua

Đây cũng không phải là điều dễ dàng với phụ nữ. Vì phụ nữ là sinh vật sống thiên về tình cảm, yêu cũng đậm sâu và mãnh liệt hơn. Nhưng ngay cả khi lòng có yêu nhiều ra sao cũng hãy học cách buông tay đúng lúc. Đừng dây dưa mãi một điều đã hóa cũ kỹ hay những gì không còn thuộc về mình. Đừng nghĩ bạn bỏ đi một người mình yêu là sẽ day dứt cả đời. Đắn đo chi một người không yêu bạn, khi thế giới ngoài kia luôn đầy người yêu bạn chân thành. Quan trọng chính là, liệu bạn có dám đi để tìm thấy họ không mà thôi.

Và phụ nữ, đến cuối cùng, hạnh phúc hay là bất hạnh, bạn đều có quyền lựa chọn mà!

Từ khóa:   Phụ Nữ

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 24 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 24 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới