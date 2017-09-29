Sinh ra là phận phụ nữ vốn đã thua thiệt trăm bề, khổ thẹn cũng chẳng thiếu. Bạn không thương lấy mình thì ai sẽ thương lấy bạn đây? Trước khi muốn yêu thương, chăm sóc cho người khác, hãy học cách yêu thương mình trước đã. Đừng vì ai khác mà tổn thương bản thân. Nếu họ nghĩ cho bạn, thì đã không khiến bạn đau lòng. Điều gì đã từng làm bạn tổn thương, thì đừng bao giờ quay lại. Đã là phụ nữ, hãy học cách bảo vệ và xem trọng bản thân mình hơn.

Hạnh phúc vốn rất đơn giản, không cao sang, xa xôi lắm đâu. Bạn hãy học cách hạnh phúc với những điều đang thuộc về bạn. Như việc bạn có công việc mình yêu thích, có một gia đình để quay về, vẫn còn có thể nghe tiếng ba mẹ gọi bạn, vậy đã là hạnh phúc rồi. Đừng tìm kiếm xa xôi, đừng vọng tưởng những điều xa xỉ. Vì bản chất của hạnh phúc đã gần gũi. Chính là chỉ cần bạn có thể thỏa mãn với những gì bạn đang có, chính là hạnh phúc. Hãy tự tìm lấy những bình yên thật nhỏ mỗi ngày, hạnh phúc từ đó sẽ được góp nhặt thật đủ đầy

Sống cuộc đời của một người khác

Bạn là bạn, không nên và cũng không cần phải giống bất cứ một ai khác ngoài kia. Và bạn phải sống cuộc đời của mình, chứ không phải của người khác. Vì mỗi người sinh ra trong cuộc sống này đều có vị trí và ý nghĩa rất riêng. Hãy là chính bạn, trọn vẹn và tốt nhất có thể. Có thể không được như người này, hay nổi bật như người khác, nhưng có thể sống là chính mình, ý nghĩa nhất có thể đã là việc không phải ai cũng có thể làm được. Vì vậy, đừng từ bỏ bản thân để sống theo bất cứ một ai khác. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, hãy khiến nó trở thành điều tuyệt vời nhất.

Mù quáng trong tình yêu

Hãy yêu, dù lòng đã từng tổn thương nhiều ra sao, nhưng hãy dùng lí trí để yêu đắm say. Đã là phụ nữ, thì càng phải lí trí khi yêu, để không khiến mình phải tổn thương. Vì đôi khi điều ta muốn, điều ta khao khát, chưa chắc là điều tốt với mình. Đừng để tình cảm làm lu mờ đi lí trí của bản thân. Có như thế thì ta mới có thể có một tình yêu đúng nghĩa nhất. Có như vậy mới có thể có một cái kết viên mãn cho mình.

Không có đam mê trong bất cứ điều gì

Chính là hãy có một ước mơ, một điều thôi thúc bản thân mỗi ngày phải có được. Ước mơ không chỉ giúp ta tốt hơn mỗi ngày, mà còn cho ta một cuộc đời ý nghĩa hơn. Vì một khi có đam mê, bạn sẽ không ngừng học hỏi và phấn đấu mỗi ngày để tốt hơn. Một khi làm điều mình yêu thích, bạn sẽ thấy mỗi ngày trải qua ý nghĩa và hữu ích hơn. Nhưng hãy thực tế với ước mơ của bản thân, đừng để mộng tưởng đánh lừa thực tế. Và đừng bao giờ từ bỏ đam mê của mình dù có thế nào. Vì bạn chỉ có thể sống một lần, từ bỏ ước mơ chỉ trong phút chốc nhưng hối hận thì có thể là cả đời đấy.

Không biết làm đẹp cho bản thân

Đã là phụ nữ thì phải đẹp. Đừng nghĩ rằng đẹp là phải quý phái, sắc xảo như hot girl hay hoa hậu ngoài kia. Nét đẹp của phụ nữ đâu phải chỉ ở khuôn mặt, hình thể. Vẻ đẹp còn được thể hiện ở khối óc, tâm hồn và cách ứng xử. Hãy học cách trau chuốt chúng mỗi ngày, để mình đẹp hơn từng chút. Dù có bận rộn hay đau buồn thế nào cũng đừng quên điều đó. Vì phụ nữ đẹp sẽ luôn có quà, nhớ đấy!

Níu giữ tình yêu đã qua

Đây cũng không phải là điều dễ dàng với phụ nữ. Vì phụ nữ là sinh vật sống thiên về tình cảm, yêu cũng đậm sâu và mãnh liệt hơn. Nhưng ngay cả khi lòng có yêu nhiều ra sao cũng hãy học cách buông tay đúng lúc. Đừng dây dưa mãi một điều đã hóa cũ kỹ hay những gì không còn thuộc về mình. Đừng nghĩ bạn bỏ đi một người mình yêu là sẽ day dứt cả đời. Đắn đo chi một người không yêu bạn, khi thế giới ngoài kia luôn đầy người yêu bạn chân thành. Quan trọng chính là, liệu bạn có dám đi để tìm thấy họ không mà thôi.

Và phụ nữ, đến cuối cùng, hạnh phúc hay là bất hạnh, bạn đều có quyền lựa chọn mà!