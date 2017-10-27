Chồng cũ bị ốm, vợ bế con sang thăm nhưng đứa con nhất quyết đòi ngủ lại và cái kết không tưởng lúc 2h sáng

Tâm sự gia đình 27/10/2017 18:10

Vì cái tôi quá lớn, có nhiều cặp vợ chồng sẵn sàng quyết định ly dị rất nhanh mà không chịu ngồi lại tìm hiểu xem mấu chốt vấn đề nằm ở đâu để giải quyết. Vậy nên, 1 gia đình tan vỡ và người chịu thiệt thòi nhiều nhất không phải bố mẹ mà là những đứa trẻ vô tội.

Vợ chồng Nga và Hiếu cũng là 1 trường hợp như vậy, dù đã có con 6 tuổi và mẫu thuẫn không lớn nhưng vì họ đều quá ích kỷ, nóng vội nên đã quyết định ly thân ngay sau khi cãi nhau. Hôm đó, Nga bắt gặp chồng đi ra từ phòng của cô thư ký, dù anh có giải thích thế nào nhưng Nga vẫn cho rằng anh ngoại tình nên cương quyết ôm con bỏ đi chỉ để lại tờ đơn ly hôn trên bàn.

Thế nhưng, từ hôm rời nhà về bên ngoại, Nga luôn cảm thấy có điều gì đó lo lắng, bồn chồn. Sáng nay, cô nhận được điện thoại từ thư ký của Hiếu, Nga hét lên:

- Cô còn mặt dầy dám liên lạc với tôi à? Biến đi cho tôi.

Cô thư ký năn nỉ:

- Chị ơi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hôm đó, em thề với chị là em bị choáng đột ngột nên anh Hiếu mới đưa em về phòng. Hiện giờ em đã có người yêu chúng em sắp cưới nhau rồi.

Nga im lặng 1 lúc rồi nói:

- Giờ cô có giải thích với tôi cũng có nghĩa lý gì, tôi không tin các người, tất cả chỉ là ngụy biện, hơn nữa, tôi và anh ta cũng đã quyết định ly hôn rồi.

Cô thư ký vội vàng nói:

- Anh Hiếu đang bị sốt cao lắm, bọn em đến thăm nhưng anh ấy nhất định đuổi về nói không cần đến bệnh viện, cũng không cần ai chăm sóc. Nếu chị nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng lâu nay thì hãy về bên anh ấy đi ạ.

Nói xong, cô thư ký dập máy, còn Nga thì hoang mang. Suy đi nghĩ lại, cộng với nghe lời khuyên của mẹ, Nga bế con về thăm chồng cũ xem anh ta sống chết thế nào.

Tối hôm đó, Nga sang đến nơi thì thấy cửa mơ toang hoang, Hiếu đang nằm mê man trong phòng. Vừa thấy vợ, anh ta thở hổn hển:

- Em…em..về rồi à?

Nga không nói chẳng rằng sờ lên trán Hiếu rồi giật mình:

- Anh muốn chết hay sao mà sốt cao thế này cũng không đi bệnh viện.

Hiếu không có sức cãi lại vợ, anh kéo con gái vào nắm tay nó, nó ôm chầm lấy bố:

Chồng cũ bị ốm, vợ bế con sang thăm nhưng đứa con nhất quyết đòi ngủ lại và cái kết không tưởng lúc 2h sáng - Ảnh 1
Em và con ở lại đây ngủ đi, giờ này đi về nguy hiểm lắm, anh cũng không yên tâm - Ảnh  minh họa: Internet

- Bố ơi bố có sao không ? Có mẹ ở đây rồi, bố sẽ nhanh khỏe thôi.

Nga chườm khăn lạnh cho chồng rồi chạy đi mua thuốc. Khoảng 2 tiếng sau thấy Hiếu đã đỡ hơn nhiều, Nga mới kéo con gái:

- Về thôi con.

Đứa con gái bỗng khóc thét lên:

- Không, con không muốn về, con muốn ở đây với bố cơ.

Nga tét mông con:

- Mày hư đốn.

Con gái lại ôm cổ mẹ:

- Trời tối đi về con sợ lắm, mẹ cho con ngủ lại đây 1 đêm đi.

Hiếu đang nằm trên giường cũng nói vào:

- Em và con ở lại đây ngủ đi, giờ này đi về nguy hiểm lắm, anh cũng không yên tâm.

Bất đắc dĩ, Nga đành nghe lời con ở lại. Tối hôm đó, Nga ngủ ở phòng con gái còn để nó ngủ với bố, nhưng được 1 lát, con gái chạy sang nói:

- Mẹ ơi, bố cứ làm sao ấy, run run, con sợ quá, mẹ sang ngủ cùng bố con con đi.

Không để mẹ trả lời, đứa con lôi mẹ đi thềnh thệch. Thế là 3 người nằm chung trên 1 chiếc giường. Ban đầu, họ để đứa bé ở giữa nhưng đến 2 giờ sáng bỗng nhiên Hiếu đẩy con ra bên ngoài rồi lại gần vợ thủ thỉ:

- Anh đã thề chỉ yêu mình em thôi, mẹ con em là nhất, đừng nghi ngờ anh nữa, quay về nha.

Nga thấy chồng cứ dán vào người mình thì đẩy ra nhưng cô càng đẩy thì anh lại càng tiến sát lại dụi dụi mặt vào ngực vợ khiến Nga không thể kìm lòng được.

Cuối cùng, sau đêm hôm đó, gia đình Nga lại đoàn tụ, công lao lớn là nhờ đứa con gái lém lỉnh.

Thấy em nuôi của chồng quấn mỗi cái khăn tắm hớ hênh, vợ lao tới làm điều khiến cô ta chỉ cúi mặt xấu hổ

Thấy em nuôi của chồng quấn mỗi cái khăn tắm hớ hênh, vợ lao tới làm điều khiến cô ta chỉ cúi mặt xấu hổ

Mới vừa mở cửa thì trước mặt Linh là cảnh tượng khiến cô giận run hết người. Vy đứng trước mắt Huy, quay lưng lại phía Linh, trên người có mỗi một chiếc khăn tắm khoác vội...

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