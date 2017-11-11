Cần tiền cứu mẹ gái quê 17 tuổi rưỡi nhận lời đẻ thuê cho đại gia lấy 1 tỷ, ai ngờ 9 tháng sau lại được anh bưng trầu cau đến hỏi cưới

Tâm sự gia đình 11/11/2017 15:23

Được, em muốn 1 tỷ tôi sẽ chuyển khoản cho em 1 tỷ. Nhưng mà tôi không muốn mua trinh nữa...Tôi muốn em mang thai và sinh cho tôi một đứa con…

Sinh ra trong một gia đình nghèo, ước mơ của Vi đó là học đại học vì chỉ có con đường tri thức mới giúp cô thoát khỏi cái nghèo đói. Vậy nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, bố mẹ Vi không có đủ tiền cho cô đi học chính vì vậy mà Vi phải lên thành phố kiếm tiền để đỡ đần bố mẹ nuôi các em nhỏ. Mới đầu lên thành phố Vi nhiều bỡ ngỡ vô cùng, cái khó khăn nhất của cô đó là tìm việc, không một ai muốn nhận Vi vào làm vì cô không có trình độ lại kinh nghiệm.

Chật vật mãi Vi mới xin vào làm lao công cho một quán Bar lương 4 triệu/tháng. Dù khó khăn nhưng Vi tin chắc mình sẽ vượt qua, cô còn có ý định đợi tích góp được tiền thì sẽ quay lại với con đường đi học đại học. Vi giấu chuyện bố mẹ dưới quê về việc lám ở quán bar, cô sợ bố mẹ lo lắng nên chỉ bảo đã xin được một công việc ổn định. Làm ở quán bar Vi thấy rất nhiều vị địa gia giàu có thường xuyên lui tới. Mấy cô chị làm lâu ở đó cứ bảo cố gắng rồi có khi được đại gia để ý thì đổi đời. Vậy nhưng với Vi thì cô chẳng mong chờ điều đó, hơn ai hết Vi hiểu gái quê như mình thì chẳng tốt số như vậy.

Thế rồi cho đến một ngày thì Vi được một  vị đại gia tầm hơn 30 tuổi để ý, hàng ngày anh ta thấy Vi làm việc vất vả thì bo tiền cho cô. Vậy nhưng số tiền anh ta bo bằng cả tháng lương nên Vi chẳng dám nhận.

Cần tiền cứu mẹ gái quê 17 tuổi rưỡi nhận lời đẻ thuê cho đại gia lấy 1 tỷ, ai ngờ 9 tháng sau lại được anh bưng trầu cau đến hỏi cưới - Ảnh 1
Ngoài 1 tỷ cho em ra tôi sẽ chu cấp hàng tháng 10 triệu cho đến khi em sinh nở xong xuôi. Em chỉ cần an thai thôi  Ảnh minh họa: Internet

- Mấy cô gái kia chỉ mong anh rút tiền ra khỏi ví để bo cho họ...thế mà em lại chê là sao?

- Không phải tôi chê...mà tôi nghĩ mình không nên nhận. Anh và tôi đâu có quen biết gì chứ? Tôi cũng không làm gì cho anh cả nên tôi không nhận tiền đâu.

- Số tiền này với tôi chỉ bằng 15 phút ăn tiêu thôi nên em khỏi lo. Nhìn em vất vả như vậy tôi cũng thương....

- Có phải anh đang dụ dỗ tôi không? Tôi là gái quê nhưng  tuyệt đối không bán thân đâu. 

- Em đúng là ngốc thật. Anh đâu có nói cho em tiền rồi bắt em trao thân cho tôi chứ? Tôi là người không thích chèn ép...mà muốn tự nguyện. Nhìn em cũng ngoan hiền nên tôi rất thích em...nếu có khó khăn gì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào.

- Không đời nào tôi cần sự giúp đỡ của anh đâu.

Vi nhìn giọng điệu người có tiền của vị đại gia đó thì cô nghĩ chắc chắn cả đời này cũng sẽ không nhờ đến anh ta. Vì trên đời này chẳng có gì mà miễn phí cả, ấy thế nhưng đúng là ở đời không ai biết được chữ ngờ.  Khi Vi nghĩ cả đời này có chết cũng không nhờ vả đến vị đai gia kia thì bố cô dưới quê báo tin dữ rằng mẹ cô bị bệnh và cần một số tiền tiền để phẫu thuật gấp. Khỏi phải nói lúc đó Vi lo lắng như nào. Cô chật vật đi vay mượn nhưng chẳng ai muốn cho vay vì sợ Vi không có khả năng trả.

Trong lúc hốt hoảng nhất Vi nhớ đến vị đại có tình ý với mình.  Cô nhắm mắt đến đến xin anh ta giúp đỡ nhưng không phải là cô xin không mà Vi muốn bán trinh cho anh ta.

- Anh vẫn còn thích tôi chứ? Nếu vậy thì tôi...muốn nhờ anh giúp một chuyện. Tôi đang cần tiền phẫu thuật cho mẹ dưới cô...vậy nên xin anh hãy mua trinh tôi được không?

- Mua trinh ư?

- Đúng vậy, tôi đảm bảo với anh là tôi còn trinh.

- Thôi được, vậy em muốn bao nhiêu.

- Tôi....tôi muốn 1 tỷ....xin anh làm ơn hãy đồng ý.

Nghe Vi nói câu đó thì vị đại gia nhìn cô cười.

- Được, em muốn 1 tỷ tôi sẽ chuyển khoản cho em 1 tỷ. Nhưng mà tôi không muốn mua trinh nữa...Tôi muốn em mang thai và sinh cho tôi một đứa con…

- Mang thai ư? Nhưng tôi còn phải làm việc để gửi tiền về quê...

- Chuyện đó em khỏi lo. Ngoài 1 tỷ cho em ra tôi sẽ chu cấp hàng tháng 10 triệu cho đến khi em sinh nở xong xuôi. Em chỉ cần an thai thôi...không cần đi làm nữa. OK?

Cần tiền cứu mẹ gái quê 17 tuổi rưỡi nhận lời đẻ thuê cho đại gia lấy 1 tỷ, ai ngờ 9 tháng sau lại được anh bưng trầu cau đến hỏi cưới - Ảnh 2
Em đồng ý làm vợ anh nhé  Ảnh minh họa: Internet

Không còn cách nào khác nên Vi gật đầu đồng ý, vì với cô miễn cứu được mẹ thì bắt phải làm gì cô cũng làm. Trong thời gian bầu bí thì Vi được đại gia thuê cho một căn chung cư để dưỡng thai. Anh ta cũng chăm sóc cho Vi rất chu đáo, và rồi sau 9 tháng bụng mang dạ chửa thì Vi sinh nở xong được 1 tuần thì cô nghĩ đến việc bế đứa con đến cho vị đại gia như đã hứa. Vậy nhưng điều khiến cô choáng váng đó là vị đại gia lại âm thầm đón bố mẹ Vi ở dưới quê lên thành phố rồi sắm sinh lễ để hỏi cưới cô làm vợ.

Khỏi phải nói Vi choáng váng như nào, cô không dám tin vào mắt mình.

- Em đồng ý làm vợ anh nhé - Vị đại gia cười nói.

- Đây có phải là sự thật không? Tại sao chứ? Tôi chỉ là gái quê lại nghèo...đâu có xứng với anh.

- Gái quê thì sao chứ? Gái quê như em thì khối cô gái phố phải xách dép đấy. Trước đây đúng là tôi định thuê em đẻ cho mình đứa con rồi chấm dứt, nhưng 9 tháng vừa qua nhìn em mang thai rồi đau đớn trên bàn mổ. Tôi nghĩ mình đã yêu em...và hơn hết nợ em rất nhiều. Tôi muốn cưới em về làm vợ, dù gì giữa tôi và em cũng có con chung.. Và tôi cũng có tình cảm với em ngay lần đầu gặp mặt. Chắc hẳn em sẽ không muốn xa đứa con của mình đúng không?

Vi chỉ khẽ gật đầu vì những lời vị đại gia nói rất đúng, cô gật đầu đồng ý làm vợ anh chàng đại gia. Hơn ai hết lúc đó Vi lâng lâng cảm giác hạnh phúc vì cô không ngờ cuộc đời mình lại may mắn đến như vậy....cứ như là một câu chuyện cổ tích....câu chuyện có thật trên đời.

Đàn bà từng ly hôn đôi lần vấn vương, mấy bận mong nổi yên bề…

Đàn bà từng ly hôn đôi lần vấn vương, mấy bận mong nổi yên bề…

Yêu đương vị kỉ ở đời thì ai nói cũng được, chứ mấy người đủ can đảm mà gánh cả quá khứ và tương lai của một người đàn bà từng ly hôn. Đàn bà từng ly hôn đôi lần vấn vương, mấy bận mong nổi yên bề, chị rồi cũng quen.

Xem thêm
Từ khóa:   cưới đại gia gái quê chuyện tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới