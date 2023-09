Cài gì đã đổ vỡ là tan tành, nhặt lên làm gì , xước lòng em mà tim người cũng có đau đâu...

Những gì khiến người ta đau lòng luôn dễ hằn những vết thương tưởng chừng như khó mà lành lại được. Như chiếc cốc đã đổ bể thì làm sao có thể nguyên vẹn đây? Có chấp vá, có hàn gắn, có thế nào thì cũng mãi không thể như ban đầu. Mọi điều trên thế gian này đều như thế, đã hư hao thì mãi không lành lặn được. Đồ vật đã thế thì huống chi là tình cảm, là yêu thương? Và đàn bà luôn biết những điều đó, lắm lúc tổn thương khiến họ còn rõ ràng điều này hơn bất cứ ai. Nhưng biết là một chuyện, còn buông bỏ được hay không lại là một chuyện khác...

Tôi thấy không ít những người đàn bà hằng ngày vẫn triền miên trong những tổn thương không dứt. Họ biết rõ ràng người đàn ông đã từng thề thốt bên họ suốt đời đã không còn như trước. Họ cũng cảm thấy từng nỗi đau người ấy gây ra. Vẫn trầm mình trong biết bao đêm dài cô đơn đến hoang hoải. Họ thậm chí chấp nhận cả việc thế nào cũng được, chỉ cần người ấy có thể quay về bên họ mỗi ngày. Họ có cả ngàn lý do cho sự nắm mãi không buông của mình. Vì gia đình, vì con, vì sẽ chẳng ai hiểu được họ rõ được, vì hàng tá những lý do không tên khác...Nhưng thật ra, lý do cuối cùng cho hết thảy, chính là vì lòng còn thương nên tay cứ nắm mãi những thứ đã không còn thuộc về mình.