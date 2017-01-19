Cài gì đã đổ vỡ là tan tành, nhặt lên làm gì , xước lòng em mà tim người cũng có đau đâu...

Tâm sự gia đình 19/01/2017 17:01

Đừng nhặt lên nữa, xước lòng mình mà tim người cũng đâu có đau? Nếu họ đã muốn ra đi thì dù ta có đặt cược bao nhiêu thứ cũng mãi không có giá trị. Một khi đã đổ vỡ như thế thì chỉ có thể làm lại mà thôi. Đừng nghĩ rằng sẽ chẳng có thể thay thế được những điều đã không còn đó.

Những gì khiến người ta đau lòng luôn dễ hằn những vết thương tưởng chừng như khó mà lành lại được. Như chiếc cốc đã đổ bể thì làm sao có thể nguyên vẹn đây? Có chấp vá, có hàn gắn, có thế nào thì cũng mãi không thể như ban đầu. Mọi điều trên thế gian này đều như thế, đã hư hao thì mãi không lành lặn được. Đồ vật đã thế thì huống chi là tình cảm, là yêu thương? Và đàn bà luôn biết những điều đó, lắm lúc tổn thương khiến họ còn rõ ràng điều này hơn bất cứ ai. Nhưng biết là một chuyện, còn buông bỏ được hay không lại là một chuyện khác...

Tôi thấy không ít những người đàn bà hằng ngày vẫn triền miên trong những tổn thương không dứt. Họ biết rõ ràng người đàn ông đã từng thề thốt bên họ suốt đời đã không còn như trước. Họ cũng cảm thấy từng nỗi đau người ấy gây ra. Vẫn trầm mình trong biết bao đêm dài cô đơn đến hoang hoải. Họ thậm chí chấp nhận cảt? việc thế nào cũng được, chỉ cần người ấy có thể quay về bên họ mỗi ngày. Họ có cả ngàn lý do cho sự nắm mãi không buông của mình. Vì gia đình, vì con, vì sẽ chẳng ai hiểu được họ rõ được,  vì hàng tá những lý do không tên khác...Nhưng thật ra, lý do cuối cùng cho hết thảy, chính là vì lòng còn thương nên tay cứ nắm mãi những thứ đã không còn thuộc về mình.

Cài gì đã đổ vỡ là tan tành, nhặt lên làm gì , xước lòng em mà tim người cũng có đau đâu... - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Đàn bà luôn là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh của mình. Họ cũng chẳng cần bất cứ lời khuyên hay an ủi của ai. Vì chính họ đã có câu trả lời cho mình, chỉ là họ vẫn không muốn làm theo, không muốn buông bỏ khổ đau của chính mình. Tôi không trách họ ngu dại, càng không khinh thường họ mãi tự làm mình khổ đau. Tôi thương họ hơn, thương những tình cảm cứ dâng đầy đến mức khỏa lấp cả những vết thương loang lỗ. Có yêu bao nhiêu, có trân quý thế nào, có hy vọng ra sao thì mới đủ sức để không màng đau lòng mà nắm mãi không buông? Đừng vội chê bai họ bất cứ điều gì khi một chút tổn thương của họ bạn cũng không hiểu hết. Phận đàn bà đã vốn đáng được thương hơn là giận, sao không thương luôn cả những đau lòng im lìm kia?

Nhưng tôi vẫn muốn nói họ rằng, cái gì đã đổ vỡ là tan tành, nhặt lên làm gì cho xước bàn tay thế đàn bà? Nếu nó xứng đáng để bạn hy sinh mọi điều thì đã không đổ vỡ. Bạn nên nhớ chẳng có quan hệ nào trên thế gian này có thể bền bỉ khi chỉ có sự cố gắng của một người. Vợ chồng cũng như thế. Đừng nghĩ rằng việc giữ lửa cho gia đình chỉ là nhiệm vụ của đàn bà, gia đình tan vỡ cũng chỉ tại đàn bà. Đàn bà giữ lửa là đúng, nhưng đàn ông mới là người dựng xây trụ cột của gia đình. Một khi đàn ông đã muốn ra đi thì đàn bà mãi không thể giữ lại nổi. Nhưng đàn bà lại chẳng thể nào rời bỏ khi đàn ông nắm tay họ ở lại. Vì vậy mà khổ đau vẫn là đàn bà thua thiệt

Cài gì đã đổ vỡ là tan tành, nhặt lên làm gì , xước lòng em mà tim người cũng có đau đâu... - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Đừng cố chấp vá, cũng đừng quyết hàn gắn. Chẳng phải đã lắm bận thứ tha, mấy lần níu kéo đến quên hết thảy mỗi điều rồi sao? Đừng nhặt lên nữa, xước lòng mình mà tim người cũng đâu có đau? Nếu họ đã muốn ra đi thì dù ta có đặt cược bao nhiêu thứ cũng mãi không có giá trị. Một khi đã đổ vỡ như thế thì chỉ có thể làm lại mà thôi. Đừng nghĩ rằng sẽ chẳng có thể thay thế được những điều đã không còn đó. Đúng thật sẽ không có gì thay thế được cả. Nhưng những cái mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn thì vẫn luôn đợi chờ ta. Và chắc chắn nó không thể tệ một lần nữa để thay thế cho điều cũ kỹ đau lòng đó. Chỉ là ta không dám đóng cánh cửa ấy để mở một cái khác trong tương lai. Vì vậy mà bất hạnh, mà triền miên tổn thương không dứt...

Đàn bà à, đừng thế nữa, chẳng phải đã quá mỏi mệt rồi hay sao? Sinh ra là phận đàn bà đã lắm xót xa rồi, đừng tự níu mình ở lại những đau lòng khác. Càng trải qua đổ vỡ, bất hạnh thì càng phải biết đâu là con đường an toàn cho mình. Mình không thương mình được thì sao đủ xứng đáng tìm được người tốt để trân trọng mình đây? Những gì đã không đáng thì cả đời vẫn là không đáng. Đã đau thì phải buông, giá nào cũng phải buông, được không hả đàn bà?

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