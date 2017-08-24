5 đặc điểm của phụ nữ khiến đàn ông bị mê hoặc, cả đời thề nguyền thủy chung

Tâm sự gia đình 24/08/2017 07:20

Các nhà tâm lý học phương Tây đã đưa ra một đúc kết 'gan ruột': Bí quyết để có hạnh phúc trong hôn nhân là vợ chồng phải quyến rũ nhau suốt đời. Vậy nên phụ nữ đừng bao giờ cho rằng tấm giấy kết hôn là 'vòng kim cô' tự nhiên dẫn đến hạnh phúc.

Đàn bà ơi, để ý đến suy nghĩ và những ước mong lộ liễu lẫn thầm kín của chồng mình về mẫu hình phụ nữ lý tưởng để tự hoàn thiện bản thân và giữ gìn hạnh phúc cho mình nhé.

Các nàng đã bao giờ tìm cách “đọc” được những suy nghĩ của chồng mình hay chưa? Rất đơn giản, những phẩm chất tuyệt đỉnh mà người đàn ông nào cũng mong ước có ở vợ mình thực ra cũng rất dễ “rèn luyện”. Thậm chí, trong đa số trường hợp, những phẩm chất ấy chính bạn đang sở hữu rồi, nhưng chưa phát huy hết mà thôi.

Dịu dàng, nữ tính

Sự dịu dàng của phụ nữ sẽ tạo nên vẻ đẹp nữ tính rất đặc trưng của phái yếu. “Lạt mềm buộc chặt”, chính sự dịu dàng của phụ nữ là vũ khí đặc biệt để chinh phục sự mạnh mẽ, bản tính kiêu ngạo, ngang bướng của người đàn ông.

Những người phụ nữ dịu dàng luôn để lại trong lòng những người đàn ông cảm giác an toàn và thôi thúc trong các anh ý muốn được sở hữu Người đàn ông sẽ có cảm giác mình “đàn ông" hơn, có vai trò quan trọng hơn khi được đứng ra chở che, bảo vệ cho người phụ nữ dịu dàng.

Có thể bạn sẽ phản đối vì nhiều ông chồng cá tính thường tỏ ra thích thú với những mẫu phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng cứ để ý mà xem, kể cả tuýp phụ nữ của một anh chàng nào đó là sự quyết đoán, táo bạo thì chỉ cần người vợ mạnh mẽ ấy có một cử chỉ ân cần, dịu dàng cũng đủ làm anh ấy tan chảy hơn bao giờ hết.

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Hãy “trói” chồng mình bằng chiếc "vòng kim cô" của sự dịu dàng, nữ tính, anh ấy sẽ không bao giờ rời xa được khỏi vòng tay bạn - Ảnh minh họa: Internet

Coi trọng giá trị gia đình

Dù người phụ nữ hiện đại có bận rộn đến đâu, nhưng muốn giữ hạnh phúc gia đình thì cần biết cân đối thời gian hợp lý, dành tâm huyết cho gia đình nhỏ của mình. Bạn có thể “ghi điểm” với chồng bằng cách bộc lộ phẩm chất này càng rõ ràng càng tốt. Đừng ngại chia sẻ suy nghĩ với riêng bạn, gia đình là trên hết. Sự ngọt ngào trong hạnh phúc cần được cất lên từ chính trái tim bạn và anh ấy sẽ là người đón nhận, thẩm thấu và lan toả giá trị gia đình trong đời sống vợ chồng

Sống kín đáo

“Chỉ cần ba người phụ nữ cũng có thể thành cái chợ”- ví von này nhằm tổng kết tính cách phổ biến của phụ nữ là nhiều lời. Nhưng các nàng ơi, đừng bị chồng trừ điểm vì thể hiện sự ồn ào quá đà nhé.

Thử tưởng tượng có những điều mà chồng bạn muốn được bảo mật tối đa, thì hôm sau anh phát hiện chuyện đã bị tuồn ra ngoài bởi chính vợ mình xem. Thất vọng, thậm chí cảm giác tức giận sẽ xâm chiếm tâm trạng người đàn ông của bạn khi gặp tình huống này.

Đặc biệt, chuyện chăn gối thầm kín của hai vợ chồng là điều tối kỵ lọt ra ngoài. Bạn có thể tham khảo vài chiêu trò từ cô bạn thân giàu kinh nghiệm, nhưng đừng bao giờ để chồng biết rằng “chuyện của chúng ta bạn em biết hết”. Đừng đùa với giới hạn của lòng tự ái và kiêu hãnh của đàn ông trong chuyện tế nhị ấy, các nàng thân yêu.

Lạc quan với cuộc sống

Trong cuộc sống, không tránh khỏi những thời điểm bạn, hoặc chồng bạn, hoặc cả hai rơi vào những chuyện khó khăn. Người đàn ông rất sợ người đồng hành của cuộc đời có cái nhìn bi quan ở chính những giai đoạn thăng trầm ấy.

Vì vậy, hãy luôn mỉm cười, lạc quan và yêu đời, nhưng cũng phải thực tế, không mơ mộng quá hão huyền.

Tôn trọng gia đình chồng

Đàn ông xấu- đẹp, giàu- nghèo rất khác nhau, nhưng lại có một đặc tính khá thống nhất về quan niệm vị trí gia đình mình trong mắt vợ. Dù chồng bạn có yêu bạn đến đâu thì bố mẹ, anh em cũng vẫn là mối bận tâm thường trực của anh ấy. Đừng bao giờ dại dột đẩy chồng bạn vào tình thế phải chọn lựa “bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn”. Hãy đối xử tốt với gia đình chồng, bạn sẽ nhận được sự ân cần, trân trọng xứng đáng từ chồng mình đấy.

Chỉ cần đọc kỹ tổng kết của các chuyên gia tâm lý, ngắm kỹ mình trong gương, xem lại cách cư xử hàng ngày của mình, các nàng sẽ dễ dàng biết mình đang đạt được mấy điểm trong mắt đức lang quân nhé.

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