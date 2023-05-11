3 điều phụ nữ mê mẩn khi 'ân ái', chị em 'ngất ngây' trong mỗi 'cuộc yêu' nhưng lại ngại không dám nói ra với các anh

Đàn ông có thể kích thích phụ nữ bằng cách thể hiện sự yêu thương như hôn, vuốt tóc, xoa lưng và mân mê đôi chân. Khuôn mặt cũng là nơi đáng yêu bởi nó không đi kèm với những nhu cầu mạnh mẽ. Đừng có vội dẫn ngay vào khâu cuối nếu không muốn làm cô ấy mất hứng. Thay vào đó, để cho cô ấy có thời gian thưởng thức cảm xúc từ những cái vuốt ve và làm cho cô ấy dần hưng phấn. Và đừng ngần ngại thử những điều mới trên giường. Hãy bổ sung sự bất ngờ vào mỗi lần ân ái của bạn.

Tiết chế những lời lẽ bông đùa tự nhiên thái quá và các câu chuyện về cơ thể phụ nữ. Điều đó chỉ phù hợp khi bạn ngồi với hội con trai, còn với cô gái của mình, hãy lịch sự. Chăm chút ngoại hình, mở cửa cho nàng, biết cảm ơn và xin lỗi. Cư xử tốt không chắc chắn mang lại sự thu hút, nhưng xử sự tồi tệ thì chắc chắn không thu hút nổi, vì thế hãy chọn giải pháp an toàn.

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Thích được "nói chuyện ấy" trong lúc "yêu"

Có thể chàng không biết được rằng, trong lúc ân ái, ngoài sự mơn trớn, ôm hôn, sờ soạng, nàng còn thích cách nói gợi tình thủ thỉ trong khi quan hệ. Nhưng không phải cô nàng nào cũng bạo dạn trong chuyện này, nên họ cần được bật "đèn xanh" từ chàng, họ thầm mong được bạn đời kích thích sự "xấu xa" bên trong của mình.

Vậy nên, các chàng trai ơi, các chàng đừng chỉ nói những câu ngọt ngào, ong bướm, mà hãy thẳng thắn chia sẻ những ý nghĩa "đen tối" trong đầu của mình cho nàng nghe, biết đâu nàng sẽ ngoan ngoãn hưởng ứng và biến những điều tưởng tượng của bạn thành hiện thực. Đừng ngại "thủ thỉ" với nàng, cô ấy đủ thông minh để hiểu tất cả mọi điều bạn nói đấy.