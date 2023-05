Vừa xin nghỉ đẻ chưa được một tháng, chồng liền phán một câu như 'dao cứa vào tim' của tôi

Mình năm nay 26 tuổi, chồng mình 30 tuổi, chúng mình trải qua quá trình tìm hiểu hơn 3 năm và quyết định tiến tới hôn nhân được 2 năm nay. Chúng mình đã có với nhau 1 bé trai kháu khỉnh. Chuyện chẳng có gì nếu như không liên quan đến vấn đề kinh tế để rồi giờ đây mình đứng trên bờ vực chuẩn bị mất tất cả, thứ gọi là tình yêu đúng nghĩa.

Mình là nhân viên văn phòng của một công ty may mặc trong nước, ở quê lương cũng chỉ được nhỉnh 10 triệu/ tháng, do khi lấy chồng mang bầu và sinh bé nên mình tạm nghỉ việc ở công ty để ở nhà chăm sóc con cái, từ đó thu nhập trở về con số 0. Còn chồng mình thì ở nhà chăn nuôi tự do làm chung với ông bà nội, làm được bao nhiêu ông bà cầm nhưng đổi lại ông bà lo thức ăn, tiền điện cho cả nhà, vợ chồng mình chỉ phải lo tiền bỉm sữa thuốc men cho bé.