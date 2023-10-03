Ấy thế nhưng khổ nổi Khánh không đòi hỏi thì Thu cũng chẳng chủ động. Chính vì vậy mà tối hôm đó sau bữa cơm thì Khánh kéo vợ lên giường đòi hỏi, nhưng ngay lập tức Thu gạt đi. Không giữ được bình tĩnh nên Khánh quát lớn.

Đã hơn 1 tuần nay Khánh khó chịu trong người vô cùng, anh cứ cáu bẳn rồi đứng ngồi không yên, và cái lý do đó là lâu lắm rồi Khánh chưa được vợ chiều chuyện "chăn gối". Có chăng Khánh đòi nhiều quá thì Thu mới gật đầu nhưng cuộc ân ái mới 5 phút thì Thu đã kêu mệt rồi lăn ra ngủ. Khỏi phải nói lúc đó Khánh khí chịu như nào, cảm giác như thể anh ép buộc vợ chuyện ấy. Thật ra xưa nay chuyện "chăn gối" của vợ chồng Khánh luôn tốt đẹp và thỏa mãn chẳng hiểu sao mà tự dưng vợ lại dở chứng khó tính như thế. Nghĩ chắc do vợ mệt mỏi chuyện ở công ty nên Khánh cũng không quát mắng gì mà để cho vợ nghỉ ngơi một thời gian.

- Vớ vẩn, anh biết em ghét nhất trò ngoại tình còn gì? Tại vì em mệt quá nên mới thế.

- Em làm sao vậy hả? Sao mấy hôm nay em cứ trốn tránh nghĩa vụ vậy. Đã là vợ chồng thì chuyện ấy đâu thể thiếu được...hay là có người khác bên ngoài nên về nhà chán chồng chán con.

- Mệt á? Nếu là 1, 2 lần thì anh còn hiểu. Em có biết là gần nửa tháng nay vợ chồng mình không "quan hệ" rồi không? Anh cũng là đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường...anh khổ sở lắm rồi. Em cứ thế này chắc anh phải tìm gái mà giải quyết nhu cầu.

- Em xin lỗi....thật ra thì em...em...

- Em làm sao? Em có chuyện gì hả?

- Thật ra thì em kinh nguyệt thất thường. 1 tháng em bị "đèn đỏ" 2 lần...đã vậy một lần kéo dài tận 7 ngày.

- Em bị vậy mà sao không nói sớm cho anh…em cứ hay thức khuya ngồi máy tính nên mới như thế đấy. Từ giờ anh cấm em làm việc quá sức đấy nhé. Để mai anh đi mua ngải cứu về hầm cho em ăn nhé.

Từ hôm hai vợ chồng nói thẳng thì Khánh thấy thương vợ mình nhiều hơn, anh tự trách bản thân đã không quan tâm mà còn nghi ngờ vợ này nọ. Để bù đắp lại thì khánh mua nhiều món ăn bổ dưỡng để vợ hết rong kinh. Cứ tưởng mọi chuyện thế là xong ai ngờ một hôm Khánh bất ngờ xin nghỉ làm sớm để về phụ giúp vợ chuyện cơm nước thì anh chết sững thấy cô vợ suốt ngày kêu đau bụng nằm trên giường đang cặm cùi ngồi máy tính.

Thấy Khánh bước vào thì Thu gập màn hình xuống luôn...

- Em làm gì vậy? Sao lại gập máy như sợ anh thấy vậy? Em giấu anh gì à?

- Anh lại bắt đầu nghi ngờ linh tinh rồi đấy. Em chỉ đọc tâm sự phụ nữ vớ vấn thôi...chẳng phải anh ghét em đọc mấy cái tâm sự đó còn gì. Thôi giờ anh phụ em nấu cơm nhé...em đói quá.

Thấy vợ nói vậy thì Khánh cười coi như không có gì, thế nhưng sau đó thì anh quyết định điều tra. Ngày hôm đó Khánh lục thùng rác xem có băng vệ sinh không, vậy nhưng dù vợ nói 1 tháng bị 2 lần kinh nguyệt nhưng thùng rác chẳng có miếng băng vệ sinh nào cả. Lúc đó Khánh giận đến nóng mặt vì anh đang tưởng tượng đến cảnh vợ mình lừa dối...chắc chắn là Thu mang đàn ông về nhà nên mới trốn chồng như vậy.

Ngày hôm sau Khánh quyết định đi làm về sớm, thế nhưng anh không bắt được quả tang vợ với người đàn ông khác mà Khánh thấy vợ mình ngồi chăm chú đọc gì đó trên laptop. Biết chắc chắn đang giấu thứ gì đó trong máy tính nên khi Thu đi nấu ăn thì Khánh lập tức mở lịch sự trình duyệt web của vợ để xem là gì. Và rồi hàng loạt đường link hiện ra khiến Khánh chết đứng tại chỗ. Không phải là chat chit với người tình...mà những đường link đó liên quan đến việc mãn kinh sớm ở phụ nữ. Lúc đó Khánh rớm nước mắt vì không thể tin được, anh cũng biết phụ nữ phải trên 50 tuổi mới bị mãn kinh. Vậy mà năm nay Thu chỉ mới 32 tuổi lại đã bị...

Nhìn vào những dòng tin nhắn của Thu hỏi cô bạn thân làm sao để chiều chồng dù cơ thể không còn ham muốn mà Khánh thương vợ vô cùng, hóa ra cái chuyện vợ chồng anh trục trặc tình cảm trong khi Thu mang thai đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng sau khi sinh của Thu. Đến khi sinh bé đầu lòng thì Thu bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm, và để đến giờ thì Thu không thích gần gũi chồng, không yêu con và thường hay nghĩ ngợi những điều tiêu cực.

Ảnh minh họa: Internet

- Anh...anh làm gì vậy? Sao anh lại xem trộm tin nhắn của em.

- Nếu anh không xem thì em còn định giấu anh đến bao giờ nữa hả Thu. Em bị mãn kinh sao? Sao em giấu anh hả?

- Anh biết hết rồi ư? Nhưng anh đừng lo...chỉ là em đang có dấu hiệu thôi. Bác sỹ cũng bảo nếu cân bằng lại cuộc sống thì sẽ ổn...vậy nên xin anh đừng lo. Chỉ là trong một khoảng thời gian thì em không thể chiều anh thôi...

- Giờ sức khỏe của em là hàng đầu. Anh không ham hố chuyện ấy nữa. Vợ ơi anh xin lỗi.

Nói rồi Khánh ôm lấy vợ khóc nức nở, kể từ sau đó thì Khánh yêu chiều vợ mình hơn.