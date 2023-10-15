Vợ kêu 'đèn đỏ' để trốn tránh tân hôn, chồng hậm hực làm liều lao vào kiểm tra và bí mật bất ngờ của cô dâu mới được hé lộ

Tâm sự 15/10/2023 20:36

Sao em lừa anh hả? Có biết là anh khổ sở 5 năm bị cấm vận nên mong chờ đêm tân hôn lắm không. Hay là em sợ gì hả? Em phải nói cho anh biết chứ.

Yêu 5 năm thì cuối cùng Kiên và Ngân cũng quyết định kết hôn, khỏi phải nói Ngân hạnh phúc như nào vì mơ ước của cô là được làm vợ của người mình yêu. Còn với Kiên thì anh hí hửng lắm, hơn ai hết thì Kiên đang mong chờ đến đêm tân hôn của mình. Nói thì sợ không ai tin nhưng yêu 5 năm trời Kiên chỉ được cầm tay hôn má Ngân, nhìn vào hai người lắm lúc bạn bè Kiên cứ bảo anh gay này nọ.

Thế nhưng sự thật Kiên gạ gẫm Ngân vào nhà nghỉ vô số lần, nhưng lần nào Ngân cũng cấm tiệt với câu muôn thưở:

- Không được đòi hỏi vào nhà nghỉ. Muốn ân ái đợi kết hôn...anh mà đòi nữa là em chia tay.

Chẳng còn cách nào khác nên Kiên đành phải ngầm ngùi kiềm chế mỗi khi được ở gần Ngân. Nghĩ đằng nào cũng cưới nên Kiên quyết định dắt luôn Ngân về ra mắt bố mẹ. Tất nhiên là yêu lâu rồi nên bố mẹ hai bên cũng ủng hộ rồi chọn ngày lành tháng tốt. Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới đẹp như mơ của Kiên và Ngân diễn ra trong bầu không khí ấm áp tràn ngập lời chúc phúc của tất cả mọi người.

 

 

Cả buổi lễ bị mọi người trêu về đêm tân hôn thì Kiên cứ nhìn vợ mình rồi cười tủm tỉm.

- Đêm nay em chết với anh rồi vợ ạ...nghe bảo giữ gìn nên đêm tân hôn có nhiều người bò lê lết đấy. Lần này anh sẽ phục thù em như thế.

- Khiếp, để xem anh có sức không đã nhé.

- Được lắm, đêm nay không 7 hiệp anh sẽ không chịu đi ngủ.

Hí hửng là thế nên ngay sau khi khách khứa về hết là Kiên kéo luôn vợ lên phòng tân hôn. Vậy nhưng nằm chờ đến tận 30 phút trên giường đến khi ngân bước ra thỏ thẻ.

- Chồng ơi...đêm nay làm gì "phần trên" cũng được. Nhưng "phần dưới" chắc là không rồi anh ạ.

- Hả? Em đùa anh đấy à? Cấm triệt 5 năm rồi sao giờ em còn cấm anh nữa hả?

- Em có cấm đâu chứ? Tại vì em đến "đèn đỏ" rồi. Thôi anh chịu khó đợi mấy ngày này nữa rồi em chiều.

- Trời đất ơi, tôi đúng là khổ mà.

Nói rồi Kiên lên giường đắp chăn nhưng mới 5 phút anh đã khó chịu. Thế là Kiên nghĩ ngay đến cái kế đó là chuốc thuốc mê rồi kiểm tra xem có đúng là vợ bị 'đèn đỏ' thật không. Và rồi khi Ngân ngấm thuốc nằm nghỉ thì Kiên từ từ tụt quần và rồi anh choáng váng khi vợ đeo đến 3 băng vệ sinh nhưng lại trắng trơn. Đến lúc này thì Kiên mới tá hỏa bị vờ lừa...Vậy nhưng đêm đó anh cũng không muốn tân hôn mà đợi đến sáng mai xem lý do là gì.

Vợ kêu 'đèn đỏ' để trốn tránh tân hôn, chồng hậm hực làm liều lao vào kiểm tra và bí mật bất ngờ của cô dâu mới được hé lộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Và rồi sáng hôm sau biết mình bị chồng phát hiện ra thì Ngân cúi gầm mặt xấu hổ.

- Sao em lừa anh hả? Có biết là anh khổ sở 5 năm bị cấm vận nên mong chờ đêm tân hôn lắm không. Hay là em sợ gì hả? Em phải nói cho anh biết chứ.

- Em...em sợ đau. Lần đầu làm chuyện ấy lũ bạn em nói đau lắm có khi còn đi viện. Mà anh cũng bảo là đêm tân hôn lê lết còn gì...nên em mới bị ám ảnh. Chính vì thế mà em mới không dám  cho anh "vượt rào" 5 năm qua đấy...em sợ...

- Trời đất, chỉ là anh nói đùa em thôi mà....

- Thế lần đầu...có đau không?

- Tất nhiên sẽ đau...nhưng chỉ 3 giây thôi...sau đó em sẽ hết đau. Em đừng có lo gì cả...anh sẽ làm em hết đau...vợ chỉ cần thư giãn thôi nhé.

- Anh hứa đấy nhé...

- Anh hứa. Giờ thì em cho anh tân hôn nhé...cả đêm anh phải ngủ chay rồi đấy.

Nói rồi Kiên bế luôn vợ lên giường, kết quả là màn tân hôn của vợ chồng Kiên diễn ra vô cùng mỹ mãn. Đến tận lúc đó thì Ngân mới thở phào nhẹ nhõm vì chuyện ân ái không đáng sợ như cô vẫn nghĩ.

Háo hức mong chờ đêm tân hôn thì phải quản lại vì vợ đến tháng, nhưng gần chục ngày vợ vẫn cấm vận, chồng bực bội quát nạt thì vợ ôm mặt khóc giải thích lý do khiến chồng ngất lịm

Háo hức mong chờ đêm tân hôn thì phải quản lại vì vợ đến tháng, nhưng gần chục ngày vợ vẫn cấm vận, chồng bực bội quát nạt thì vợ ôm mặt khóc giải thích lý do khiến chồng ngất lịm

Nghe chồng nói rồi nhìn mình bằng ánh mắt thách thức mà Liên run bắn cả người lên, sau khi khách khứa về hết thì Khánh bế luôn vợ lên giường. Cứ tưởng từ đây thoát khỏi cảnh bị "cấm vận", ai dè vừa ôm hôn vợ chưa đầy 2 phút thì bất ngờ Liên vùng dậy trong sự ngơ ngác của Khánh.

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Từ khóa:   bí mật của vợ bi hài đêm tân hôn chuyện vợ chồng

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