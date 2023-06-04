Trước 'cuộc yêu' cứ thử 3 tuyệt chiêu, đảm bảo chồng 'đê mê' quên lối về, khó lòng mà quên được

Làm người đàn ông "lên đỉnh" quả thật không khó nhưng khiến anh ấy say đắm trong những cung bậc ân ái mới là một nghệ thuật. Tuy vậy, để thực sự chinh phục ông xã trên giường, phụ nữ nhớ áp dụng 3 tuyệt chiêu này.

Nếu "hoan lạc" trong những ngày thường, cặp đôi hay có thói quen làm lấy lệ, mau mau chóng chóng và hết sức qua loa. Bởi ngày hôm sau còn phải đi làm, nên hoạt động nhẹ nhàng đảm bảo sức khỏe . Tuy nhiên với những ngày nghỉ dài, chị em nên dẹp hết nỗi âu lo sang một bên và "tới bến" trong khả năng của bản thân. Đồng thời, chúng ta hoàn toàn có thể thử, liều lĩnh với những điều mới mẻ, miễn sao bạn và anh ấy cảm thấy thoải mái, đủ sức lực lẫn trí lực.

Bạn sẽ là người phụ nữ tuyệt vời nhất nếu như biết "nuôi dưỡng" và thôi thúc sự khát khao, rạo rực trong chàng bằng cách vừa hôn chàng, vuốt ve chàng vừa cởi bỏ đồ trên người chàng. Những cử chỉ yêu thương đầy mê hoặc của bạn sẽ nhanh chóng khiến chàng muốn tan chảy vào bạn. Màn dạo đầu sành sỏi của một cô vợ hư luôn khiến chàng cảm thấy hạnh phúc.

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Cắn nhẹ vành tai chàng

Hầu hết phái mạnh đều thừa nhận 1 điều rằng, khi nhập cuộc được đối phương mơn trớn hôn lên vành tai và cắn nhẹ chúng sẽ khiến họ thấy hưng phấn vô cùng. Không gì kích thích hơn 1 nụ hôn ướt át lấn lướt từ khuôn mặt, xuống cổ rồi vòng lên vành tai và chốt lại bằng một miếng cắn hờ. Màn vuốt ve nóng bỏng "có sắp đặt" ấy khiến phái mạnh có cảm giác như bị thiêu đốt toàn thân. Ham muốn được đẩy lên đỉnh điểm, lúc đó sẽ chẳng gì có thể cản nổi được màn "bức phá" của chàng. Đương nhiên khi ấy màn ân ái của vợ chồng bạn sẽ cuồng nhiệt, rực lửa không gì sánh bằng.