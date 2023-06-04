Trước 'cuộc yêu' cứ thử 3 tuyệt chiêu, đảm bảo chồng 'đê mê' quên lối về, khó lòng mà quên được

Tâm sự 04/06/2023 13:27

Để chinh phục cánh màu râu khi 'ân ái', chị em đừng nên bỏ qua những tuyệt chiêu này trước khi các anh 'lâm trận' nhé.

Làm người đàn ông "lên đỉnh" quả thật không khó nhưng khiến anh ấy say đắm trong những cung bậc ân ái mới là một nghệ thuật. Tuy vậy, để thực sự chinh phục ông xã trên giường, phụ nữ nhớ áp dụng 3 tuyệt chiêu này.

Liều lĩnh là một điểm cộng

Nếu "hoan lạc" trong những ngày thường, cặp đôi hay có thói quen làm lấy lệ, mau mau chóng chóng và hết sức qua loa. Bởi ngày hôm sau còn phải đi làm, nên hoạt động nhẹ nhàng đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên với những ngày nghỉ dài, chị em nên dẹp hết nỗi âu lo sang một bên và "tới bến" trong khả năng của bản thân. Đồng thời, chúng ta hoàn toàn có thể thử, liều lĩnh với những điều mới mẻ, miễn sao bạn và anh ấy cảm thấy thoải mái, đủ sức lực lẫn trí lực.

Trước 'cuộc yêu' cứ thử 3 tuyệt chiêu, đảm bảo chồng 'đê mê' quên lối về, khó lòng mà quên được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dạo đầu ấn tượng

Bạn sẽ là người phụ nữ tuyệt vời nhất nếu như biết "nuôi dưỡng" và thôi thúc sự khát khao, rạo rực trong chàng bằng cách vừa hôn chàng, vuốt ve chàng vừa cởi bỏ đồ trên người chàng. Những cử chỉ yêu thương đầy mê hoặc của bạn sẽ nhanh chóng khiến chàng muốn tan chảy vào bạn. Màn dạo đầu sành sỏi của một cô vợ hư luôn khiến chàng cảm thấy hạnh phúc.

Trước 'cuộc yêu' cứ thử 3 tuyệt chiêu, đảm bảo chồng 'đê mê' quên lối về, khó lòng mà quên được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cắn nhẹ vành tai chàng

Hầu hết phái mạnh đều thừa nhận 1 điều rằng, khi nhập cuộc được đối phương mơn trớn hôn lên vành tai và cắn nhẹ chúng sẽ khiến họ thấy hưng phấn vô cùng. Không gì kích thích hơn 1 nụ hôn ướt át lấn lướt từ khuôn mặt, xuống cổ rồi vòng lên vành tai và chốt lại bằng một miếng cắn hờ. Màn vuốt ve nóng bỏng "có sắp đặt" ấy khiến phái mạnh có cảm giác như bị thiêu đốt toàn thân. Ham muốn được đẩy lên đỉnh điểm, lúc đó sẽ chẳng gì có thể cản nổi được màn "bức phá" của chàng. Đương nhiên khi ấy màn ân ái của vợ chồng bạn sẽ cuồng nhiệt, rực lửa không gì sánh bằng.

Trước 'cuộc yêu' cứ thử 3 tuyệt chiêu, đảm bảo chồng 'đê mê' quên lối về, khó lòng mà quên được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the bí quyết phòng the

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 44 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 44 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền