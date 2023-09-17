Sinh con xong vợ cứ trốn ‘nhiệm vụ’, chồng bực mình lao vào đè ngửa, xé toạc áo vợ ra thì thấy cô không thở nữa nên vội vàng đưa đi cấp cứu

Tâm sự 17/09/2023 00:07

Ai ngờ sau khi 1 tháng, rồi 2 tháng, 3 tháng lần nào đòi hỏi cũng bị vợ từ chối. Anh điên tiết quá không chịu được nữa, đêm hôm đó liền lao vào đè ngửa vợ ra.

Vốn dĩ anh đã là người vô tâm, ngay từ khi yêu chị đã biết chuyện này, thế nhưng vì quá yêu anh với lại chị nghĩ rằng không ai là hoàn hảo, vì vậy chị vẫn quyết định cưới.

Rồi đến khoảng 1 năm sau chị mang bầu, vì cuộc sống gia đình khó khăn, anh thường xuyên phải tăng ca, về đến nhà là nằm lăn ra ngủ. Mặc cho vợ ốm nghén hay khó chịu, anh cũng không quan tâm.

Chị cũng không bao giờ nhõng nhẽo hay đòi hỏi chồng, biết chồng làm việc vất vả, chị chỉ lẳng lặng cam chịu và hết lòng phục vụ chồng cũng như chăm sóc đứa con trong bụng.

Cuối cùng cũng đến 9 tháng 10 ngày chị sinh ra được 1 cô con gái bụ bẫm khỏe mạnh, trong khi chị thì rất vui còn chồng lại tỏ vẻ không ưng ý:

- Thế này thì phải nhanh nhanh sản xuất thêm đứa nữa để kiếm thằng cu thôi.

Sinh con xong vợ cứ trốn ‘nhiệm vụ’, chồng bực mình lao vào đè ngửa, xé toạc áo vợ ra thì thấy cô không thở nữa nên vội vàng đưa đi cấp cứu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng chị chỉ nghĩ vậy, anh không hiểu được phụ nữ mới sinh cần thời gian hồi phục. Con được 1 tuần anh đã len lén ôm vợ rồi nói:

- Làm vài hiệp không?

Vợ anh giật mình đẩy chồng ra:

- Anh nghĩ gì vậy, vết thương của em còn chưa lành, để từ từ đã.

Biết vậy, anh hậm hực nhưng cũng đành nhịn. Ai ngờ sau khi 1 tháng, rồi 2 tháng, 3 tháng lần nào đòi hỏi cũng bị vợ từ chối. Anh điên tiết quá không chịu được nữa, đêm hôm đó liền lao vào đè ngửa vợ ra:

- Cô định trốn tôi đến bao giờ? Hay cô không muốn sinh con cho tôi?

Chị gắt lên:

- Anh điên à, sinh con gì giờ này, bác sĩ nói tôi còn yếu, chưa được làm chuyện đó.

Anh giữ chặt tay vợ:

- Yếu đuối gì, tôi thấy cô giặt đồ ầm ầm đấy thôi, lại còn đi chợ nữa, không lẽ chuyện này không làm được, rõ ràng cô đang muốn chống đối tôi đây mà.

Chị đẩy chồng thật mạnh rồi quát:

- Đúng thế đấy, anh có bao giờ quan tâm đến sự sống chết của vợ, chỉ chăm chăm nghĩ đến bản thân mình, con trai hay con gái gì thì cũng từ từ, tôi đâu phải là cái máy đẻ? vết mổ tôi còn chưa lành mà anh dám đè tôi ra à? Lỡ có mệnh hệ gì, anh có chịu trách nhiệm nổi không?

Nghe vợ quát anh càng cáu:

- Á à. Cô..dám quát chồng à? Cô giỏi lắm. Được để xem tôi xử lý cô thế nào.

Sinh con xong vợ cứ trốn ‘nhiệm vụ’, chồng bực mình lao vào đè ngửa, xé toạc áo vợ ra thì thấy cô không thở nữa nên vội vàng đưa đi cấp cứu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi anh lao vào xé toạc áo vợ, dùng tay chân chặn lên người vợ rồi áp sát vào định làm chuyện đó, ai ngờ thấy vợ nhắm nghiền mắt. Anh lay lay:

- Này..cô làm sao đấy?

Vợ không trả lời, anh vội đặt tay lên mũi cô thì không thấy thở nữa, anh sợ quá liền ôm vợ lên mặc quần áo vào rồi gọi xe cấp cứu vội.

Vào bệnh viện, bác sĩ nói:

- Vợ anh mới sinh mà không kiêng cữ gì cả, làm việc đụng nước, giang nắng nhiều quá đâm ra sức yếu, vết mổ mãi không lành được. Anh phải chăm sóc vợ kỹ hơn nhớ chưa, đừng làm gì khiến cô ấy lo lắng lại ảnh hưởng sức khỏe nữa.

Anh gật đầu rồi chạy vội vào phòng bệnh:

- Em làm anh sợ hết hồn, anh xin lỗi..lần sao anh sẽ không như vậy nữa..anh sai rồi.

Bây giờ chị mới rơi nước mắt nhìn chồng, đúng là phận đàn bà, lấy phải người chồng thế này, chị đã quá mệt mỏi rồi, chị phải làm sao đây?

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Trong lúc hốt hoảng nhất Vi nhớ đến vị đại có tình ý với mình.  Cô nhắm mắt đến đến xin anh ta giúp đỡ nhưng không phải là cô xin không mà Vi muốn bán trinh cho anh ta.

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