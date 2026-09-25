Người phụ nữ lạ tiến đến xin tóc con trai, tôi tưởng chuyện nhỏ cho đến khi biết mục đích thật sự

Tâm sự 25/09/2026 23:30

Từ khi về nhà chồng, tôi luôn nhịn nhường, thậm chí là nhu nhược. Tôi làm gì cũng nhìn mặt người trong nhà, sợ điều tiếng, sợ người khác không hài lòng. Dù chồng tệ bạc thế nào tôi cũng một mực chịu đựng. Nhưng vào ngày hôm đó, tôi đã cho mình quyền tự do thoát khỏi tháng ngày khổ sở.

Từ khi về nhà chồng, tôi luôn nhịn nhường, thậm chí là nhu nhược. Tôi làm gì cũng nhìn mặt người trong nhà, sợ điều tiếng, sợ người khác không hài lòng. Dù chồng tệ bạc thế nào tôi cũng một mực chịu đựng. Nhưng vào ngày hôm đó, tôi đã cho mình quyền tự do thoát khỏi tháng ngày khổ sở.

Lấy nhau 4 năm nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Trong suốt 4 năm đó, thầy nào giỏi tôi cũng đều thăm khám, thuốc khó uống thế nào tôi cũng chịu được. Họ hàng làng xóm cứ thi nhau nói tôi vô sinh, đàn bà không phúc khí mới chẳng có được mụn con. Ai cũng cho rằng không có con là lỗi một mình tôi.

Chồng tôi là thầy giáo thể dục, tập luyện mỗi ngày nên anh luôn tin mình khỏe mạnh. Anh không bao giờ chịu vào phòng khám cùng tôi, anh cho rằng vấn đề nằm ở tôi. Và anh cũng chưa một lần đứng ra bảo vệ tôi trước những lời chỉ trích, công kích của người khác.

Hiếm muộn là nỗi khổ nhưng có người chồng kém cỏi không dám bảo vệ vợ lại càng khổ hơn. Trước mặt tôi, chồng lúc nào cũng nói là hiểu và thương tôi nhiều. Nhưng khi nghe mẹ hay bất kì ai nói những lời khó nghe về tôi thì anh im lặng hoàn toàn. Thậm chí, nhiều lần anh còn nói theo ý mẹ, cùng lúc làm tôi tổn thương.

Trước giờ tôi cứ nghĩ không có con là do mình nên luôn im lặng chịu đựng. Đến một hôm, tôi thấy trong ngăn tủ sắt cũ có một sổ khám bệnh. Tôi mở ra thì phát hiện là kết quả chồng tôi không có tinh trùng. Hóa ra đây là bí mật của chồng giấu giếm tôi bấy lâu nay.

Tôi định đợi đến chiều chồng về rồi nói chuyện thẳng thắn. Đến giờ cơm thì tôi lại phải nghe mẹ chồng khó tính nói những lời khó nghe. Bà bảo: “Cái Liên ở quê mới cưới 3 tháng đã có bầu. Bởi vậy người ta mới nói phụ nữ có phúc đúc thì mới được mụn còn. Còn gái độc thì đến con cũng không có được. Cô xem xem, phụ nữ như cô không sinh được con thì còn làm được gì?

Người phụ nữ lạ tiến đến xin tóc con trai, tôi tưởng chuyện nhỏ cho đến khi biết mục đích thật sự - Ảnh 1
Tôi biết rõ mình không sai, vấn đề nằm ở chồng tôi - Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết rõ mình không sai, vấn đề nằm ở chồng tôi. Tôi không muốn đấu khẩu với mẹ chồng, chỉ nói rằng bà nên coi lại xem sức khỏe của con trai mình thế nào. Nghe vậy, mẹ tôi càng lớn tiếng hơn, bà cho rằng tôi ác mồm ác miệng, đã bệnh vô sinh còn đổ thừa cho chồng. Đến khi chồng tôi về thì tranh cãi lại càng gay gắt hơn. Chồng tôi nghe vợ nói sức khỏe của mình có vấn đề thì như phát điên, thô bạo lôi vợ ra khỏi nhà.

Đến mức này thì tôi không còn chịu đựng được nữa. 4 năm qua, tôi ngậm đắng nuốt cay chịu đựng những lời mắng nhiếc, tai tiếng quá nhiều. Tôi lập tức dọn đồ, không chần chừ bắt xe về nhà cha mẹ ruột. Trước khi đi, tôi không quên đưa cho mẹ chồng kết quả khám bệnh của chồng.

Và không ngoài dự đoán của tôi, ngay hôm sau mẹ chồng đã sang xin lỗi cha mẹ tôi và năn nỉ tôi quay về. Bà còn khóc lóc nói rằng không hề biết chuyện con trai mình như thế. Chồng tôi giấu chuyện này với mọi người, để tôi mang tiếng xấu, chịu ấm ức suốt bao nhiêu năm. Tôi không thể sống chung với người chồng tệ bạc như vậy nữa. Đã tới lúc tôi phải cứu lấy mình, cho mình một cuộc đời mới, một gia đình mới.

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Lấy nhau 4 năm nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Trong suốt 4 năm đó, thầy nào giỏi tôi cũng đều thăm khám, thuốc khó uống thế nào tôi cũng chịu được. Họ hàng làng xóm cứ thi nhau nói tôi vô sinh, đàn bà không phúc khí mới chẳng có được mụn con. Ai cũng cho rằng không có con là lỗi một mình tôi.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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