Muốn chàng nhanh chóng 'về đích', chị em nhớ học ngay những 'bí quyết vàng', chắc chắn các anh phải 'hét thành tiếng' vì 'ngất ngây'

- Hãy mặc một chiếc áo ngủ thật mỏng , không mặc áo con. Nàng hãy đến bên chàng, khoe cho chàng thấy vẻ đẹp Vệ Nữ của nàng, rồi áp sát người chàng. Cảm giác này sẽ làm chàng phấn khởi lâng lâng

Hãy mặc một chiếc áo ngủ thật mỏng, không mặc áo con. Nàng hãy đến bên chàng, khoe cho chàng thấy vẻ đẹp Vệ Nữ của nàng, rồi áp sát người chàng... Ngoài ra còn những bí quyết nào để giúp chàng thăng hoa cảm xúc?

- Hôn thật vũ bão : rồi liếm vòng quanh môi chàng như liếm một cây kem ngon lành. Điều này tạo cho chàng có cảm giác bao trùm, khoái cảm dâng tới tột bậc . Đừng bao giờ quên "ngậm và kéo" môi dưới chàng mỗi khi hôn. Làm điều này, chàng sẽ thấy nàng đang say đắm và muốn được yêu chàng tha thiết.

- Cởi đồ cho chồng một cách từ tốn , vuốt ve mơn trớn trên thân thể chàng.

Ảnh minh họa: Internet

- Cắn nhẹ, ngậm hoặc hôn nhẹ sau dái tai của chàng, sẽ làm chàng kích thích đến cả ... quên hết mọi chuyện. Kích thích chàng kiểu này sẽ khiến chàng “bừng bừng cảm giác” muốn “xông trận” ngay lập tức.

- Rà lưỡi vòng quanh rốn, sẽ tạo cho chàng một cảm giác thèm muốn vô cùng.



Ảnh minh họa: Internet

-Nhẹ nhàng xoa lên bì da giữa ngón cái và ngón trỏ của chàng. Nơi này sẽ giúp chàng có cảm giác ham muốn. Có thể dùng lưỡi thay gì dùng tay để kích thích chàng. Chàng rất thích nàng chủ động trước.

-Thỏ thẻ bên tay chàng rằng nàng "muốn" chàng biết bao nhiêu. Lời nói thì thào cộng thêm hơi nóng bên tai, chàng sẽ thấy thật hứng khởi.

Ảnh minh họa: Internet

-Hãy bóp lên cơ bắp tay của chàng. Điều này tạo cho chàng cái cảm giác như chàng là một "super man".

-Nằm sát trên người chàng, cạ vào người chàng như một con đò đang lướt trên mặt nước.