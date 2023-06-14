Muốn chàng nhanh chóng 'về đích', chị em nhớ học ngay những 'bí quyết vàng', chắc chắn các anh phải 'hét thành tiếng' vì 'ngất ngây'

Nàng nhớ học ngay những bí quyết vàng trong 'chốn phòng the' để giúp 'cuộc yêu' ngày một 'thăng hoa', chàng 'ngất ngây' vì mệt rã rời nhé.
- Biết vợ có nhu cầu cao, chồng tìm đến cô bán cháo lòng tâm sự, nào ngờ lúc trở về thì điếng người trước cảnh tượng ấy
- 3 năm sau ngày ly hôn, tôi đến thăm con thì thằng bé sợ hãi bỏ chạy trốn sau nhà, còn vợ cũ cười lạnh lùng rồi chỉ tay lên bàn thờ
Hãy mặc một chiếc áo ngủ thật mỏng, không mặc áo con. Nàng hãy đến bên chàng, khoe cho chàng thấy vẻ đẹp Vệ Nữ của nàng, rồi áp sát người chàng... Ngoài ra còn những bí quyết nào để giúp chàng thăng hoa cảm xúc?
- Hãy mặc một chiếc áo ngủ thật mỏng, không mặc áo con. Nàng hãy đến bên chàng, khoe cho chàng thấy vẻ đẹp Vệ Nữ của nàng, rồi áp sát người chàng. Cảm giác này sẽ làm chàng phấn khởi lâng lâng
- Cởi đồ cho chồng một cách từ tốn, vuốt ve mơn trớn trên thân thể chàng.
- Hôn thật vũ bão: rồi liếm vòng quanh môi chàng như liếm một cây kem ngon lành. Điều này tạo cho chàng có cảm giác bao trùm, khoái cảm dâng tới tột bậc. Đừng bao giờ quên "ngậm và kéo" môi dưới chàng mỗi khi hôn. Làm điều này, chàng sẽ thấy nàng đang say đắm và muốn được yêu chàng tha thiết.
- Cắn nhẹ, ngậm hoặc hôn nhẹ sau dái tai của chàng, sẽ làm chàng kích thích đến cả ... quên hết mọi chuyện. Kích thích chàng kiểu này sẽ khiến chàng “bừng bừng cảm giác” muốn “xông trận” ngay lập tức.
- Rà lưỡi vòng quanh rốn, sẽ tạo cho chàng một cảm giác thèm muốn vô cùng.
-Nhẹ nhàng xoa lên bì da giữa ngón cái và ngón trỏ của chàng. Nơi này sẽ giúp chàng có cảm giác ham muốn. Có thể dùng lưỡi thay gì dùng tay để kích thích chàng. Chàng rất thích nàng chủ động trước.
-Thỏ thẻ bên tay chàng rằng nàng "muốn" chàng biết bao nhiêu. Lời nói thì thào cộng thêm hơi nóng bên tai, chàng sẽ thấy thật hứng khởi.
-Hãy bóp lên cơ bắp tay của chàng. Điều này tạo cho chàng cái cảm giác như chàng là một "super man".
-Nằm sát trên người chàng, cạ vào người chàng như một con đò đang lướt trên mặt nước.