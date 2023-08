Những việc không nên làm sau khi quan hệ

Ngoài lúc quan hệ thì sau quan hệ cũng có những việc bạn không nên làm, vì điều đó gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Không nên vận động mạnh sau khi ‘yêu’

Cơ thể rệu rã, hệ tuần hoàn hay hô hấp và ngay cả hệ tiêu hóa cũng chịu tác động và dễ gặp phải thương tổn nếu hoạt động mạnh ngay sau đó. Vì vậy, tránh các vận động mạnh sau những giây phút thăng hoa mà hãy nằm thư giãn nghỉ ngơi là việc nam giới nên làm.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên uống nước lạnh

Chắc hẳn, uống nước lạnh sau khi ‘yêu’ là thói quen của nhiều người. Nhưng sau quá trình hưng phấn, niêm mạc dạ dày xung huyết chưa được khôi phục lại ở trạng thái xung huyết nếu uống nước lạnh có thể khiến chúng gặp lạnh đột ngột và tổn thương. Đó là lý do giải thích tại sao nhiều chàng trai cảm thấy đau nhói hoặc có cảm giác cuộn dạ dày.

Không nên tắm ngay

Quan niệm rằng sau khi quan hệ cần tắm rửa để gột rửa mồ hôi, chất bẩn là cần thiết – đây là việc mà các đấng mày râu vẫn thường làm. Song có thể bạn chưa biết: Tắm ngay sau khi quan hệ tình dục có thể sẽ gây nguy hiểm, dễ dẫn đến hiện tượng chuột rút do cơ bắp bị co rút đột ngột; hoặc nguy cơ mạch máu co đột ngột, dẫn đến choáng và tai biến do vỡ mạch máu,…

Do đó tốt hơn nên là nghỉ ngơi một lúc cho đến khi cảm thấy bình thường rồi dùng khăn ướt lau sạch hoặc tắm nhẹ bằng nước mát.