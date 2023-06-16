Kỹ năng giúp các nàng 'về đích' và chìm đắm trong 'hoan lạc' mà không cần phải 'lâm trận'

Không phải cứ 'yêu' thì chị em phụ nữ mới khiến nàng 'cán đích', đảm bảo các nàng 'đê mê' không lối thoát nếu các anh chỉ cần học thêm những tuyệt kỹ năng này.

Đối với phụ nữ cảm xúc chi phối rất nhiều trong chuyện ấy, nó không chỉ can thiệp vào hành động mà còn có thể quyết định đến thái độ đối với bạn tình. Chính vì vậy, muốn làm phụ nữ thăng hoa và dễ lên đỉnh không cần phải quan hệ thì nam giới phải biết cách “điều khiển” cảm xúc của nữ giới. Để làm được điều này, nam giới phải có kỹ thuật phòng the tốt, biết cách kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh, không gian và khéo léo đưa đẩy các động tác kích thích. Nếu như các anh chưa có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này thì hãy tham khảo những hướng dẫn sau đây: Rủ bạn tình cùng xem phim người lớn Hầu hết, mọi người luôn cho rằng xem phim "nóng" là đồi trụy, nhưng thực tế thì lại không phải. Xem thế nào cho lành mạnh là do ý thức của mỗi người. Trong trường hợp để làm phụ nữ lên đỉnh không cần quan hệ thì xem phim "nóng" là một yếu tố vô cùng cần thiết để tạo và nuôi dưỡng cảm xúc. Khi rủ bạn tình xem phim "nóng", nam giới cần chọn không gian phù hợp, căn phòng yên tĩnh, có ánh nến lung linh tạo sự lãng mạng, sau đó hãy thì thầm bên tai cô ấy gợi ý cùng nhau xem một bộ phim "nóng". Những bộ phim sex sẽ giúp cặp đôi tăng cường hưng phấn, vượt qua những giới hạn tưởng chừng như không thể. Với những hình ảnh cùng âm thanh vô cùng sống động trên màn ảnh cộng thêm cốt truyện thu hút, thước phim mang lại sự quyến rũ khó có thể chối từ, chắc chắn sẽ tạo cảm xúc lâng lâng cho người xem.

Ảnh minh họa: Internet Khi xem phim "nóng" thì có rất nhiều những cảnh táo bạo, giúp nam giới có thể học được kỹ thuật “yêu bằng miệng” điêu luyện. Sau giây phút xem những cảnh táo bạo đó còn cần phải chờ đợi gì nữa, bạn hãy quay sang tặng nàng một nụ hôn say đắm. Chắc chắn rằng lúc này nàng không còn đủ sức cưỡng lại sự mê hoặc từ hành động của bạn. Thúc đẩy cao trào cuộc yêu bằng kĩ thuật làm miệng Để đẩy nhanh nhịp độ “yêu” thì bạn cần có những kích thích mạnh hơn một nụ hôn, hãy bắt đầu chạm nhẹ vào người cô ấy. Vận động sự khéo léo của đôi bàn tay và miệng, ôm ấp, mơn trớn để người phụ nữ trải nghiệm được cảm giác thăng hoa “tột độ”. Theo tiến sĩ Patti Britton, bác sĩ chuyên khoa tình dục học cho biết: “Nếu nam giới kích thích đúng điểm nhạy cảm, làm miệng hiệu quả thì phần lớn phụ nữ sẽ “lên đỉnh” chỉ sau 3 phút và tất cả sẽ đạt được cực khoái trong khoảng thời gian dưới 12 phút”.

Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, quá trình kích thích phụ nữ đòi hỏi phải có sự từ tốn và tỉ mỉ, nếu quá vội vàng sẽ dễ làm tụt cảm xúc của bạn tình. Chính vì vậy, trước khi tiếp cận vùng kín, nam giới hãy âu yếm “núi đôi” của nàng. Bởi núi đôi và nhũ hoa có lợi ích riêng trong hệ thống thần kinh tình dục ở phụ nữ. Khi 2 bộ phận này được kích thích, nhiều phụ nữ cảm thấy có một kết nối trực tiếp với bộ phận sinh dục, trở nên ướt át và khao khát hơn. Hơn nữa, khi mơn trớn nhũ hoa bằng miệng sẽ khuyến khích cơ thể giải phóng nhiều oxytocin hay hormone âu yếm, giúp tăng tốc “lên đỉnh”. Sau khi đã kích thích núi đôi, nam giới hãy di chuyển để tiếp cận vùng xung quanh “cô bé” như là hai má trong của đùi, sau đó đến “môi lớn” rồi “môi bé” cuối cùng là dùng lưỡi đi sâu hơn vào khu vực trung tâm. Bạn hãy kích thích theo kiểu “gặm nhấm”, tốc độ nhanh dần để nàng đạt được khoái cảm. Khi nàng đạt được khoái cảm thì vẫn không nên dừng lại mà hãy tiếp tục âu yếm để cô ấy cảm nhận được sự ấm áp và chiều chuộng thật sự, nuôi dưỡng cảm giác thăng hoa kéo dài. Một lưu ý lớn, nam giới cần chú ý đó là phụ nữ rất khó đạt được khoái cảm trong cuộc yêu. Vì thế, để làm phụ nữ lên đỉnh không cần quan hệ nên chọn thời điểm phù hợp. Nên thực hiện kiểu “yêu” không xâm nhập này 2 tuần trước ngày “đèn đỏ” bởi đây là thời điểm rụng trứng, lúc này “núi đôi” và làn da của nàng đang trong trạng thái nhạy cảm nhất. Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ky-nang-giup-cac-nang-ve-ich-va-chim-am-trong-hoan-lac-ma-khong-can-phai-lam-tran-592701.html