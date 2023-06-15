Điểm G của cánh mày râu nằm ở đâu và làm gì để 'kích thích' đưa các chàng vào cơn 'đê mê'?

Tâm sự 15/06/2023 19:18

Những điểm này có thể khiến cánh mày râu hừng hực lửa tình, dành hết tâm tư cho 'cuộc yêu', chị em nhớ để ý để 'chiều chuộng' các anh nhé.

Tại sao phụ nữ “hư” lại giữ chồng khôn khéo và được chồng yêu chiều hết mực? Bởi họ biết điểm G của đàn ông nằm ở đâu để kích thích, khiến cho lý trí của anh ấy không thể cưỡng lại được ham muốn của cơ thể, tim đập nhanh và muốn “vồ” lấy họ để thỏa mãn dục vọng của bản thân ngay lập tức.

Cằm – Điểm G của đàn ông dễ tác động nhất

Đây là bộ phận mà ít phụ nữ nào biết được đây chính là điểm G của đàn ông để kích thích. Chiếc cằm lởm chởm dâu thể hiện sự nam tính của anh ấy, đây chính là cánh cửa dẫn tới cơ quan thụ cảm mang lại những cảm giác rất dễ chịu cho người đàn ông. Do đó, trong màn dạo đầu ban hãy nhẹ nhàng lướt các đầu ngón tay qua cằm của chàng, để kích thích những dây thần kinh nhạy cảm. Sau đó, dùng bàn tay “nựng” cằm và nhìn sâu vào đôi mắt anh ấy trước khi trao nụ hôn say đắm để mê hoặc chàng.

Điểm G của cánh mày râu nằm ở đâu và làm gì để 'kích thích' đưa các chàng vào cơn 'đê mê'? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tai – Điểm G khởi nguồn cho sự ham muốn

Sau cằm là tai. Đây cũng là vị trí khiến cho càng ngây ngất. Khi bạn đặt một nụ hôn dài lên tai anh ấy, khiến cho anh ấy khó cưỡng lại được sự ham muốn của bản thân. Hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp và nhanh dần để nhanh chóng lâm trận.

“Nhũ hoa” – Điểm G ham muốn nhạy cảm của đàn ông

Cũng giống như nữ giới, “nhũ hoa” cũng là một điểm nhạy cảm của đàn ông. Bạn hãy mân mê, “chơi đùa” với “nhũ hoa” của chàng, chắc chắn rằng anh ấy sẽ bị kích thích đến cực độ, không thể từ chối lời mới khiêu gợi từ bạn. Để kích thích “nhũ hoa” bạn hãy dùng chiếc lưỡi của mình “tấn công linh hoạt”, nhẹ nhàng hôn để mở màn dạo đầu thật ấn tượng, bạn sẽ thấy chàng run lên trong sự đam mê sung sướng.

Điểm G của cánh mày râu nằm ở đâu và làm gì để 'kích thích' đưa các chàng vào cơn 'đê mê'? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đùi trong – Một trong những điểm G của đàn ông không thể bỏ qua

Đùi trong của chàng là một điểm bạn không nên bỏ qua, vì nó là nơi khá nhạy cảm và có nhiều dây thần kinh cảm giác để kích thích sự hưng phấn của đàn ông. Vì thế, bạn tuyệt nhiên không được coi thường điểm G này nhé! Để kích thích đùi trong bạn hay hôn hoặc vuốt ve nó đều được, sẽ mang đến cảm giác mới lạ và khoái cảm cho phái mạnh.

Cuối cùng là “Cậu nhỏ” – Điểm G mãnh liệt của đàn ông

Vị trí cuối cùng quyết định đến cảm giác sung sướng của đàn ông chính là “cậu nhỏ”. Sau khi kích thích các điểm G ở trên thì đây là điểm G mà chàng mong đợi nhất muốn được nàng đụng chạm. Bạn hãy mơn trớn cậu nhỏ của anh ấy một cách chậm rãi, nhịp nhàng, cộng với ánh mắt và tiếng rên rỉ để kích thích anh ấy.

Bàn tay của bạn linh hoạt đụng chạm vào cậu nhỏ sẽ làm cho anh ấy thỏa mãn, xoa bóp nhẹ nhàng, “điểm đúng huyệt” thì sẽ khiến chàng vô cùng ngất ngây.

Điểm G của cánh mày râu nằm ở đâu và làm gì để 'kích thích' đưa các chàng vào cơn 'đê mê'? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nắm được các điểm G của đàn ông thì thái độ của bạn vẫn đóng vai trò quan trọng nhất để làm chàng sung sướng. Một ánh mắt đưa tình, cơ thể nóng, tiếng thở gấp gáp thể hiện dục vọng, sẽ khiến chàng khao khát muốn chiếm lấy cơ thể bạn để thỏa mãn cơn mê của mình.

Lưu ý: Không phải điểm G nhạy cảm của người đàn ông nào cũng giống nhau. Vì thế, trên đây là những thông tin để bạn tham khảo và học hỏi. Sau đó, dựa trên tình hình thực tế của bạn tình để áp dụng cho hiệu quả nhất.

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