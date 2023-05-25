Hé lộ 4 cách giúp các cặp đôi cùng nhau 'thăng hoa' và 'tận hưởng' một 'đêm xuân nồng cháy' khó quên

Nhìn vào một bức ảnh khỏa thân sẽ kích hoạt một cách nhanh chóng một lượng mạnh dopamine và oxytocin (hormone hạnh phúc và khoái cảm) nhưng chúng cũng tan đi rất nhanh. Hãy để cô ấy âu yếm một chút, điều đó sẽ làm cô ấy tận hưởng chuyện giường chiếu lâu hơn. Chúng ta đã biết giai đoạn dạo đầu quan trọng, nhưng với một số người thì giai đoạn ‘tiền’ dạo đầu cũng quan trọng không kém. Đây là lúc hai bạn quấn lấy nhau nhưng vẫn còn áo quần và tận hưởng việc ‘lột bỏ’ nhau, hãy giữ thời gian lúc này lâu hơn một chút nhé.

Hãy trao đổi thẳng thắn với ‘đối tác’ trên giường về những nhu cầu của bạn theo một cách gợi cảm nhất, đôi khi chân thành và đôi khi có thể hơi ‘lả lơi’. Báo hiệu cho người kia biết rằng bạn đang ham muốn họ như thế nào. Thông thường trong một cặp đôi, sẽ có một người luôn là người khởi xướng. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên là người thụ động, hãy mạnh dạn thay đổi. Bất cứ khi nào nào bạn muốn, có thể chủ động ‘gạ gẫm’ đối phương hoặc thì thầm vào tai anh/ cô ấy. Ngược lại, nếu bạn luôn là người thực hiện các yêu cầu, chỉ cần đổi cách các bạn bắt đầu, và khéo léo khuyến khích người bạn đời của bạn. Việc thay đổi vai trò sẽ tạo ra một làn gió mới trong phòng ngủ của mỗi cặp đôi.

Cùng chia sẻ những ham muốn của cả hai

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện yêu thăng hoa nhờ có đôi bàn tay

Đôi tay thường ngày sẽ trở nên ‘ma thuật’ hơn khi bạn dùng để mơn trớn vùng kín của đối phương. Để thực hiện bí kíp phòng the này, người nam hãy dùng một hoặc hai ngón tay đùa nghịch trên vùng kín của người nữ, giúp nàng đạt cực khoái nhân đôi.

Biết cách điều khiển hơi thở của bản thân

Khi tập thể dục, điều bạn học được là điều chỉnh hơi thở của mình. Nếu bạn để ý, khi đã thuần thục, hơi thở của bạn khi hoạt động nặng sẽ đều đặn như tạo ra nhịp điệu. Điều đó giúp cải thiện đời sống, độ dẻo dai, khả năng giữ bình tĩnh và không bị lo âu của bạn khi bắt đầu chuyện giường chiếu.