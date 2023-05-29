Hé lộ 4 bí quyết giúp 'chuyện mây mưa' kéo dài mỹ mãn, cả hai 'mê mệt' suốt không thôi

Tâm sự 29/05/2023 05:13

'Chuyện giường chiếu' có được lâu hay không phụ thuộc từ rất nhiều yếu tố, nếu muốn kéo dài 'cuộc yêu' tuyệt đối đừng bỏ qua 4 bí quyết dưới đây.

Quan tâm đến những khu vực xung quanh

Không chỉ “cậu bé” mới thích thú được chăm sóc đâu, những vùng xung quanh rất nhạy cảm khi đụng chạm đến. Vì thế, hãy dành một chút thời gian để khám phá những vùng lân cận quanh cậu bé. Hôn ở khu vực xung quanh sẽ khiến chàng cảm thấy bạn trân trọng từng cm trên người anh ấy. Chàng sẽ thực sự “lên đỉnh” với hành động này.

Hé lộ 4 bí quyết giúp 'chuyện mây mưa' kéo dài mỹ mãn, cả hai 'mê mệt' suốt không thôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bảo đảm dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cho đời sống tình dục thêm sinh động. Các nhà chuyên môn cho rằng, các chất đạm có trong trứng, sữa và bơ có thể giúp cho tinh dịch phục hồi nhanh chóng. Trước khi “hành sự” có thể ăn một thanh socola hay một quả chuối cũng sẽ giúp “cải thiện tình hình” đáng kể.

Hạn chế rượu, bia cũng sẽ giúp rất nhiều trong việc giải quyết các trục trặc do “chuyện ấy”. Hơn thế nữa, nhiều khi dinh dưỡng còn có tác dụng củng cố “niềm tin” cho các quý ông.

Hé lộ 4 bí quyết giúp 'chuyện mây mưa' kéo dài mỹ mãn, cả hai 'mê mệt' suốt không thôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khám phá những vùng nhạy cảm mới

Nếu đã biết quá rõ về đôi gò bồng đào cũng như khu vực âm đạo của nàng? Vậy hãy thử tạo cho nàng cảm giác mới mẻ bằng cách khám phá thêm những khu vực cũng nhạy cảm không kém khác trên chiếc cổ thon dài. Cổ là nơi tập trung nhiều dây thần kinh. Chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve và đặt những nụ hôn ấm nóng lên khu vực này, cô ấy chắc chắn sẽ rất hứng thú với cách “yêu” của bạn.

Hôn trong 12 giây

Trừ những nụ hôn mãnh liệt trong lúc ân ái thì những nụ hôn kéo dài quá thường xuyên sẽ khiến cả 2 cảm thấy nhàm chán. Bởi vậy, mỗi ngày chỉ cần hôn cô ấy nàng 2 lần vào buổi sáng trước khi đi làm và buổi chiều khi đi làm về, mỗi lần 12 giây và, tay vòng qua eo ôm lấy cô ấy.

Hé lộ 4 bí quyết giúp 'chuyện mây mưa' kéo dài mỹ mãn, cả hai 'mê mệt' suốt không thôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Hai năm sau ly hôn vợ cũ vẫn giữ hình cưới, đến khi tôi hỏi ra thì chết lặng trước câu trả lời

Hai năm sau ly hôn vợ cũ vẫn giữ hình cưới, đến khi tôi hỏi ra thì chết lặng trước câu trả lời

Nhìn gương mặt vợ gượng gạo lúc này, tôi càng thấy nghi ngờ nhưng sau đó phải chua xót vì câu nói của cô ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the bí quyết phòng the

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 3 giờ 10 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân