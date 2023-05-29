Hé lộ 4 bí quyết giúp 'chuyện mây mưa' kéo dài mỹ mãn, cả hai 'mê mệt' suốt không thôi

Không chỉ “cậu bé” mới thích thú được chăm sóc đâu, những vùng xung quanh rất nhạy cảm khi đụng chạm đến. Vì thế, hãy dành một chút thời gian để khám phá những vùng lân cận quanh cậu bé. Hôn ở khu vực xung quanh sẽ khiến chàng cảm thấy bạn trân trọng từng cm trên người anh ấy. Chàng sẽ thực sự “lên đỉnh” với hành động này.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cho đời sống tình dục thêm sinh động. Các nhà chuyên môn cho rằng, các chất đạm có trong trứng, sữa và bơ có thể giúp cho tinh dịch phục hồi nhanh chóng. Trước khi “hành sự” có thể ăn một thanh socola hay một quả chuối cũng sẽ giúp “cải thiện tình hình” đáng kể.

Hạn chế rượu, bia cũng sẽ giúp rất nhiều trong việc giải quyết các trục trặc do “chuyện ấy”. Hơn thế nữa, nhiều khi dinh dưỡng còn có tác dụng củng cố “niềm tin” cho các quý ông.

Ảnh minh họa: Internet

Khám phá những vùng nhạy cảm mới

Nếu đã biết quá rõ về đôi gò bồng đào cũng như khu vực âm đạo của nàng? Vậy hãy thử tạo cho nàng cảm giác mới mẻ bằng cách khám phá thêm những khu vực cũng nhạy cảm không kém khác trên chiếc cổ thon dài. Cổ là nơi tập trung nhiều dây thần kinh. Chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve và đặt những nụ hôn ấm nóng lên khu vực này, cô ấy chắc chắn sẽ rất hứng thú với cách “yêu” của bạn.

Hôn trong 12 giây

Trừ những nụ hôn mãnh liệt trong lúc ân ái thì những nụ hôn kéo dài quá thường xuyên sẽ khiến cả 2 cảm thấy nhàm chán. Bởi vậy, mỗi ngày chỉ cần hôn cô ấy nàng 2 lần vào buổi sáng trước khi đi làm và buổi chiều khi đi làm về, mỗi lần 12 giây và, tay vòng qua eo ôm lấy cô ấy.