Hé lộ 3 vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể của cánh mày râu, chị em chạm nhẹ cũng đủ khiến các anh 'sung sức' thêm gấp bội

Tâm sự 03/06/2023 06:26

Chị em chỉ cần chạm nhẹ vào những điểm này trên cơ thể người thương, đảm bảo các anh đổ 'đứ đừ', không những thế mà còn được tiếp thêm sức mạnh.

Bụng dưới và ngực

Không chỉ có phụ nữ mà đàn ông cũng sẽ được kích thích dữ dội khi được chạm vào phần bụng dưới, khu vực này nếu bạn biết khéo léo nhẹ nhàng sẽ khiến cho các anh chồng liêu xiêu, điên đảo ngay.

Khởi động là những vuốt ve nhẹ nhàng bằng tay, sau đấy mạnh dạn hơn nàng có thể di chuyển lưỡi và đôi môi nóng bỏng để thiêu đốt lớp da mỏng này. Hãy chà nhẹ bàn tay thành vòng tròn theo chiều kim đồng hồ ở bụng dưới, sau đó làm tương tự với ngực của chồng mình phụ nữ nhé.

Hé lộ 3 vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể của cánh mày râu, chị em chạm nhẹ cũng đủ khiến các anh 'sung sức' thêm gấp bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khu vực cổ và tai

Nàng có thể dùng đầu lưỡi, hôn nhẹ lên vành tai chàng từ phía sau hoặc gặm nhẹ vành tai chàng và chờ đợi phản ứng kinh ngạc của anh ấy. Đây chính là cách đơn giản và nhanh nhất để các anh chồng đạt đến khoái cảm của mình.

Bởi những động chạm này sẽ khiến các dây thần kinh tập trung ở vành tai chàng nhanh chóng tiếp nhận kích thích. Đừng quên những lời thì thầm ngọt ngào như mật, hơi thở của bạn kèm với những cử động mơn trớn có sức công phá khiến chàng muốn "nổ tung" cho mà xem.

Đối với cổ bạn hãy để lại nơi này những nụ hôn lả lướt, chắc chắn rằng khi nhận được tín hiệu này thì ‘đèn xanh’ của các anh bật lên ngay lập tức, không một ai có thể cưỡng lại được sự trêu chọc đầy quyến rũ này.

Hé lộ 3 vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể của cánh mày râu, chị em chạm nhẹ cũng đủ khiến các anh 'sung sức' thêm gấp bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đùi và lưng

Đùi trong với lớp da mỏng là nơi siêu nhạy cảm. Nàng chỉ cần vuốt ve nhẹ nhàng từ khuỷu chân lên đến hông ở đùi trong. Ngay cả khi chàng đang mặc nguyên quần áo thì những vuốt ve này cũng khiến cho bản năng đàn ông trỗi dậy nhanh chóng.

Ngoài ra, khi "yêu" xong, hãy massage nhẹ nhàng, thật chậm rãi dọc theo sống lưng chàng, kéo xuống tận đáy thắt lưng, bằng tay, lưỡi hay môi đều được. Đây chính là lời đáp trả ngọt ngào nhất nàng có thể dành cho tình yêu của mình sau khi anh ấy đã miệt mài vì nàng.

Nếu bạn biết được kỹ năng này chồng bạn không chỉ yêu bạn lúc ái ân mà lúc nào anh ấy cũng cảm thấy mình được trân trọng và yêu thương. Điều này đồng nghĩa với việc anh ấy cũng sẽ yêu chiều bạn hơn.

Hé lộ 3 vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể của cánh mày râu, chị em chạm nhẹ cũng đủ khiến các anh 'sung sức' thêm gấp bội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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