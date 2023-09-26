Gái ế say quá hóa liều, có hành động nhạy cảm chứng minh ‘Mình không lép’ liền bị anh giám đốc trẻ đưa đi khách sạn và cái kết bất ngờ

Tâm sự 26/09/2023 00:20

Hôm đó là ngày kỉ niệm 5 năm thành lập công ty tổ chức cũng hoành tráng lắm. Người người đều dẫn theo vợ, chồng hoặc bạn trai, bạn gái. Chỉ có mình cô là cô đơn lẻ bóng thôi thì phải.

Bản thân cô cũng là một cô gái khá xinh xắn. Thế nhưng không hiểu vì lý do kén chọn hay gì mà đến tận giờ vẫn ế chỏng ế chơ. Người ngoài nhìn vào không ai tin rằng cô ế. Thú nhận mình ế thì lại bị đồng nghiệp cười chê rồi gán ghép linh tinh đã thế còn bị các anh chê rằng chắc tại lép nên không ai yêu.

Bản thân người cũng điện nước đầy đủ, vòng 1 có không được đầy đặn lắm nhưng cũng không đến nỗi là lép như mọi người đồn thổi. Cay cú nhưng chẳng có cách nào chứng minh được việc mình không lép như mọi người nghĩ.

Nếu không có ngày hôm đó chắc cô cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại làm liều đến vậy. Hôm đó là ngày kỉ niệm 5 năm thành lập công ty tổ chức cũng hoành tráng lắm. Người người đều dẫn theo vợ, chồng hoặc bạn trai, bạn gái. Chỉ có mình cô là cô đơn lẻ bóng thôi thì phải.

Đến nơi rồi cô mới hối hận vô cùng, biết thế cô đã rủ thằng bạn thân đến giả làm người yêu cho đỡ xấu hổ rồi. Bị mọi người túm tụm lại nói mình là kén chọn, nói mình là lép này lép kia. Nghe nhiều cô nhờn, cô cũng chán mà không biết phản phản kháng làm sao.

Gái ế say quá hóa liều, có hành động nhạy cảm chứng minh ‘Mình không lép’ liền bị anh giám đốc trẻ đưa đi khách sạn và cái kết bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Có rượu ngon, cô bèn uống lấy uống để. Tửu lượng của cô cũng không được cao cho lắm. Cô chỉ thích uống vậy thôi chứ không uống được nhiều. Vài ly là người bắt đầu ngà ngà say rồi. Chẳng ai hỏi han, chẳng ai đỡ đần thấy ai cũng có người bên cạnh âu yếm cô càng thấy mình cô đơn hơn. Đã thế lại còn bị đồng nghiệp đá đểu:

- Anh thật sự không tin là em không lép đâu đấy?

- Có gì mà không tin, em không lép thật đấy. – anh đồng nghiệp cười khà khà nhìn cô trêu trọc:

- Em chứng minh mình không lép xem thế nào? – cô gái ấy đã say quá rồi, vì say rượu nên hóa làm liều đáp lại:

- Anh muốn em chứng minh chứ gì, em chứng minh cho anh thấy luôn.

Cô đang loay hoay kéo tụt chiếc dây váy mình đang mặc xuống để lộ bờ vai hững hờ. Tiến tới thêm chút nữa thì đã xuống ngực rồi nào ngờ đúng lúc đó anh giám đốc trẻ mới về nhận việc ở công ty lại chạy đến đỡ cô rồi nói:

- Em làm cái gì vậy? – cô cười nắc nẻ:

- Em đang chứng minh mình không lép, anh thấy chưa? Em có lép chút nào đâu mà cứ bị chê chứ.

- Được rồi để anh đưa em vào trong nghỉ ngơi 1 chút, không ngoài này nữa.

- Không được, em chưa chứng minh mình không lép xong cơ mà. - Cô ôm vai bá cổ lấy sếp mà không hề bay biết.

Anh bỏ ngoài tai lời cô nói cứ thế kéo cô ra ngoài. Đưa cô lên xe của mình anh hỏi mãi nhà cô ở đâu cô cũng không nói. Đành phải đưa cô đến khách sạn cho cô ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu cô đau như búa bổ cô nhìn anh hoảng hốt:

Gái ế say quá hóa liều, có hành động nhạy cảm chứng minh ‘Mình không lép’ liền bị anh giám đốc trẻ đưa đi khách sạn và cái kết bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Đêm qua, đêm qua anh không làm gì tôi đấy chứ? Có phải anh cưỡng hiếp tôi rồi không? – anh nhìn cô lắc đầu:

- Tôi cũng không biết ai mới là người bị cưỡng hiếp nữa.

- Tôi, tôi say đến thế sao? Xin lỗi anh.

- Được rồi nhanh nhanh mà về nhà đi không bố mẹ lại lo. Sáng nay tôi còn có cuộc họp nên phải đi trước đây.

Kính cẩn chào anh rồi nằm xuống nhớ lại chuyện đêm qua cô ôm mặt xấu hổ. Thật không ngờ chỉ vì lần làm liều đó của mình mà cô đã có người yêu thật. Anh giám đốc ngỏ ý muốn hẹn hò, sau một thời gian tìm hiểu cô cũng thấy anh chàng này tốt bụng ra phết nên gật đầu đồng ý luôn. Đến cô cũng không thể ngờ được thoát ế chỉ vì 1 lần say xỉn làm liều của mình.

Con trai 35 tuổi vẫn chưa có người yêu, mẹ chuốc rượu say rồi dẫn sang cô hàng xóm nhờ ‘trị’ tính nhát gái, 3 phút sau đã nghe thấy âm thanh ‘ám muội’ từ trong phòng phát ra

Con trai 35 tuổi vẫn chưa có người yêu, mẹ chuốc rượu say rồi dẫn sang cô hàng xóm nhờ ‘trị’ tính nhát gái, 3 phút sau đã nghe thấy âm thanh ‘ám muội’ từ trong phòng phát ra

Chưa để Lân trả lời, Liên đã đè lên người anh mơn trớn khiến Lân không chịu được mà lao vào như thiêu thân. Cũng có thể nhờ rượu đã giúp anh dũng cảm hơn.

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Từ khóa:   cô gái say rượu thoát ế thành công yêu anh giám đốc

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