- Nó là con tôi, dù có bị thiểu năng thì cũng là do tôi đứt ruột đẻ ra. Tôi không thể bỏ mặc nó.

Gia đình bà Hoa từ đời tổ tiên đến nay đều ăn ở có đức, ấy thế mà chẳng hiểu tạo ra nghiệp chướng gì mà lại đẻ ra cô con gái bị ngớ ngẩn thiểu năng. Ngày đó nhiều người nói bà Hoa bỏ đứa bé đi, không thì mang nó vào trại trẻ mồ côi chứ nuôi đứa con gái như thế thì sau chỉ chuốc khổ vào thân. Ấy thế nhưng bản năng làm mẹ không cho phép bà Hoa bỏ đi đứa con của mình.

- Còn sống...con nhất định không được bỏ rơi em gái của con. Hãy hứa với mẹ đi.

Cũng may gia đình bà Hoa còn có người con trai lành lặn và khôn ngoan, lúc vợ chồng bà Hoa về già không đủ sức nữa thì chỉ có Huy chèo chống cả gia đình. Thế rồi bà Hoa tuổi tác cao không chiến đấu nổi bệnh tật nên qua đời. Trước khi mất bà Hoa nắm chặt lấy tay Tuấn con trai bà khóc.

- Con hứa thưa mẹ. Xin mẹ cứ an tâm.

Chẳng biết có phải vì lời trăn trối đó của mẹ mà đến khi Huy hơn 30 tuổi người ta vẫn thấy anh chưa tính chuyện vợ con. Nhiều người tỏ ra ái ngại cho anh còn nói.

- Năm nay cũng 30 tuổi rồi...cậu cũng phải đi lấy vợ chứ? Gia đình cậu chỉ có mình cậu là con trai...không lẽ cậu định để nhà tuyệt tự.

- Cháu không dám nghĩ đến chuyện vợ con đâu. Làm gì có cô nào chịu lấy trai nghèo như cháu...hơn nữa cháu còn chăm sóc cho Linh, nó từ bé đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhất định cháu không để nó khổ.

Ai nghe vậy cũng cảm phục Huy khi hi sinh thanh xuân của mình để bảo vệ cho cô em gái, Linh năm nay cũng đã 26 tuổi thế nhưng cô chẳng khi gì đứa trẻ chưa lớn. Ngày bố mẹ mất Linh cũng không hay biết mà cứ cười ngô nghê như vậy. Người ta không dám nghĩ rằng sau này tương lai của Linh sẽ ra sao nữa.

Ấy thế mà đùng một cái thì mọi người phát hiện ra bụng của Linh ngày càng to, người tinh ý nhìn cái là biết Linh đang mang thai. Nhưng cái điều ai cũng xót xa đó là đứa con trong bụng Linh là con của ai.

- Đúng là thằng đàn ông nào mà vô nhân tính như vậy chứ? Nó đã bị thiểu năng rồi mà còn cưỡng bức nó. Đúng là khốn nạn.

Nhiều người bảo Huy dắt Linh tới viện phá thai vì chắc chắn là Linh không thể làm mẹ được. Ấy thế nhưng Huy một mực không chịu và quyết định nuôi luôn cô em gái bụng mang dạ chửa của mình. Nhìn Linh ngây ngô sắp làm mẹ mà không hề hay biết khiến ai cũng xót xa. Thế rồi suốt 9 tháng 10 ngày thì Linh cũng trở dạ đau đẻ, sau 12 tiếng vật vã thì Linh sinh được một bé trai kháu khỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện sẽ không đáng nói đó là mọi người nhìn kỹ thấy đứa bé Linh sinh ra giống với Huy tột cùng. Nhất là lúc nhìn thấy vết bớt đỏ trên trán của đứa bé trai thì cũng y đúc như vết bớt trên trán Huy. Đến lúc đó mọi người nghĩ chính Huy đã cưỡng bức cô em gái của chính mình nên quay ra chửi mắng anh thậm tệ. Thậm chí để chứng minh đứa bé là con của Huy thì mọi người đòi xét nghiệm ADN, nhưng lúc đó Huy thú nhận.

- Không cần phải xét nghiệm nữa...đứa bé đó đúng là con của tôi.

- Trời đất ơi, sao có thể như vậy được chứ? Sao mày có thể làm cái chuyện loạn luân như vậy hả? Em mày nó bị thiểu năng còn chưa đủ khổ hay sao mà mày còn cưỡng bức nó hả?

- Tôi không cưỡng bức Linh...là tôi yêu cô ấy thật sự.

- Mày đang nói rằng mày yêu chính em gái của mày sao? Mày nói vậy không sợ bố mẹ dưới suối vàng đội mồ dậy ư?

- Việc tôi yêu Linh bố mẹ tôi cũng biết và ủng hộ. Ngày mẹ hấp hối bà đã đồng ý cho tôi chăm cho Linh với tư cách là một người vợ. Tôi và Linh không phải là anh em ruột. Tôi không phải là con của bố mẹ tôi, ngày đó tôi bị bỏ rơi cũng may có mẹ nhận về nuôi nên mới sống sót đến bây giờ. Vậy thì tôi yêu Linh có gì là sai chứ? Cả đời này tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.Hơn ai hết tôi thương cô ấy vô cùng.

Nghe Huy nói như vậy thì mọi người đều im lặng, đúng là xưa nay họ cũng đang nghi ngờ về việc liệu có phải bà Hoa ngoại tình không mà đứa con trai chẳng giống chồng bà gì cả. Hóa ra Huy là đứa con nuôi....từ việc đay nghiến thì mọi người quay ra thông cảm và thương Huy và Linh nhiều hơn.