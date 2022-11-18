Cưới 1 năm, chồng nằng nặc đòi ngủ riêng, không đụng chạm người vợ, biết lý do tôi nghẹn ngào xé đơn ly hôn

Tâm sự 18/11/2022 03:52

Đưa đơn cho chồng, anh lập tức ký luôn không do dự, tôi cầm theo lá đơn về phòng thu dọn đồ đạc. Đúng lúc tôi chuẩn bị rời khỏi nhà thì chồng bỗng dúi vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng.

Vợ chồng tôi kết hôn được tròn 1 năm. Nhìn vào ai cũng tưởng chúng tôi hạnh phúc ấm êm, chồng là người đàn ông hiền lành, chăm chỉ làm ăn, không chơi bời gì. Tôi có ngoại hình trắng trẻo xinh xắn, công việc ổn định, gia đình đôi bên đều sống tình cảm, có đạo đức. 

Nhưng mấy ai biết được 1 năm vợ chồng chúng tôi chưa lần nào ngủ chung phòng, nói chính xác hơn là chưa từng quan hệ tình dục. Đêm tân hôn chồng bỏ tôi một mình. Anh bảo công việc áp lực mệt mỏi không có tâm trạng cho chuyện đó. Anh mang chăn gối, đồ dùng cá nhân sang phòng làm việc ở hẳn bên đó. Để rồi cả tuần sau đêm tân hôn, chồng vẫn không hề quay lại phòng ngủ. 

Cưới 1 năm, chồng nằng nặc đòi ngủ riêng, không đụng chạm người vợ, biết lý do tôi nghẹn ngào xé đơn ly hôn - Ảnh 1

Ban đêm lạnh nhạt với vợ nhưng ban ngày chồng lại đối xử với tôi rất chu đáo tận tình. Anh quan tâm tôi từng li từng tí trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì lý do vì đâu mà chồng cứ lạnh nhạt với vợ? Lần nào tôi chủ động cho anh cũng than mệt, tìm các lý do để từ chối.

Tôi đâm tự ái, anh khước từ suốt làm sao tôi mặt dày mãi? Tôi đã theo dõi tìm hiểu, rõ ràng anh không phải người đồng tính. Nhưng gặng hỏi thế nào chồng tôi cũng không trả lời lý do thật sự. Gia đình đôi bên không biết vì chúng tôi ở riêng ngay sau đám cưới. 

Qua một năm tôi cảm thấy mình không nên phí thêm thời gian cho cuộc hôn nhân này nữa. Vì tôi cảm nhận được chồng không có ý định mở lòng với vợ. Sớm muộn gì chúng tôi cũng đi đến bước đường ly hôn. Để giải thoát cho cả hai tìm hạnh phúc khác, tôi quyết định viết đơn ly hôn. 

Cưới 1 năm, chồng nằng nặc đòi ngủ riêng, không đụng chạm người vợ, biết lý do tôi nghẹn ngào xé đơn ly hôn - Ảnh 2

Đưa đơn cho chồng, anh lập tức ký luôn không do dự. Tôi cầm theo lá đơn về phòng thu dọn đồ đạc. Đúng lúc tôi chuẩn bị rời khỏi nhà thì chồng bỗng dúi vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng. Anh bảo đó là 100 triệu, anh không có nhiều tiền, coi như là quà tặng chia tay.

Tôi giận điên người ném trả chồng. Anh cứ bắt nhận, tôi bảo anh phải nói lý do cho tất cả mọi chuyện. Cuối cùng anh nghẹn ngào tiết lộ rằng anh bị vô sinh. Anh biết từ trước đám cưới nhưng vẫn giấu tôi. Anh với người yêu cũ từng đi khám sức khỏe tiền hôn nhân và phát hiện ra vấn đề. Chồng tôi không thể thụ thai tự nhiên, muốn sinh con phải làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Đi công tác về, tôi sốc ngất không tin vào tai mình khi nghe con nói: 'Mẹ ơi, hình như bố đánh cô giúp việc sao đó mẹ, con toàn nghe cô than anh nhẹ thôi'

Đi công tác về, tôi sốc ngất không tin vào tai mình khi nghe con nói: 'Mẹ ơi, hình như bố đánh cô giúp việc sao đó mẹ, con toàn nghe cô than anh nhẹ thôi'

Tôi hoàn toàn sụp đổ trước câu nói của con, tôi hỏi con nghe vào lúc nào cháu bảo buổi trưa cũng có tối cũng có, cứ hễ đi ra khỏi phòng là nghe tiếng bố đang trong phòng cô giúp việc.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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