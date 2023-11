Cưới 1 năm, chồng nằng nặc đòi ngủ riêng, không đụng chạm người vợ, biết lý do tôi nghẹn ngào xé đơn ly hôn

Ban đêm lạnh nhạt với vợ nhưng ban ngày chồng lại đối xử với tôi rất chu đáo tận tình. Anh quan tâm tôi từng li từng tí trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì lý do vì đâu mà chồng cứ lạnh nhạt với vợ? Lần nào tôi chủ động cho anh cũng than mệt, tìm các lý do để từ chối.