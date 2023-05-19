'Cuộc yêu' nên kéo dài bao lâu là lý tưởng nhất cho các cặp đôi?

Theo các nhà khoa học thì yêu quá lâu sẽ rất có hại cho sức khỏe của cả đôi bạn tình. Bởi yêu lâu, tần số cọ sát nhiều, khiến cho “cậu nhỏ” và “cô bé” đều bị tổn thương. Khi đã qua giai đoạn cao trào, “cô bé” thường khô cạn, nếu “cậu nhỏ” vẫn liên tục ra vào sẽ gây đau rát, trầy xước cho cả hai. Bạn gái bị tổn thương vùng kín rất dễ bị viêm nhiễm sau khi quan hệ. Bạn trai thì bị viêm niệu đạo và tiền liệt tuyến.Thế là những ngày sau, người đẹp có thể sẽ tìm cách từ chối gặp gỡ vì đau và sợ.

Các chuyên gia về tình dục học cho biết: trên thực tế thì sự cố gắng của cánh mày râu giỏi lắm cũng chỉ đạt ngưỡng 20-25 phút. Đa số những người được hỏi về thời gian quan hệ đều phóng đại khả năng của mình lâu gấp 2-3 lần thực tế.

Theo các chuyên gia nam học: nếu bạn trai duy trì thời gian xâm nhập được 5-7 phút là quá ổn rồi. Bởi đây là thời gian trung bình khá của đa số đàn ông trên toàn thế giới đạt được.

Trong khi yêu, cơ quan sinh dục ở trạng thái xung huyết cao độ từ lúc hưng phấn đến lúc “cao trào”. Cơ bắp căng phồng, tim đập nhanh, cơ tim co bóp mạnh, áp huyết tăng cao, hô hấp sâu và nhanh, ra mồ hôi nhiều... Nên năng lượng cơ thể bị tiêu hao nhiều, cơ thể bị suy kiệt vì mất sức, dễ dẫn tới đột quỵ. Yêu lâu sẽ khiến cả hai mệt mỏi, chán nản. Nhưng điều nguy hại nhất là những lần sau, bạn gái sẽ sợ hãi và tìm cách từ chối gặp gỡ “ người hùng”.

Sức khỏe con người và sự giao lưu trong “chuyện ấy” là có giới hạn. Cho nên phái mạnh không nên nghe theo chuyện nổ của mấy ông mà cố để rồi bị kiệt sức. Mỗi cặp đôi có khả năng và thói quen yêu riêng, không cần theo một tiêu chuẩn nhất định nào cho “chuyện ấy” về thời gian.

Nhiều nghiên cứu cho biết, thời gian trung bình cho một cuộc yêu, phổ biến như sau:

Khúc dạo đầu: chuyện trò, ôm ấp, vuốt ve, mat xa… nên từ 5- 30 phút. Không nên ít hơn 5 phút vì bạn tình chưa hứng khởi. Cũng không nên quá 30 phút vì qua mất cao trào.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian xung trận: tính từ khi “cậu nhỏ” đưa vào trong “cô bé” cho đến lúc xuất binh, lý tưởng nhất là từ 7- 15 phút.

Tuy nhiên trên thực tế thường gặp các mức thời gian lâm trận của các cặp đôi từ thấp đến cao như sau:

Sau 1 phút đã xuất tinh: gọi là yếu, là xuất tinh sớm.

Chỉ được dưới 3 phút: quá ngắn, khó có thể thõa mãn nhu cầu của cả đôi bạn.

Từ 3-7 phút: đây là mức trung bình của rất nhiều người, trong thời gian này, bạn gái đã có thể lên đỉnh được 2-3 lần.

Từ 7-15 phút: là thời gian lý tưởng cho bất kỳ một cuộc yêu nào trên thế giới; với thời gian này, cả hai đều lên đỉnh và đạt được cực khoái, là thời gian lý tưởng cho phụ nữ lên đỉnh 2 – 3 lần.

Hơn 15 phút: được xem là quá lâu; thời gian quan hệ mà quá 15 phút là biểu hiện của bệnh lý hoặc bạn trai đã sử dụng thuốc kéo dài chuyện ấy.

Kết thúc: bạn nên ôm ấp, âu yếm bạn tình khoảng 5-10 phút hoặc hơn. Đây là thời gian cặp đôi hưởng dư âm của cực khoái. Bạn hãy cùng bạn tình quyến luyến để hưởng cảm xúc được yêu thương.

Bạn đừng vội vã đi tắm hay lăn ra ngủ vì làm như thế khiến bạn tình cảm thấy cô đơn.