Cứ đến ngày rằm vợ sẽ đi chùa và ‘cấm vận’ chuyện yêu với chồng, một lần bí bách chồng đã làm liều khiến vợ phải đi cấp cứu, bác sĩ nói một câu khiến chồng chết điếng

Tâm sự 15/10/2023 00:35

Thời gian gần đây vợ anh thường xuyên đi cầu lễ này kia. Từ ngày ấy thì mỗi ngày rằm vợ lại ra ngoài và dĩ nhiên mỗi khi vợ về vợ cấm tuyệt đối chuyện anh gần gũi với mình. Vì là vợ chồng mới cưới chưa được bao lâu nên anh vẫn còn rất ham hố mỗi khi cạnh vợ.

Cuộc hôn nhân của anh chị bắt đầu từ những ngày còn khá trẻ. Khi ấy cả hai mới 25 tuổi vừa mới tốt nghiệp được 2 năm và mới bắt đầu có một công việc tương đối khá cho riêng mình. Thế nhưng hai bên gia đình cũng đã biết cả giục chuyện cưới xin nhiều và anh chị quyết định về chung một nhà.

Sau gần 2 năm sống chung làm vợ chồng, anh hết mực tin yêu vợ mình. Thời gian gần đây vợ anh thường xuyên đi cầu lễ này kia. Bản thân anh không phải người quá mê tín nhưng cũng không gò bó vợ trong việc đó.

Từ ngày ấy thì mỗi ngày rằm vợ lại ra ngoài và dĩ nhiên mỗi khi vợ về vợ cấm tuyệt đối chuyện anh gần gũi với mình. Vì là vợ chồng mới cưới chưa được bao lâu nên anh vẫn còn rất ham hố mỗi khi cạnh vợ. Tuy nhiên, khi vợ anh không đồng ý thì anh cũng không muốn ép vợ thêm làm gì. Bởi vì thế nên anh đều tránh không đụng vợ vào ngày rằm như vợ muốn.

Thế nhưng đến một ngày anh thật sự quên mất điều đó. Đàn ông mà ăn giá đỗ thì thường ham muốn nhiều hơn. Hôm đó không hiểu lý do gì mà anh lại ăn nhiều giá đỗ đến thế. Cũng bởi vậy vừa thấy vợ ở ngoài về anh đã lập tức lao vào đè vợ xuống mặc vợ đẩy ra. Anh nài nỉ:

- Cho anh hôm nay đi vợ nhé. – vợ anh quát lên:

- Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à? Ngày rằm đấy.

- Không sao đâu mà em.

- Nhưng em vừa mới ở chùa về, hôm nay em muốn được thanh tịch anh lại cứ làm như thế là sao?

 

- Anh, thật sự anh không kiềm chế nổi mình nữa đâu vợ à.

- Anh làm cái trò gì thế.

Cứ thế anh lao tới, quá bí bách nên anh phải làm liều với vợ đè người vợ xuống ấn vào vợ rồi mọi chuyện khiến anh càng hoảng hốt khi vừa đến đoạn cao trào vợ kêu đau đớn. Cúi xuống nhìn chỗ kẽ chân vợ thì thấy máu chảy lênh láng càng khiến anh hoảng loạn.

Vội vã đưa vợ đến viện thì bác sĩ nhìn anh trách móc:

- Tôi chẳng hiểu cậu yêu thương vợ kiểu gì mà lại ra nông  nỗi đó.

- Ý bác sĩ là sao ạ?

- Ý là sao cái gì nữa. Có gần gũi vợ thì cũng nhẹ nhàng thôi. Hoạt động mạnh quá đến nỗi rách cả chỗ ấy của cô ấy rồi đây này.

- Hoạt động mạnh sao ạ, tôi đâu có.

- Còn đâu cái gì nữa. Công nhận cậu cũng khỏe thật, ngày chiến đấu mấy hiệp như thế không mệt à?

- Mấy hiệp ý ạ. – anh ngơ ngác, bác sĩ nói thêm:

Cứ đến ngày rằm vợ sẽ đi chùa và ‘cấm vận’ chuyện yêu với chồng, một lần bí bách chồng đã làm liều khiến vợ phải đi cấp cứu, bác sĩ nói một câu khiến chồng chết điếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Chẳng nhẽ còn để tôi kiểm tra lại báo xem hôm nay cậu hành hạ vợ mấy hiệp à. Lần sau thì nhẹ nhàng rồi vừa phải thôi đừng quá sức quá. Giữ sức sau này già chút còn dùng được chứ liên tục thế này có ngày đang khỏe thành yếu sinh lý đấy.

Anh cứng họng không nói nổi khi nghe những gì bác sĩ nói. Thật sự anh không thể nào ngờ được rằng vợ mình lại lén lút phản bội sau lưng mình. Giờ thì anh nên làm sao đây. Cảm thấy có lỗi với vợ, nhưng cũng trách và giận cô ấy. Anh thật sự thấy vô cùng rối bời khi không biết phải đối xử với người vợ phản bội của mình ra sao khi nhìn cô ấy đang vô cùng mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Anh thật sự vô cùng cần một lời khuyên vào lúc này.

Háo hức mong chờ đêm tân hôn thì phải quản lại vì vợ đến tháng, nhưng gần chục ngày vợ vẫn cấm vận, chồng bực bội quát nạt thì vợ ôm mặt khóc giải thích lý do khiến chồng ngất lịm

Háo hức mong chờ đêm tân hôn thì phải quản lại vì vợ đến tháng, nhưng gần chục ngày vợ vẫn cấm vận, chồng bực bội quát nạt thì vợ ôm mặt khóc giải thích lý do khiến chồng ngất lịm

Nghe chồng nói rồi nhìn mình bằng ánh mắt thách thức mà Liên run bắn cả người lên, sau khi khách khứa về hết thì Khánh bế luôn vợ lên giường. Cứ tưởng từ đây thoát khỏi cảnh bị "cấm vận", ai dè vừa ôm hôn vợ chưa đầy 2 phút thì bất ngờ Liên vùng dậy trong sự ngơ ngác của Khánh.

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