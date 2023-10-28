- Em đang mang thai kiểu gì cũng không ly hôn được...nhưng không vì thế mà anh chịu trách nhiệm với em. Tiền bạc em muốn bao nhiêu được...nhưng em muốn anh quan tâm thì không có đâu. Đợi em sinh xong chúng ta sẽ ly hôn.

Cưới hơn 1 năm thì Yến có thai, giây phút biết mình sắp lên chức mẹ mà cô hạnh phúc tột cùng. Ấy thế nhưng có nằm mơ Yến cũng không dám tin khi con cô chưa kịp chào đời thì đã chịu cảnh mất cha. Đăng đã phản bội lại Yến, từ khi leo lên cái ghế phó phòng thì Đăng lấy cớ công việc này nọ, Yến tin tưởng chồng mà không mảy may nghi ngờ, cho đến khi cô phát hiện thì cũng là lúc Đăng vênh váo tuyên bố có bầu.

- Con thì bồ anh cũng sinh được cho anh. Xin lỗi em nhưng anh giờ giàu có rồi thì đâu thể chấp nhận cô vợ quê như em được. Giàu đổi vợ là chuyện thường tình.

Nghe những câu nói ấy của chồng mà Yến đau đớn đến mức muốn chết đi, nếu như không mang thai thì có lẽ Yến đã tìm đến cái chết lâu rồi. Trong căn nhà lạnh lẽo chỉ còn mình Yến cô quạnh còn chồng cô thì đi ở với bồ không chịu về. Mà kể cả có về thì Đăng cũng chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của vợ mình.

Nhiều người khuyên Yến nên đi nói chuyện thẳng thắn với cô bồ của Đăng, thế nhưng lúc nhìn thấy cô vợ thì Yến lại không dám. Đúng là so với cô bồ thì Yến quê mùa và lạc hậu hơn rất nhiều, chính vì thế Đăng có ngoại tình thì cô cũng chẳng thể trách được. Và rồi sau 9 tháng 10 ngày thì Yến lên cơn trở dạ, lúc đau đớn nhất cô gọi cho chồng nhưng anh chỉ biết gắt lên.

- Gọi gì mà gọi lắm thế hả?

- Em xin lỗi vì đã làm phiền anh...nhưng mà em đau bụng quá. Chắc em sắp sinh rồi anh ạ...anh về chở em đi viện với.

- Mặc xác cô...tôi đâu có rảnh. Gọi taxi mà đi đẻ, không thì ở nhà mà đau đến chết đi.

Đứa con trong bụng Yến là giọt máu của Đăng nhưng anh không thương thì Yến cũng chẳng biết phải làm sao cả. Cô một mình xách làn đến viện đi đẻ, vì quá yếu nên sinh xong Yến nằm mê mê man suốt 3 ngày, khi tỉnh lại người ngồi trước mặt Yến chính là cô bồ của Đăng. Yến uất hận quát.

- Cô đến đây làm gì chứ? Nếu đến để xem mẹ con tôi đáng thương như nào thì cô toại nguyện rồi đấy. Chồng tôi đã bỏ mặc mẹ con tôi..Tôi sẽ sớm viết đơn ly hôn cho hai người vui vẻ với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Yến vừa dứt lời thì lúc đó bác sỹ bước vào.

- Cô tỉnh lại rồi sao? Đúng vậy, thưa bác sẽ con tôi không sao chứ ạ?

- Cô an tâm đi, cô đã sinh bé trai nặng 3.5 kg kháu khỉnh vô cùng. Vì quá mệt nên cô đã kiệt sức, chúng tôi liên hệ với người thân cô không được. May mắn là lúc đó có chị bạn cô đây suốt 3 này cô mê man cũng nhờ cô ấy ở bên chăm sóc cả đấy.

Khỏi phải nói lúc đó Yến kinh ngạc như nào, cô thật sự không hiểu vì sao bồ của chồng lại làm như vậy.

- Chị tò mò lắm đúng không? Vậy nhưng em thật sự quan tâm đến chị.

- Nhưng vì sao chứ? Chẳng phải cô đã cướp chồng tôi sao?

- Thật ra em muốn nói sự thật với chị. Em cặp với chồng chị là để trả thù, trước khi lấy chị...chồng chị đã từng có mối quan hệ yêu đương với chị gái của em 5 năm trời. Chị em vất vả nuôi anh ta ăn học...nhưng thật không ngờ khi biết chị ấy có thai anh ta đã ép phá thai. Vì quá đau đớn chị ấy...đã tự tử cùng cái thai trong bụng. Chính vì vậy em phải trả thù anh ta, em không muốn anh ta sống nhơn nhởn mà không biết sám hối tội ác của chính mình. Em đã lên kế hoạch để cặp với chồng chị và trả thù. Chị hãy cảm ơn rằng đã rời xa khỏi người chồng khốn nạn như anh ta. Máu mủ của chính mình còn bỏ thì làm gì có tính người.

Nghe đến đó mà Yến thật sự sốc, không ngờ chồng mình lại vô nhân tính như vậy. Lần này cô bồ của chồng đã cho Yến sáng mắt ra, Yến lập tức ly hôn. Sau đó Đăng cũng bị bồ bỏ và sống trong sự dằn vặt về những việc mình đã làm.