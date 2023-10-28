Chồng theo nhân tình, vợ đau đớn xách làn đi đẻ bị hôn mê 3 ngày đến lúc tỉnh vậy sốc óc khi người chăm sóc mình là cô bồ nhí của chồng và cái kết

Tâm sự 28/10/2023 13:18

Trong căn nhà lạnh lẽo chỉ còn mình Yến cô quạnh còn chồng cô thì đi ở với bồ không chịu về. Mà kể cả có về thì Đăng cũng chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của vợ mình.

Cưới hơn 1 năm thì Yến có thai, giây phút biết mình sắp lên chức mẹ mà cô hạnh phúc tột cùng. Ấy thế nhưng có nằm mơ Yến cũng không dám tin khi con cô chưa kịp chào đời thì đã chịu cảnh mất cha. Đăng đã phản bội lại Yến, từ khi leo lên cái ghế phó phòng thì Đăng lấy cớ công việc này nọ, Yến tin tưởng chồng mà không mảy may nghi ngờ, cho đến khi cô phát hiện thì cũng là lúc Đăng vênh váo tuyên bố có bầu.

- Em đang mang thai kiểu gì cũng không ly hôn được...nhưng không vì thế mà anh chịu trách nhiệm với em. Tiền bạc em muốn bao nhiêu được...nhưng em muốn anh quan tâm thì không có đâu. Đợi em sinh xong chúng ta sẽ ly hôn.

- Anh...sao tự dưng lại thế chứ? Có con anh không vui sao?

- Con thì bồ anh cũng sinh được cho anh. Xin lỗi em nhưng anh giờ giàu có rồi thì đâu thể chấp nhận cô vợ quê như em được. Giàu đổi vợ là chuyện thường tình.

 

Nghe những câu nói ấy của chồng mà Yến đau đớn đến mức muốn chết đi, nếu như không mang thai thì có lẽ Yến đã tìm đến cái chết lâu rồi. Trong căn nhà lạnh lẽo chỉ còn mình Yến cô quạnh còn chồng cô thì đi ở với bồ không chịu về. Mà kể cả có về thì Đăng cũng chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của vợ mình.

Nhiều người khuyên Yến nên đi nói chuyện thẳng thắn với cô bồ của Đăng, thế nhưng lúc nhìn thấy cô vợ thì Yến lại không dám. Đúng là so với cô bồ thì Yến quê mùa và lạc hậu hơn rất nhiều, chính vì thế Đăng có ngoại tình thì cô cũng chẳng thể trách được. Và rồi sau 9 tháng 10 ngày thì Yến lên cơn trở dạ, lúc đau đớn nhất cô gọi cho chồng nhưng anh chỉ biết gắt lên.

- Gọi gì mà gọi lắm thế hả?

- Em xin lỗi vì đã làm phiền anh...nhưng mà em đau bụng quá. Chắc em sắp sinh rồi anh ạ...anh về chở em đi viện với.

- Mặc xác cô...tôi đâu có rảnh. Gọi taxi mà đi đẻ, không thì ở nhà mà đau đến chết đi.

Đứa con trong bụng Yến là giọt máu của Đăng nhưng anh không thương thì Yến cũng chẳng biết phải làm sao cả. Cô một mình xách làn đến viện đi đẻ, vì quá yếu nên sinh xong Yến nằm mê mê man suốt 3 ngày, khi tỉnh lại người ngồi trước mặt Yến chính là cô bồ của Đăng. Yến uất hận quát.

- Cô đến đây làm gì chứ? Nếu đến để xem mẹ con tôi đáng thương như nào thì cô toại nguyện rồi đấy. Chồng tôi đã bỏ mặc mẹ con tôi..Tôi sẽ sớm viết đơn ly hôn cho hai người vui vẻ với nhau.

Chồng theo nhân tình, vợ đau đớn xách làn đi đẻ bị hôn mê 3 ngày đến lúc tỉnh vậy sốc óc khi người chăm sóc mình là cô bồ nhí của chồng và cái kết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yến vừa dứt lời thì lúc đó bác sỹ bước vào.

 

- Cô tỉnh lại rồi sao? Đúng vậy, thưa bác sẽ con tôi không sao chứ ạ?

- Cô an tâm đi, cô đã sinh bé trai nặng 3.5 kg kháu khỉnh vô cùng. Vì quá mệt nên cô đã kiệt sức, chúng tôi liên hệ với người thân cô không được. May mắn là lúc đó có chị bạn cô đây suốt 3 này cô mê man cũng nhờ cô ấy ở bên chăm sóc cả đấy.

Khỏi phải nói lúc đó Yến kinh ngạc như nào, cô thật sự không hiểu vì sao bồ của chồng lại làm như vậy.

- Chị tò mò lắm đúng không? Vậy nhưng em thật sự quan tâm đến chị.

- Nhưng vì sao chứ? Chẳng phải cô đã cướp chồng tôi sao?

- Thật ra em muốn nói sự thật với chị. Em cặp với chồng chị là để trả thù, trước khi lấy chị...chồng chị đã từng có mối quan hệ yêu đương với chị gái của em 5 năm trời. Chị em vất vả nuôi anh ta ăn học...nhưng thật không ngờ khi biết chị ấy có thai anh ta đã ép phá thai. Vì quá đau đớn chị ấy...đã tự tử cùng cái thai trong bụng. Chính vì vậy em phải trả thù anh ta, em không muốn anh ta sống nhơn nhởn mà không biết sám hối tội ác của chính mình. Em đã lên kế hoạch để cặp với chồng chị và trả thù. Chị hãy cảm ơn rằng đã rời xa khỏi người chồng khốn nạn như anh ta. Máu mủ của chính mình còn bỏ thì làm gì có tính người.

Nghe đến đó mà Yến thật sự sốc, không ngờ chồng mình lại vô nhân tính như vậy. Lần này cô bồ của chồng đã cho Yến sáng mắt ra, Yến lập tức ly hôn. Sau đó Đăng cũng bị bồ bỏ và sống trong sự dằn vặt về những việc mình đã làm.

Thấy người yêu luôn mệt mỏi, ốm yếu suốt 3 tuần liền, bạn trai bế thốc cô đến viện để rồi nhận ngay kết quả động trời khiến anh đau đớn

Thấy người yêu luôn mệt mỏi, ốm yếu suốt 3 tuần liền, bạn trai bế thốc cô đến viện để rồi nhận ngay kết quả động trời khiến anh đau đớn

Anh không chịu được bế thốc cô lên rồi đưa vào xe taxi và đến viện. Đến viện anh ngồi ngoài chờ, bác sĩ kiểm tra xong cho bạn gái ra ngoài nhìn anh lắc đầu ngán ngẩm

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình trả thù chồng chồng xấu xa

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 23 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 49 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ