Vợ đẻ khó tắt thở chết ngay khi con chưa chào đời, nhưng chồng đau đớn ôm khóc suốt 2 tiếng rồi lại nghe tiếng lạ, mở ra thì anh sốc ngất khi thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự gia đình 27/10/2023 08:15

Cả 2 anh chị ngày đêm mong chờ đứa con đầu lòng chào đời. Vậy mà 1 chuyện không may lại xảy đến với gia đình anh.

Minh lúc nào cũng yêu chiều vợ, đặc biệt là từ sau khi vợ anh có thai, anh ngày nào cũng chăm lo cho vợ từng chân tơ kẽ tóc. Cả 2 anh chị ngày đêm mong chờ đứa con đầu lòng chào đời. Vậy mà 1 chuyện không may lại xảy đến với gia đình anh.

Hôm đó, vẫn còn hơn 2 tuần nữa mới tới dự sinh, nhưng vợ anh bỗng đau bụng dữ dội, Minh vội vàng bắt xe đưa vợ vào viện. Trên đường đi, anh liên tục nắm tay vợ an ủi:

- Em phải cố gắng lên nhé, anh tin em sẽ làm được.

Vợ anh rớt nước mắt nhìn chồng rồi gật đầu.

Nhưng vào tới viện, bác sĩ cấp cứu cho vợ anh nói:

- Chị nhà sinh khó, có thể phải mổ nhưng trong trường hợp xấu nhất, gia đình phải chọn 1 trong 2 người là mẹ hoặc con.

Minh cúi mặt nói:

- Nếu có chuyện đó thì mong bác sĩ hãy cố hết sức cứu vợ tôi, tôi đành có lỗi với đứa con chưa chào đời.

Vị bác sĩ không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng đi. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, cô y tá hoảng hốt chạy ra thông báo:

- Anh ơi, vợ anh đã…tắt thở rồi.

Minh như chết điếng:

Vợ đẻ khó tắt thở chết ngay khi con chưa chào đời, nhưng chồng đau đớn ôm khóc suốt 2 tiếng rồi lại nghe tiếng lạ, mở ra thì anh sốc ngất khi thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Cô nói..vợ tôi..chết rồi?

Cô y tá rưng rưng nước mắt, Minh vội lao vào phòng quỳ xuống dưới giường vợ gào khóc khiến cả bệnh viện đều xót thương.

2 tiếng sau, Minh còn đang đau đớn ôm vợ khóc chờ người nhà làm thủ tục xuất viện bỗng nhiên Minh nghe tiếng rặn đẻ, anh sợ hãi mở khăn ra thì sốc ngất khi thấy vợ đang mở mắt, người vã mồ hôi rặn đẻ.

Minh như không tin vào mắt mình:

- Vợ…vợ ơi..em sống lại rồi ư? Trời ơi, vợ tôi sống thật rồi.

Anh lập tức gọi ngay cho bác sĩ đến cấp cứu vợ. May mắn thay sau đó cả vợ con anh đều an toàn. Minh lại 1 lần nữa òa khóc vì quá hạnh phúc. Anh vừa ôm con vừa nắm tay vợ:

- Cảm ơn em đã kiên cường đến phút cuối. Em giỏi lắm.

Vị bác sĩ nói:

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 điều kỳ diệu như thế xảy ra. Chắc là do anh khóc nhiều quá vợ anh thấy ồn ào nên tỉnh dậy rồi.

Biết là bác sĩ trêu đùa nhưng Minh vẫn vô cùng hạnh phúc, anh chỉ biết cảm ơn tất cả mọi người. Vợ anh bây giờ mới nói:

- Khi em nằm ở bệnh viện luôn nghe thấy 1 tiếng khóc ai oán khiến em không thể nào ngủ được, em nhớ ra mình còn nhiệm vụ phải sinh con cho anh. Vì thế em đã tỉnh dậy đấy.

Minh sửng sốt:

- Thật thế sao? Em nói thật chứ?

Vợ Minh gật đầu:

- Cảm ơn vì anh đã yêu thương em nhiều như vậy, cảm ơn vì anh  làm chồng của em, làm cha của con em, anh là 1 người đàn ông tốt, em không thể bỏ anh được, em sợ người đàn bà khác cướp mất.

Nói rồi, vợ chồng Minh cùng nhìn nhau mỉm cười. Đúng là tình cảm chân thành của Minh có lẽ đã lay động được  đất trời.

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Từ khóa:   vợ đẻ khó vợ chồng yêu thương vợ sinh con

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