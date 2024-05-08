Cả tháng sau khi cưới vợ cố ‘giữ thân’ với chồng, điên tiết vì bí bách anh đề nghị ly hôn thì cô đưa cho anh tờ giấy khiến người anh cứng đơ ra

Tâm sự 08/05/2024 19:25

Đọc nội dung trong tờ giấy vợ đưa cho mà anh ngớ người, bây giờ phải làm sao để giải thoát cho mối quan hệ này đây?

Anh Lý năm nay đã 30 tuổi, vì gia cảnh nghèo khó lại sống ở vùng quê nên rất khó tìm vợ. Sau đó, nhờ được người mai mối, anh Lý quen biết người vợ hiện tại của mình. Cô gái này đã từng kết hôn và đã ly hôn, theo lời người mai mối, chồng cũ của cô ở làng bên cạnh, vì cuộc sống khó khăn và chồng cũ lăng nhăng bên ngoài nên cô quyết định ly hôn.

Sau một thời gian làm quen, anh Lý thấy rằng cô gái này là người chu đáo, đảm đang và có phẩm hạnh. Dù chưa có kinh nghiệm yêu đương nhưng anh Lý đã bị cô chinh phục. Đến lúc này, cô gái nói với anh Lý rằng, nếu cô nhận được 300 triệu của anh Lý thì cô sẽ kết hôn với anh.

Cả tháng sau khi cưới vợ cố ‘giữ thân’ với chồng, điên tiết vì bí bách anh đề nghị ly hôn thì cô đưa cho anh tờ giấy khiến người anh cứng đơ ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Muốn sớm thoát khỏi cuộc sống độc thân, anh Lý đã lấy hết tiền tiết kiệm trong nhà đưa cho cô gái ấy. Cuối cùng hai người cũng trở thành vợ chồng, vậy nhưng sau ngày cưới, tính tình vợ anh Lý thay đổi hoàn toàn, ngày nào cô cũng uống thuốc. Sau ngày cưới anh Lý và vợ chưa thể động phòng. Anh Lý vay mượn hàng xóm đưa vợ đi khám bệnh nhưng đi rất nhiều nơi vẫn chưa phát hiện ra vợ mắc bệnh gì. Vợ anh Lý nói rằng rất khó chịu, cô ngủ suốt ngày chẳng thèm ăn uống khiến anh Lý và gia đình vô cùng lo lắng.

Sau đó, vợ anh Lý nói rằng cô muốn về nhà mẹ đẻ vài ngày, để vợ vui vẻ trở lại, anh Lý đã đồng ý. Ba ngày sau, anh Lý đến nhà mẹ vợ đón vợ về, anh vô cùng sốc khi nhìn thấy vợ. Khác hẳn với hình ảnh ở nhà anh, ở nhà mẹ đẻ, vợ anh thức đến tận 12 giờ đêm giúp mẹ làm bánh, cô không hề mệt mỏi chút nào. Thấy vợ như vậy, anh Lý nói với vợ rằng, nếu tình hình sức khỏe đã ổn hơn thì về nhà cùng anh. Vậy nhưng người vợ nói rằng anh cứ về trước đi, khi nào muốn về cô sẽ gọi điện thông báo.

Một tháng sau, anh Lý gọi điện cho vợ hỏi đã muốn về chưa, vậy nhưng cô ấy nói rằng đừng gọi cho cô ấy nữa, nếu muốn biết mọi chuyện thì đến nhà bố mẹ cô, cô sẽ cho anh xem một thứ. Sau khi đến nhà, anh Lý bàng hoàng khi vợ cho anh xem một bản thỏa thuận. Anh Lý không nhớ bản thỏa thuận này đã kí khi nào, vậy nhưng trên đó đúng là chữ viết tay của anh. Hiện tại anh Lý ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu muốn ly hôn, anh Lý sẽ phải đưa thêm tiền cho vợ còn nếu không ly hôn, anh không thể tiếp tục cuộc sống như thế này nữa.

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Kèm theo bài đăng tâm sự, chị H. cũng chia sẻ rất nhiều hình ảnh cơ thể chị bị đánh bầm dập tàn nhẫn. Ngoài ra, đến cả tiểu tam cũng tin nhắn dọa dẫm.

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