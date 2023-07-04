Bóc trần 5 điều đàn ông nào cũng ghét khi làm 'chuyện ấy', đang hừng hực cũng tắt hứng ngay!

Nếu như phụ nữ luôn thích sự âu yếm, kích thích của màn dạo đầu để nhập cuộc yêu thì đàn ông lại không. Thậm chí nguyên nhân khiến vợ chồng gặp trục trặc trong chuyện yêu lại đến từ việc đàn ông bỏ qua màn dạo đầu.

Thực ra không hẳn đàn ông ghét màn dạo đầu, họ chỉ không muốn nó kéo dài quá lâu. Bởi đàn ông khác phụ nữ, họ nhập cuộc yêu rất nhanh và không muốn phí cảm xúc vào màn dạo đầu, mơn trớn nhẹ nhàng quá lâu. Tất nhiên, không nên bỏ qua màn dạo đầu, nhưng cũng đừng phiền hà nếu chàng có màn dạo đầu qua loa.

Nếu không muốn, hoặc chưa sẵn sàng để quan hệ ngày hôm đó, hãy thẳng thừng nói lời từ chối. Đừng làm chuyện ấy theo kiểu nửa vời, tỏ ra không hứng thú, điều đó khiến đàn ông cảm thấy mất hứng và không được tôn trọng.

Chỉ một mình chủ động

Dù là với đàn ông hay phụ nữ thì thái độ của bạn tình chính là yếu tố quyết định trong bất kỳ cuộc yêu nào. Nếu chàng luôn là người chủ động từ màn dạo đầu cho đến dẫn dắt mọi tư thế trong khi bạn gái chỉ việc chờ thôi thì họ sẽ nghĩ rằng đối phương chẳng hào hứng chút nào. Thay vào đó, họ muốn một người bạn gái có chút chủ động và biết một chút kiến thức về quan hệ tình dục.

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Giới hạn thời gian quan hệ

Không ai muốn phải làm chuyện gì đó qua loa cho xong, đàn ông càng không muốn bị đối tác "gia hạn thời gian", kết thúc việc yêu chóng vánh. Nếu có việc gì đó, hãy trao đổi với họ trước khi bắt đầu, và nói lý do tại sao cần phải thế.

Cứ nói huyên thuyên quá nhiều trên giường

Thử nghĩ xem, đang giây phút vợ chồng "mặn nồng" mà một trong hai người cứ nói huyên thuyên thì có mất tập trung hay không? Việc nói vài câu mật ngọt hay thậm chí "tục tĩu" khi làm "chuyện yêu" là rất tốt, nhưng khi chàng đang hết sức tập trung cho cuộc yêu, tâm trí của anh ấy chỉ có thể nghĩ đến việc làm sao để đạt đến c.ực khoái mà nàng cứ nói huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời thì liệu có phù hợp không? Điều này có thể khiến đàn ông bực bội và chán vợ ngay lập tức.