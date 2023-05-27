Bật mí 3 'chiêu thức' giúp cánh mày râu tăng thời gian đạt 'khoái cảm' cho người thương, anh nào tinh ý học hỏi chắc nàng 'mê mẩn' cả đời

Tâm sự 27/05/2023 06:04

Đâu phải chỉ có đàn ông muốn 'đạt cực khoái', nhiều chị em cũng muốn 'thõa mãn' đấy. Để trở thành một người đàn ông tâm lý, các anh ngại ngùng gì mà không học ngay những bí quyết này.

Xác định đúng điểm ‘G’ của nàng

Xác định điểm G thì bạn có thể tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên khoa hay ở người bạn tình của mình. Nếu nhờ người bạn tình thì bạn hãy nằm ngửa và co đầu gối về phía ngực. Ngón tay bạn nam sẽ chà xát nhẹ nhàng lên thành âm đạo rồi từ từ cong ngón tay lại theo hướng lên trên. Khi chạm vào sẽ cảm thấy giống như một vết sưng hình đậu.

Bật mí 3 'chiêu thức' giúp cánh mày râu tăng thời gian đạt 'khoái cảm' cho người thương, anh nào tinh ý học hỏi chắc nàng 'mê mẩn' cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chọn đúng tư thế

Tư thế truyền thống cũng sẽ đem lại sự khoái cảm cho bạn. Bạn cũng nên áp dụng những tư thế mới lạ như kiểu 69, tư thế nữ hoàng trên ngai vàng, tư thế giơ một chân lên cao, tư thế nhận lấy, tư thế ảo thuật, tư thế kế thừa ngai vàng,… Với một số tư thế này sẽ giúp “cậu nhỏ” dễ dàng tiến sâu vào âm đạo. Đồng thời kết hợp kích thích bằng tay cũng sẽ làm bạn nhanh chóng đạt cảm giác thăng hoa. Hãy hợp tác cùng người bạn tình để có tư thế giao hợp bạn muốn.

Bật mí 3 'chiêu thức' giúp cánh mày râu tăng thời gian đạt 'khoái cảm' cho người thương, anh nào tinh ý học hỏi chắc nàng 'mê mẩn' cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung thực phẩm tăng cường sinh lí cho nàng

Cô bé đủ độ “ướt” thì làm tình sẽ luôn giúp tăng thời gian khoái cảm ở phụ nữ. Chính vì vậy, bạn sẽ không thể lên đỉnh nếu cô bé khô hạn. Ngoài ra bạn cũng sẽ không có ham muốn, gần gũi… khi sinh lý bạn không tốt. Nếu bạn muốn cơ thể lúc nào cũng rạo rực, sẵn sàng cho chuyện ấy và thăng hoa thì hãy tăng cường sinh lý.

Tăng cường sinh lý bạn có thể bằng các ăn uống hàng ngày và cả dùng những loại thực phẩm chức năng. Ngoài ra, bạn cũng nên chăm sóc cô bé kỹ hơn ở màn dạo đầu. Đây là cách giúp cho bạn và cô ấy có thể kéo dài cuộc yêu hàng ngày.

Bật mí 3 'chiêu thức' giúp cánh mày râu tăng thời gian đạt 'khoái cảm' cho người thương, anh nào tinh ý học hỏi chắc nàng 'mê mẩn' cả đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Em họ dưới quê lên ở nhờ vài tháng, nửa đêm nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng kín, tôi đứng tim với cảnh tượng đang diễn ra

Em họ dưới quê lên ở nhờ vài tháng, nửa đêm nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng kín, tôi đứng tim với cảnh tượng đang diễn ra

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the bí quyết phòng the

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