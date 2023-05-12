Đàn ông thường xuyên 'tự xử' không phải là vì chán vợ hay hư hỏng, chẳng qua là vì 2 mục đích cực kỳ lành mạnh này

Tâm sự 12/05/2023 07:22

Nhiều chị em thường có suy nghĩ khi các anh 'tự sướng' thì đồng nghĩa với việc chán và không còn hứng thú với vợ. Thế nhưng, chị em sẽ vô cùng bất ngờ với mục đích mà các anh làm như thế.

Sau kết hôn một thời gian dài, nhiều cặp vợ chồng không còn dám trao đổi những vấn đề liên quan tới tình dục. Mặc dù vợ chồng vẫn sinh hoạt ân ái hàng ngày, song để nói ra vấn đề đó thì rất ngượng ngùng.

Đôi khi có những khúc mắc phát sinh, họ sẽ chọn cách im lặng, để thời gian tự chữa lành. Hoặc một trong hai người sẽ dằn vặt, trăn trở trong lòng mà chẳng thể cất lời với đối phương. Đặc biệt hành động “tự sướng” của chồng khiến chị em hoài nghi việc chồng đã chán mình. Hãy suy nghĩ tích cực bởi trên thực tế, đàn ông có vợ vẫn "tự sướng" là vì 2 mục đích sau.

Giải quyết nhu cầu mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho vợ

"Tự xử" cũng là một hình thức của tình dục, giúp không chỉ đàn ông mà ngay với chị em phụ nữ. Đó là một hoạt động hết sức bình thường từ khi mỗi người dậy thì cho tới khi trưởng thành.

Một người có nhu cầu càng cao, người ta sẽ càng muốn giải quyết những dục vọng. Có thể ở thời điểm này, chồng bạn đang rất sung mãn nhưng không muốn bạn phải "hao tổn sinh lực".

Là một người chồng, anh ấy ắt sẽ hiểu cơ thể vợ ra sao, nhất là vào những ngày của kỳ kinh nguyệt, kỳ thai sản hay đơn giản chỉ là những ngày bạn nói ốm, mệt. Anh ấy đặt sức khỏe của vợ lên hàng đầu nên mới chọn cách "tự xử" để thỏa mãn thay vì cứ cố chấp lôi bà xã vào "cuộc yêu".

Đàn ông thường xuyên 'tự xử' không phải là vì chán vợ hay hư hỏng, chẳng qua là vì 2 mục đích cực kỳ lành mạnh này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Muốn luyện tập để "cuộc yêu" giữa hai người trở nên trọn vẹn

Thi thoảng đàn ông gặp trục trặc trong chuyện "phòng the" mà nguyên nhân là từ họ thì các anh cũng tìm tới "tự sướng" để luyện tập.

Khi "làm một mình", anh ấy có thể bình tĩnh để luyện tập, thử nhiều cách mới lạ nhằm đem lại cảm giác "yêu" tuyệt vời nhất cho bà xã. Chuyện tình dục của vợ chồng muốn cải thiện thì cần sự cố gắng của cả hai người. Vậy nên bạn không nên dè bỉu, hoài nghi ông xã bởi rất có thể anh ấy chỉ muốn làm bạn hạnh phúc hơn mà thôi.

Song, chị em vẫn nên hoài nghi dấu hiệu chồng "tự sướng" ở một mức độ. Chẳng hạn như lúc hai vợ chồng gặp trục trặc mà chồng thì liên tục "làm một mình". Hoặc nếu ông xã "tự xử" quá nhiều, rất có thể anh ấy sẽ giảm hứng thú khi quan hệ vợ chồng… Nói chung, chỉ cần bạn giữ một tâm lý khách quan trung lập thì chắc chắn vấn đề này sẽ không còn là trở ngại giữa đôi bên.

Đàn ông thường xuyên 'tự xử' không phải là vì chán vợ hay hư hỏng, chẳng qua là vì 2 mục đích cực kỳ lành mạnh này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   tâm sự chuyện phòng the đàn ông tự xử

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