5 tư thế 'ân ái' cánh mày râu nào cũng thích 'mê mệt', vừa 'độc lạ' lại còn mang đến 'khoái cảm' cực nhanh cho cả hai

Tâm sự 14/05/2023 04:57

Nhiều chị em thắc mắc không biết các anh yêu thích những tư thế gì trong 'cuộc yêu', bật mí cho chị em 5 tư thế cực kỳ 'độc đáo', giúp cả 2 'thăng hoa' mãnh liệt.

Tư thế thử thách

Ngay ở cái tên gọi thôi cũng đã khiến các chàng tò mò và phấn khích rồi. Nam giới là những người ưa chinh phục. Những tư thế có độ khó càng cao sẽ càng khiến họ thích thú. “Thử thách” không thể thoát ra khỏi top các tư thế quan hệ đàn ông thích nhất được.

Để thực hiện tư thế thế này, nàng sẽ nằm ngửa, đặt 2 chân lên vai chàng. Trong khi đó, chàng quỳ gối đối mặt với nàng. Tư thế “thử thách” không chỉ giúp âm đạo thu nhỏ lại, tạo cảm sát mạnh mẽ hơn cho “cậu nhỏ” mà còn tạo thành một góc hoàn hảo để dương vật chạm tới điểm G, khiến cả hai trở nên điên đảo, mê mệt.

5 tư thế 'ân ái' cánh mày râu nào cũng thích 'mê mệt', vừa 'độc lạ' lại còn mang đến 'khoái cảm' cực nhanh cho cả hai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế xoắn

Tư thế xoắn là một biến thể của cách quan hệ theo kiểu truyền thống. Khoái cảm mà tư thế này tạo ra khiến cho cả cặp đôi, đặc biệt là đàn ông phải thốt lên vì sung sướng.

Với tư thế này, nàng sẽ nằm nghiêng 1 bên, một chân duỗi thẳng, chân còn lại gác lên hông hoặc vai chàng. Nam giới chống 2 tay xuống nệm hoặc lên hông nàng để làm điểm tựa.

Quan hệ theo tư thế xoắn giúp các chàng có thể làm chủ độ thâm nhập và tốc độ “yêu”. Các chàng có thể hôn, dùng tay kích thích vòng 1 để đưa nàng lên đỉnh nhanh hơn.

5 tư thế 'ân ái' cánh mày râu nào cũng thích 'mê mệt', vừa 'độc lạ' lại còn mang đến 'khoái cảm' cực nhanh cho cả hai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế cưỡi ngựa

Nàng nào biết áp dụng tư thế này chắc chắn sẽ khiến chàng phát cuồng. Rất nhiều quý ông chia sẻ rằng, họ rất thích nhìn thấy sự chủ động của bạn tình trong khi làm “chuyện ấy”. Cảm giác kích thích mạnh mẽ đã khiến “cưỡi ngựa”, tức nữ trên nam dưới trở thành một trong các tư thế quan hệ đàn ông thích nhất.

Trái ngược với kiểu yêu truyền thống, quan hệ theo tư thế cưỡi ngựa thì chàng và nàng sẽ đổi vị trí cho nhau. Điều này cũng đồng nghĩa rằng, chàng chỉ việc nằm hưởng thụ khoái cảm mà nàng mang lại. Hoặc chàng cũng có thể phụ trợ cho nàng bằng động tác hẩy mông lên để cả hai cùng đưa nhau lên đỉnh.

Tư thế truyền thống

mặc dù có nhiều tư thế quan hệ khác nhau nhưng tư thế truyền thống cũng được rất nhiều cặp đôi yêu thích, tư thế này chưa bao giờ nhàm chán. “Yêu” theo kiểu truyền thống giúp nam giới có thể làm chủ được cuộc yêu, làm chủ được tốc độ. Họ có thể thoải mái ôm hôn, vuốt ve, nhìn ngắm các biểu cảm trên khuôn mặt của bạn tình. Tư thế này cũng giúp cho cả hai cảm nhận rõ ràng sự va chạm của da thịt.

5 tư thế 'ân ái' cánh mày râu nào cũng thích 'mê mệt', vừa 'độc lạ' lại còn mang đến 'khoái cảm' cực nhanh cho cả hai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Oral Sex – một trong các tư thế quan hệ đàn ông thích nhất

Nhắc đến các tư thế quan hệ vợ chồng mà đàn ông thích nhất thì không thể nào bỏ qua oral sex. Một cuộc khảo sát gần đây đã cho thấy, hầu như mọi nam giới đều mong muốn được người phụ nữ của mình “yêu” bằng miệng.

Sở dĩ nam giới mê mệt tư thế quan hệ tình dục này là vì nó khiến cho chàng cảm thấy được yêu, được nâng niu. Chỉ khi nàng thực sự yêu họ thì mới không nề hà chuyện hôn hít cậu nhỏ.

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